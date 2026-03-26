Chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị nền móng của cả nhiệm kỳ

Ngày 23/2, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra 4 yêu cầu lớn với hội nghị lần này. Đầu tiên, Tổng Bí thư cho rằng cần nhận thức sâu sắc đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Tổng Bí thư nhấn mạnh những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 2 là "'kết cấu' của tổ chức, là 'mạch dẫn' của quyền lực, là 'chuẩn mực' để giữ vững nguyên tắc, là 'cơ chế' để kiểm soát quyền lực, là 'công cụ' để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương”.
Quán triệt về phương thức lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ: “Phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để sự lãnh đạo ngày càng đúng hơn, trúng hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn”. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín, vị thế của Đảng trong điều kiện mới.
Tổng Bí thư cũng lưu ý cần định vị đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bởi đây không chỉ là công việc “giữ gìn nội bộ,” mà là vấn đề sống còn của Đảng. “Phải làm sao để kiểm tra, giám sát trở thành một phương thức lãnh đạo thường xuyên, chủ động, có sức răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa và giáo dục; để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đi vào chiều sâu, chặt chẽ hơn về cơ chế, mạnh mẽ hơn về hành động, hiệu quả hơn về kết quả”, Tổng Bí thư chỉ đạo.
Yêu cầu tiếp theo của Tổng Bí thư là gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Trước nhiệm vụ phát triển đất nước trong môi trường quốc tế biến động sâu sắc, Tổng Bí thư khẳng định cần “tầm nhìn dài hạn, hành động quyết liệt, phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm, khơi thông mọi nguồn lực để tăng trưởng, tạo không gian phát triển mới rộng mở và nhất là tạo được động lực, năng lực, điều kiện cho chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, sáng tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn”.
Một điều đặc biệt quan trọng được Tổng Bí thư đề cập là phải bàn và tìm ra phương cách để tăng trưởng GDP trên 10% trong cả nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo. “Nhiệm vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt. Xác định đúng mô hình phát triển và tạo tốc độ tăng trưởng kinh tế là vấn đề rất trọng tâm, cốt lõi”, Tổng Bí thư lưu ý.
Sau 3 ngày làm việc, chiều 25/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 nội dung công việc. Đầu tiên, về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, nhất quán Bốn kiên định về chính trị, tư tưởng, gồm: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số", Tổng Bí thư chỉ đạo phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất. “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp”, ông nhấn mạnh. Để thực hiện mục tiêu này, Tổng Bí thư nêu 4 nguyên tắc cốt lõi: Tăng trưởng thực chất; kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn; tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm, thúc đẩy hợp tác công - tư; tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội.
Về phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là cuộc cải cách về quản trị, không đơn thuần là một sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy. Ông chỉ đạo việc điều hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp phải được thực hiện với tư duy linh hoạt, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc. “Không thể lấy một khuôn mẫu duy nhất áp cho mọi địa phương, mọi đơn vị cơ sở, bởi điều kiện về dân số, diện tích, tính chất đô thị, nông thôn, miền núi, đồng bằng, yêu cầu văn hóa, quốc phòng, an ninh, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và khối lượng công việc ở mỗi nơi là rất khác nhau”, Tổng Bí thư đúc kết.
Nội dung quan trọng tiếp theo được Tổng Bí thư đặt trọng tâm là về công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng gia tăng theo cả chiều rộng và mức độ tinh vi. Do đó, Tổng Bí thư yêu cầu: “Phải thiết kế, cải tiến thể chế đủ chặt chẽ để không thể tham nhũng, lãng phí, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát đủ mạnh để không dám và không muốn tham nhũng”.
Cuối cùng, về vấn đề bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư khẳng định cần gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới. Người đứng đầu của Đảng nhấn mạnh mục tiêu: “Quốc phòng, an ninh, đối ngoại thực sự trở thành một ‘cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia’ và động lực trực tiếp của phát triển, đồng thời là chỗ dựa chiến lược để đất nước vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới”.