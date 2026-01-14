Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Tài xế đột quỵ khi đang lái xe buýt ở TP.HCM

  • Thứ tư, 14/1/2026 17:12 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng 14/1, tài xế xe buýt số 85 bất ngờ gục trên vô lăng khi đang di chuyển. Nữ phụ xe nhanh trí tắt máy, giúp phương tiện dừng lại an toàn.

Tài xế xe buýt ở TP.HCM đột quỵ ngay trên vô lăng Tài xế xe buýt tuyến số 85 tại TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe, nữ tiếp viên kịp thời tắt máy giúp phương tiện dừng lại an toàn, hạn chế rủi ro tai nạn.

Khoảng 6h31, xe buýt biển kiểm soát 50E-208.91 (tuyến Bến xe An Sương - KCN Nhị Xuân) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa. Bất ngờ, tài xế C.M.T (41 tuổi) đột quỵ, mất kiểm soát tay lái.

Trong tình huống nguy cấp, nữ nhân viên phục vụ lập tức tiếp cận cabin, tắt chìa khóa ngắt động cơ. Chiếc xe va nhẹ vào dải phân cách rồi dừng lại, bảo toàn tính mạng cho hàng chục hành khách.

Tai xe dot quy TP.HCM anh 1

Hình ảnh tài xế đột quỵ khi lái xe buýt ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 14/1, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM xác nhận sự việc. Đơn vị này cho biết, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tài xế T. đã không qua khỏi.

Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cũng đánh giá cao phản ứng của nữ tiếp viên, đồng thời phối hợp với đơn vị vận hành xử lý hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt.

