Nơi nào có nhiều người hói nhất thế giới?

Qua nghiên cứu và khảo sát, các nhà khoa học cho biết nam giới tại các quốc gia châu Á có tỷ lệ hói đầu thấp nhất thế giới, vậy những nước nào có tỷ lệ hói cao nhất?

Tỷ lệ người hói đầu ở các châu lục có sự khác biệt rõ rệt.

Tình trạng hói đầu ở nam giới xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có yếu tố di truyền - những người mà tiền sử gia đình bị hói thường có nguy cơ cao hơn.

Bên cạnh đó, sự thay đổi nội tiết tố cũng có thể là nguyên nhân chính. Một số người bị hói do gặp phải căng thẳng thường xuyên, hay thậm chí do các bệnh lý như rụng tóc từng vùng (alopecia).

Tỷ lệ hói đầu ở nam giới lại có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia.

Quốc gia nào có tỷ lệ hói đầu cao nhất?

Theo khảo sát mới công bố của World Population Review (tổ chức độc lập chuyên cung cấp dữ liệu, thống kê và phân tích về dân số trên toàn cầu), Tây Ban Nha là quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ nam giới bị hói đầu. Tại đây, 44,5% đàn ông đã hoặc đang mất đi mái tóc của mình.

Trong số 46 quốc gia được khảo sát, tỷ lệ nam giới hói đầu của 28 nước nằm trong khoảng 30-39,99%, 12 nước nằm trong khoảng 40-44,5%, và chỉ 5 nước có tỷ lệ thấp từ 20-29,99% (thấp nhất là 26,96%).

Nhìn chung, tỷ lệ hói đầu ở nam giới không có sự chênh lệch quá lớn giữa các quốc gia cùng châu lục. Bám sát nút Tây Ban Nha là Italy với 44,37% nam giới bị hói. Pháp đứng kế tiếp với 44,25%. Các quốc gia khác cũng nằm trong nhóm đầu bảng (trên 40%) bao gồm Đức (41,51%), Croatia (41,32%), Canada (40,94%). Mỹ cũng có tỷ lệ nam giới rụng tóc tương đối cao. Khoảng 42,68% đàn ông Mỹ đối mặt với tình trạng này.

Các quốc gia châu Á thường có tỷ lệ nam giới hói đầu thấp hơn so với những khu vực khác. Indonesia là quốc gia có tỷ lệ hói thấp nhất trong danh sách với 26,96%. Philippines 28%, Malaysia 29,24%. Trung Quốc là quốc gia châu Á duy nhất vượt ngưỡng 30% với tỷ lệ 30,81%.

Việt Nam không nằm trong danh sách khảo sát này.

Người châu Á có tỷ lệ bị hói ít hơn người châu Âu.

Nam Mỹ cũng là khu vực có tỷ lệ hói đầu thấp. Colombia và Argentina góp mặt trong nhóm 5 quốc gia có tỷ lệ hói thấp nhất thế giới, lần lượt là 27,04% và 29,35%.

Nam giới ở một số quốc gia Trung Âu cũng duy trì được mái tóc tốt hơn mặt bằng chung. Ukraine, Đan Mạch và Ba Lan là những ví dụ điển hình với tỷ lệ hói thuộc hàng thấp nhất thế giới, lần lượt là 30,86%, 31,61% và 31,78%.

Cách để giảm rụng tóc

Theo Tiến sĩ Paradi Mirmirani, bác sỹ da liễu, thành viên của Hội đồng Cố vấn nghiên cứu lâm sàng của Tổ chức Quốc gia về Bệnh rụng tóc (National Alopecia Areata Foundation) tại Vallejo, California, Mỹ, cách cốt lõi để tránh bị hói đầu vẫn là giảm căng thẳng.

Ông cho biết: "Tình trạng căng thẳng kéo dài đủ để ảnh hưởng đến giấc ngủ, chế độ ăn uống và làm thay đổi nồng độ cortisol. Điều này tác động đến hệ thống miễn dịch. Đây là nguồn kích phát và làm trầm trọng hơn tình trạng rụng tóc dẫn đến hói đầu".

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rụng tóc có liên quan đến lo âu và trầm cảm. Tâm trạng không tốt có thể khiến tóc rụng nhanh hơn; từ đó tạo thành một vòng lặp căng thẳng, rụng tóc rồi lại căng thẳng. Việc chăm sóc cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần là chìa khóa then chốt.

Các phương pháp như thiền, yoga và bài tập hít thở giúp làm dịu hệ thần kinh và giảm các đợt rụng tóc theo thời gian. Tiến sĩ Mitchell giải thích: "Kiểm soát căng thẳng, duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và bảo vệ da đầu là các bước đơn giản nhưng ý nghĩa để tóc, da khỏe mạnh hơn từ bên trong".

Dinh dưỡng là nền tảng cho tóc mọc khỏe, đẹp, không rụng. Tiến sĩ Mitchell nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo không thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu như vitamin D, sắt và kẽm.

Nồng độ vitamin D và kẽm thấp có liên quan đến chứng rụng tóc từng vùng. Các loại thực phẩm như thịt, gia cầm, các loại đậu và cá béo có thể hỗ trợ duy trì mức dưỡng chất giúp thúc đẩy sức khỏe của tóc và hệ miễn dịch.