Chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị nền móng của cả nhiệm kỳ

Ngày 23/2, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra 4 yêu cầu lớn với hội nghị lần này. Đầu tiên, Tổng Bí thư cho rằng cần nhận thức sâu sắc đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Tổng Bí thư nhấn mạnh những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 2 là "'kết cấu' của tổ chức, là 'mạch dẫn' của quyền lực, là 'chuẩn mực' để giữ vững nguyên tắc, là 'cơ chế' để kiểm soát quyền lực, là 'công cụ' để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương”.