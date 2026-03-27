Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thật nghiêm túc, nhất quán "Bốn kiên định" về chính trị, tư tưởng.

Tại Hội nghị Trung ương hai bế mạc ngày 25/3, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước với 5 nhóm nội dung công việc, đó là về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; về mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số"; về phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; về công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí tiêu cực; về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Đây chính là những vấn đề hệ trọng, xác lập nền tảng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Và trong đó, vấn đề được đặt lên hàng đầu là Về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng trong giai đoạn mới. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thật nghiêm túc, nhất quán "Bốn kiên định" về chính trị, tư tưởng.

"Bốn kiên định" của Đảng được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương hai đó là:

- Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở để Đảng ta giữ vững bản chất cách mạng, trung thành với những nguyên lý cốt lõi.

- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là sự lựa chọn mang tính lịch sử và càng khó khăn càng phải giữ vững niềm tin và ý chí với con đường đã chọn.

- Kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định tinh thần đổi mới đúng định hướng, có nguyên tắc, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

- Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận và thông qua Quy định về Công tác chính trị, tư tưởng trong, đây chính là sự cụ thể hóa "Bốn kiên định" nêu trên.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, khó lường như hiện nay, việc nhất quán "bốn kiên định" này sẽ giúp Đảng ta vững vàng hơn trước những tác động từ bên ngoài. Đây không chỉ là vấn đề của công tác lý luận mà còn là yêu cầu cấp bách từ thực tiễn để mỗi cán bộ, đảng viên có thêm "sức đề kháng", vững vàng lý tưởng và mục tiêu hành động, trước những khó khăn và biến động toàn cầu.