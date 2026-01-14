Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé trai 11 tuổi bị người đàn ông đánh chảy máu mũi

  • Thứ tư, 14/1/2026 22:51 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Sau va chạm với ôtô đang đậu trên vỉa hè, bé trai 11 tuổi ở Nha Trang đã bị người đàn ông đánh liên tiếp vào mặt và đầu đến chảy máu, dù cháu đã nhiều lần xin lỗi.

  • Ngày 14/1, chị Đ.T., trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an về việc con trai chị là bé L.N.H. (11 tuổi, học lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn) bị một người đàn ông hành hung sau va quẹt xe.
Danh be 11 tuoi anh 1

Người đàn ông bị tố hành hung cháu bé.

Theo chị T., khoảng 9h30 ngày 13/1, con chị đang đi học bằng xe đạp thì va quẹt vào một chiếc ô tô đang đậu trên vỉa hè. Thấy vậy, người đàn ông là chủ chiếc xe trên đã lao tới đánh cháu bé liên tiếp vào mặt và đầu, dù cháu đã nhiều lần vòng tay xin lỗi và có người can ngăn.

Người này chỉ dừng tay khi cháu bé bị chảy máu mũi và mặt. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều phụ huynh và học sinh. Sau khi bị đánh, cháu bé đã khóc rất nhiều và tự đạp xe về nhà trong tinh thần hoảng loạn và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo chị T., hiện sức khỏe của cháu đã tạm thời ổn định, tuy nhiên tinh thần vẫn còn hoảng sợ. Hiện Công an phường Bắc Nha Trang đã mời người đàn ông có hành vi hành hung cháu bé đến làm việc để xác minh, làm rõ.

Nhiều lỗi vi phạm trong tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc ở Thanh Hoá làm 10 người thương vong xuất phát từ nhiều lỗi vi phạm của các tài xế.

19 giờ trước

Xe chở 11 người gặp nạn khi đi thăm nhà trai, chuẩn bị đám cưới

Trong 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam, có 3 người cùng trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

20 giờ trước

Tài xế đột quỵ khi đang lái xe buýt ở TP.HCM

Sáng 14/1, tài xế xe buýt số 85 bất ngờ gục trên vô lăng khi đang di chuyển. Nữ phụ xe nhanh trí tắt máy, giúp phương tiện dừng lại an toàn.

22 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/be-trai-11-tuoi-bi-nguoi-dan-ong-danh-chay-mau-mui-sau-va-quet-xe-post1812967.tpo

Phùng Quang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đánh bé 11 tuổi Nha Trang Đánh bé 11 tuổi

    Đọc tiếp

    Doi tuong dang tin gia ve an mang o Ca Mau hinh anh

    Đối tượng đăng tin giả về án mạng ở Cà Mau

    7 phút trước 15:00 15/1/2026

    0

    Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau đã xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Cái Đôi Vàm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý