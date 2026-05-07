Người phụ nữ sinh cùng lúc 9 em bé hiện tại ra sao?

Năm 2021, Halima Cissé gây chấn động thế giới khi sinh cùng lúc 9 em bé. Mới đây, các bé vừa bước sang tuổi thứ 5 trong tình trạng khỏe mạnh, đánh dấu kỳ tích y học hiếm có trên thế giới.

Bộ 9 em bé vừa tròn 5 tuổi vào ngày 4/5. Ảnh: Guinness World Records.

5 năm trước, cái tên Halima Cissé trở thành tâm điểm toàn cầu khi cô sinh cùng lúc 9 em bé - một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử y học. Sinh ra tại Casablanca, Morocco, vào năm 2021, các em bé đến từ Mali trở thành ca sinh 9 trẻ còn sống đầu tiên trên thế giới, được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.

Theo People, gia đình hiện sinh sống tại Mali và vừa tổ chức sinh nhật 5 tuổi cho các bé tại nhà vào ngày 4/5.

Bộ 9 đặc biệt của thế giới

Gia đình Halima Cissé có tổng cộng 5 bé gái (Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama, Oumou) và 4 bé trai (Mohammed VI, Oumar, Elhadji, Bah). Ngay từ khi sinh ra, các em đã thu hút sự chú ý toàn cầu, không chỉ vì số lượng hiếm có mà còn bởi khả năng sống sót đồng thời của cả 9 trẻ.

Điều đặc biệt là Cissé thụ thai hoàn toàn tự nhiên mà không có bất kỳ can thiệp nào. Cô cho rằng sự ra đời phi thường này là "món quà từ Chúa" nhưng cũng là "trách nhiệm rất nặng nề".

Lần đầu tiên y văn thế giới ghi nhận một ca sinh chín mà toàn bộ các bé đều sống sót và khỏe mạnh. Ảnh: Les Nonuples.

Ban đầu, các bác sĩ tại Mali chỉ phát hiện được 7 thai nhi qua kết quả siêu âm. Sau đó, nhận thấy mức độ rủi ro cực cao của ca đa thai hiếm gặp, chính phủ Mali hỗ trợ đưa Halima sang bệnh viện chuyên khoa tại Morocco để đảm bảo an toàn. Tại đây, trong quá trình phẫu thuật lấy thai, các bác sĩ càng kinh ngạc hơn khi phát hiện thêm 2 em bé nữa, nâng tổng số thành viên mới lên con số 9.

Khi chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thai thứ 30, mỗi em bé chỉ nặng từ khoảng 0,5 kg đến 1 kg - mức cân nặng cực thấp, đối mặt với vô vàn rủi ro. Việc chăm sóc cùng lúc 9 trẻ sinh non đòi hỏi hệ thống y tế hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và chế độ theo dõi đặc biệt nghiêm ngặt.

Nhờ sự phối hợp giữa các chuyên gia quốc tế và hỗ trợ từ chính phủ Mali, cả 9 em bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Sau 5 năm, các em phát triển ổn định, đạt những cột mốc tăng trưởng tương tự trẻ bình thường - điều mà trước đây gần như không tưởng với các ca đa thai cực lớn.

9 em bé trong lần sinh nhật đầu tiên. Ảnh: Akdital.

Làm mẹ của 9 đứa trẻ

Hành trình mang thai của người mẹ trẻ phi thường này không dễ dàng. Cissé đã phải nằm bất động suốt một tháng tại phòng khám trước khi sinh con. Cô mô tả cảm giác khó khăn, bất lực khi không thể ngủ nghiêng cho đến tận ngày sinh, khi thai được 30 tuần. Thậm chí, trong lúc sinh, cô suýt mất mạng vì mất máu quá nhiều.

Ít ai biết rằng sau ca sinh 9 lịch sử tại Casablanca, Cissé và gia đình đã phải ở lại Morocco tới 19 tháng để các bé được chăm sóc y tế chuyên sâu. Sau đó, khi cả mẹ và con ổn định sức khỏe và trở về cuộc sống bình thường ở Mali, Cissé cùng chồng là anh Abdelkader Arby phải đối mặt với một nhiệm vụ khổng lồ mỗi ngày: nuôi dạy cùng lúc 9 đứa trẻ nhỏ và đảm bảo các con khỏe mạnh.

Ở tuổi chưa đến 30 khi sinh con, Halima Cissé không chỉ lập kỷ lục thế giới mà còn trở thành biểu tượng của nghị lực làm mẹ. Trước khi mang thai 9 bé, cô đã có một con gái lớn. Sau biến cố sinh nở đặc biệt, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn, thành mẹ của 10 đứa trẻ.

"Mỗi đứa trẻ đều có cá tính riêng biệt", Cissé cho biết. "Một số thì năng động và biểu cảm hơn, trong khi những đứa khác lại điềm tĩnh và quan sát tốt hơn. Thật tuyệt vời khi thấy các con khác biệt nhau như thế nào, nhưng vẫn gắn kết với nhau. Các con rất hòa thuận với nhau và cả với chị gái lớn".

Người mẹ cũng khẳng định việc chăm sóc, dạy dỗ các con, đặc biệt khi các bé bắt đầu chuẩn bị đi học, là thử thách không nhỏ.

"Các con tôi sẽ sớm bắt đầu đi học, đây là một bước quan trọng và thú vị đối với chúng. Là cha mẹ, chúng tôi đang tập trung vào việc học hành của các con đồng thời đảm bảo con vẫn được tận hưởng tuổi thơ. Giai đoạn mới này là một sự thay đổi lớn đối với gia đình", Cissé nói thêm.

Trước trường hợp của Cissé, thế giới chỉ mới ghi nhận hai ca tương tự tại Australia (1971) và Malaysia (1999). Tuy nhiên, Cissé đã tạo nên một kỳ tích khi trở thành người mẹ đầu tiên sinh 9 mà tất cả em bé đều sống sót.