Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi chi chít vết thương

  • Thứ hai, 9/2/2026 16:26 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) đang vào cuộc xác minh vụ bé trai 10 tuổi có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, nghi bị người thân bạo hành.

Ngày 9/2, thông tin từ Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã nắm bắt thông tin liên quan đến vụ việc một bé trai 10 tuổi trên địa bàn nghi bị bạo hành, gây thương tích trên cơ thể.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định người có hành vi đánh cháu bé là bố ruột của cháu. Công an phường Bình Kiến đang làm việc với các bên liên quan, thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Be trai 10 tuoi anh 1

Hình ảnh cháu bé chi chít vết thương được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Công an phường Bình Kiến cho hay cuối tuần trước, đơn vị đã mời bố ruột của cháu bé lên làm việc. Tuy nhiên, do người này bận công việc nên buổi làm việc chính thức sẽ được tổ chức trong tuần này để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé từng bỏ học, có biểu hiện không nghe lời và liên quan đến hành vi trộm cắp. Cho rằng con hư, người bố đã dùng bạo lực để “răn dạy”, khiến cháu bé bị bầm tím ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Hình ảnh cháu bé với các vết thương sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận và nhiều ý kiến lên án hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện Công an phường Bình Kiến đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

https://tienphong.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-be-trai-10-tuoi-o-dak-lak-chi-chit-vet-thuong-post1819615.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bé trai 10 tuổi Đắk Lắk Đắk Lắk Công an Bé trai Vết thương

