Nhật Kim Anh, Lý Nhã Kỳ dự lễ cưới Hồ Quang Hiếu

Ngày 19/9, Hồ Quang Hiếu và vợ là Tuệ Như tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM với sự tham gia của người thân cùng những người bạn thân thiết nhất. Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời với khoảng 30 loại hoa tươi như hồng, cẩm tú cầu, mẫu đơn, lan hồ điệp. 50% trong số đó là hoa nhập khẩu. MC Nguyên Khang là người dẫn dắt tiệc cưới của cặp sao.

Dàn sao đến chúc phúc cho cặp đôi. Trong lễ cưới, cô dâu diện thiết kế ren gợi cảm. Trong khi đó, Hồ Quang Hiếu lịch lãm với vest trắng.

Cô dâu, chú rể tiến hành các nghi thức truyền thống trong ngày trọng đại như cắt bánh, rót rượu. Cả hai trải qua thời gian dài gắn bó trước khi tổ chức lễ cưới. Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn vào 2023. Đám hỏi của hai người được tổ chức ngày 2/8/2023 tại Cà Mau.

Hồ Quang Hiếu xúc động khi nói lời thề nguyện với người bạn đời. "Anh muốn cảm ơn vợ Tuệ Như. Khi gặp em, anh mới thật sự cảm nhận được gia đình là như thế nào: có một người vợ để yêu thương, một mái ấm để trở về, và một lý do để anh nỗ lực mỗi ngày. Trước đây, anh cứ mãi đi tìm cảm giác đó mà không thấy, cho đến khi có em. Nhờ em, anh học được cách trưởng thành, biết lo nghĩ nhiều hơn, biết đặt gia đình lên trên tất cả", nam ca sĩ nói.

Trước chia sẻ của Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như đã xúc động bật khóc. Cô chia sẻ: "Em cảm ơn anh Hồ Quang Hiếu - người đàn ông đã cho em cảm giác bình yên, đủ đầy và nhiều tiếng cười. Với em, anh không chỉ là chồng, mà còn là bạn đồng hành, là người để em chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Từ khi có Hin, em và anh cùng nhau học cách làm cha mẹ: có lúc vụng về, có lúc lúng túng, nhưng mỗi ngày lại trưởng thành hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Em muốn ngôi nhà của mình không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà sẽ là một tổ ấm nhiều tiếng cười, nhiều kỷ niệm và nhiều màu sắc"

Nhật Kim Anh và Quốc Trường chúc mừng hạnh phúc vợ chồng ca sĩ. Sau khoảnh khắc đeo nhẫn cưới, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước quan khách. MC Nguyên Khang còn yêu cầu cả hai hôn lại. Nam ca sĩ thừa nhận ở nhà hôn vợ rất nhiều nhưng trước đông đảo người thân và bạn bè thì có phần ngại ngùng.

Lý Nhã Kỳ diện trang phục thanh lịch khi góp mặt trong ngày vui của Hồ Quang Hiếu. Lễ cưới của vợ chồng ca sĩ có sự tham dự của khoảng 80 khách mời.

