Nhiều doanh nghiệp thay đổi nhân sự trước Tết

Bà Phạm Thanh Thúy được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc V-Green, trong khi Vietbank bổ nhiệm quyền tổng giám đốc và phó tổng giám đốc.

Tuần qua, VN-Index giảm tới 73,55 điểm, xuống còn 1.755,49 điểm. HNX-Index chỉ còn tăng 0,15 điểm và dừng tại 256,28 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 102,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 6.236 tỷ đồng . Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 1,54 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị mua ròng hơn 108 tỷ đồng .

Với thị trường UpCOM, khối ngoại bán ròng 0,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 10 tỷ đồng . Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 2/2 đến 6/2 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 104,3 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 6.138 tỷ đồng .

Kiện toàn nhân sự

Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green thông báo bổ nhiệm bà Phạm Thanh Thúy là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, thay cho ông Nguyễn Thành Dương xin nghỉ với lý do cá nhân.

Bà Phạm Thanh Thúy.

Bà Phạm Thanh Thúy tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương với tấm bằng xuất sắc. Bà có 12 năm gắn bó với hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, vận hành tại các công ty khác nhau thuộc VIC như Giám đốc vận hành miền Bắc - Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM), Giám đốc vận hành kinh doanh toàn cầu của Công ty VinFast, Tổng giám đốc Công ty VinFast Bắc Mỹ... Trước khi được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị V-Green, bà Thúy giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo đó, Vietbank thông qua việc miễn nhiệm chức Tổng giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, kể từ ngày 2/2 để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Trần Tuấn Anh đã gắn bó với Vietbank hơn 3 năm trên cương vị Tổng giám đốc. Ông Nguyễn Tiến Sỹ đã có hơn 5 năm gắn bó với Vietbank trên cương vị Phó tổng giám đốc, trực tiếp phụ trách khối Hỗ trợ Kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, Vietbank bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc, bà Trần Thị Ngọc Lý chức vụ Phó tổng giám đốc cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học RMIT Việt Nam, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, Quản trị rủi ro. Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước như Giám đốc khối Quản lý rủi ro tại OCB và HSBC Việt Nam, Giám đốc khối Tín dụng tại Hong Leong Bank Việt Nam.

Ông Ngọc gia nhập Vietbank từ tháng 8/2024 với chức danh Giám đốc khối Quản lý rủi ro và được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 10/6/2025. Còn bà Trần Thị Ngọc Lý trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc, bà Lý là Giám đốc khối Nguồn nhân lực Vietbank.

Vietbank có thay đổi nhân sự cấp cao.

Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC - mã chứng khoán: PXL) vừa thông qua miễn nhiệm chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật đối với ông Vũ Hoàng Long. Thời gian có hiệu lực kể từ khi Long Sơn PIC được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Ngược lại, Long Sơn PIC quyết định bổ nhiệm ông Đinh Văn Hiệp vào vị trí Tổng giám đốc, đồng thời giữ vị trí Người đại diện pháp luật thay ông Vũ Hoàng Long. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Hiện, ông Hiệp là Phó tổng giám đốc Tập đoàn MIK Group.

Lãnh đạo mua cổ phiếu

Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SMC để nâng sở hữu lên 1,36% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện khớp lệnh trên sàn, từ ngày 5/2 đến 5/3.

Từ ngày 25/9/2025 đến ngày 3/2, cổ phiếu SMC giảm gần 19%, từ 16.800 đồng/cổ phiếu xuống 13.650 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Trung sẽ bỏ ra số tiền khoảng 13 tỷ đồng để mua vào 1 triệu cổ phiếu SMC.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Công ty CP Dicera Holdings vừa mua 1.452.100 cổ phiếu DC4.

Đáng chú ý, ông Trung mới được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc SMC từ ngày 7/1/2026 thay cho ông Đặng Huy Hiệp. Tân Tổng giám đốc SMC có trình độ chuyên môn là Kỹ thuật công nghiệp và quản lý. Trước đó, ông Trung là Tổng giám đốc Công ty TNHH Connectlog Việt Nam.

Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Công ty CP Dicera Holdings (mã chứng khoán: DC4) vừa mua 1.452.100 cổ phiếu DC4 trong tổng đăng ký 1.500.000 cổ phiếu đăng ký. Sau giao dịch, ông Thắng nâng sở hữu tại DC4 lên 16,01% vốn điều lệ.

Lý giải việc không mua hết cổ phiếu đăng ký, ông Thắng cho biết do hết hạn giao dịch. Về cổ phiếu, từ ngày 28/7/2025 đến 5/2, cổ phiếu DC4 giảm 30%, từ 14.800 đồng/cổ phiếu xuống còn 10.300 đồng/cổ phiếu.