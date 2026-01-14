Bé trai 11 tuổi bị người đàn ông đánh chảy máu mũi

Sau va chạm với ôtô đang đậu trên vỉa hè, bé trai 11 tuổi ở Nha Trang đã bị người đàn ông đánh liên tiếp vào mặt và đầu đến chảy máu, dù cháu đã nhiều lần xin lỗi.

Ngày 14/1, chị Đ.T., trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an về việc con trai chị là bé L.N.H. (11 tuổi, học lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn) bị một người đàn ông hành hung sau va quẹt xe.

Người đàn ông bị tố hành hung cháu bé.

Theo chị T., khoảng 9h30 ngày 13/1, con chị đang đi học bằng xe đạp thì va quẹt vào một chiếc ô tô đang đậu trên vỉa hè. Thấy vậy, người đàn ông là chủ chiếc xe trên đã lao tới đánh cháu bé liên tiếp vào mặt và đầu, dù cháu đã nhiều lần vòng tay xin lỗi và có người can ngăn.

Người này chỉ dừng tay khi cháu bé bị chảy máu mũi và mặt. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều phụ huynh và học sinh. Sau khi bị đánh, cháu bé đã khóc rất nhiều và tự đạp xe về nhà trong tinh thần hoảng loạn và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo chị T., hiện sức khỏe của cháu đã tạm thời ổn định, tuy nhiên tinh thần vẫn còn hoảng sợ. Hiện Công an phường Bắc Nha Trang đã mời người đàn ông có hành vi hành hung cháu bé đến làm việc để xác minh, làm rõ.