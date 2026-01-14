Tài xế đột quỵ khi đang lái xe buýt ở TP.HCM

Khoảng 6h31, xe buýt biển kiểm soát 50E-208.91 (tuyến Bến xe An Sương - KCN Nhị Xuân) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa. Bất ngờ, tài xế C.M.T (41 tuổi) đột quỵ, mất kiểm soát tay lái.
Trong tình huống nguy cấp, nữ nhân viên phục vụ lập tức tiếp cận cabin, tắt chìa khóa ngắt động cơ. Chiếc xe va nhẹ vào dải phân cách rồi dừng lại, bảo toàn tính mạng cho hàng chục hành khách.
Hình ảnh tài xế đột quỵ khi lái xe buýt ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip.
Ngày 14/1, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM xác nhận sự việc. Đơn vị này cho biết, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tài xế T. đã không qua khỏi.
Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cũng đánh giá cao phản ứng của nữ tiếp viên, đồng thời phối hợp với đơn vị vận hành xử lý hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt.
