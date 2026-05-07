Nhiễm cùng lúc 5 loại ký sinh trùng vì món ăn nhiều người thích

Ngứa kéo dài nửa năm, người đàn ông 60 tuổi đi khám và bất ngờ phát hiện nhiễm cùng lúc 5 loại ký sinh trùng do thói quen ăn uống và sinh hoạt.

Người đàn ông nhiễm ký sinh trùng vì thói quen ăn uống và sinh hoạt. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương tiếp nhận bệnh nhân Đ.V.H. (trú tại Hải Phòng) đến khám trong tình trạng ngứa kéo dài, kèm các nốt sẩn nổi rải rác trên da suốt hơn 6 tháng. Ban đầu, người bệnh chỉ cảm thấy ngứa nhẹ, nhưng theo thời gian, các tổn thương da ngày càng rõ, dày lên và gây khó chịu kéo dài. Do nghĩ là dị ứng thông thường, bệnh nhân tự điều trị tại nhà nhưng không cải thiện.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh đồng thời nhiễm 5 loại ký sinh trùng gồm sán dây chó, sán lá gan lớn, sán máng, giun lươn và giun đũa chó mèo. Đây là trường hợp nhiễm đa ký sinh trùng hiếm gặp, có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như gan, đường tiêu hóa và da nếu không được phát hiện kịp thời.

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ kéo dài. Người này thường xuyên ăn tiết canh, thực phẩm tái sống và rau sống, đồng thời làm nông nghiệp nên tiếp xúc nhiều với đất, nước và môi trường chăn nuôi. Gia đình có nuôi vật nuôi trong thời gian dài nhưng chưa được tẩy giun, vệ sinh và tiêm phòng định kỳ, làm tăng nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng từ động vật sang người.

Chia sẻ sau khi có kết quả, bệnh nhân cho biết bản thân rất bất ngờ vì trước đó chỉ nghĩ các biểu hiện là bệnh ngoài da thông thường. Chỉ khi tình trạng kéo dài và không đáp ứng với các biện pháp tự điều trị, ông mới đến bệnh viện kiểm tra.

Theo bác sĩ Vũ Tiến Vượng, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, các bệnh do ký sinh trùng thường tiến triển âm thầm, biểu hiện dễ nhầm lẫn với các vấn đề da liễu như dị ứng hay viêm da.

Những người có thói quen ăn đồ sống, tiếp xúc môi trường ô nhiễm hoặc nuôi vật nuôi không được kiểm soát tốt có nguy cơ nhiễm nhiều loại ký sinh trùng cùng lúc. Một số ký sinh trùng có thể tồn tại lâu trong cơ thể mà không gây triệu chứng rõ ràng, nhưng âm thầm gây tổn thương gan, đường tiêu hóa và các cơ quan khác.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn thực phẩm chưa được nấu chín, đặc biệt là tiết canh và hải sản tái sống. Việc rửa tay trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với đất hoặc vật nuôi, cũng như tẩy giun định kỳ cho cả người và thú nuôi là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Đồng thời, khi xuất hiện các biểu hiện như ngứa kéo dài, nổi sẩn cục hoặc rối loạn tiêu hóa, người dân nên đi khám sớm để được xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ đóng vai trò quyết định trong việc hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài, không chỉ cho người bệnh mà còn cho cộng đồng.