Ảnh gợi cảm của 2 nữ tiếp viên trong 'Tử chiến trên không'

Tử chiến trên không của Hàm Trần đang nhận những phản ứng tích cực sau khi công chiếu. Tác phẩm dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu phòng vé Việt trong ngày 19/9. Ngoài dàn mỹ nam, hai "bóng hồng" trong phim cũng thu hút khán giả. Kaity Nguyễn vào vai Tú Trinh, còn Trâm Anh đảm nhận nhân vật Nhàn. Cả hai ghi điểm bởi khuôn mặt đẹp, diễn xuất tròn vai và chịu khó lăn xả trong nhiều phân cảnh hành động.

Kaity Nguyễn ban đầu gây tranh luận khi đảm nhận vai nữ tiếp viên hàng không trong khi chỉ sở hữu chiều cao 1,55 m. Sau đó, tại buổi showcase diễn ra vào giữa tháng 8, Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân, đơn vị sản xuất phim phản hồi về tranh luận nói trên. Trung tá Trần Nam Chung cho biết: "Bối cảnh phim này là vào năm 1978, lúc đó chưa có Vietnam Airlines như bây giờ. Hồi đó chỉ có Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. Và tất cả máy bay thời đấy được cải tiến từ các dạng máy bay khác thôi. Mọi người nhìn cô Cúc (nguyên mẫu nhân vật do Kaity Nguyễn đảm nhận - PV) có cao bằng Kaity không. Đây chính là lý giải vì sao ê-kíp chọn Kaity, đúng bằng nguyên mẫu của tiếp viên hồi đó".

Đảm nhận vai nữ tiếp viên hàng không Tú Trinh, Kaity Nguyễn đòi hỏi lớn diễn xuất, cả phân cảnh hành động lẫn tâm lý nhân vật. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nữ diễn viên sinh năm 1999 cho biết cô đã tập luyện rất nhiều và chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể lực, sức khỏe để có thể hoàn thành các cảnh quay.

Trước Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn đang có bước chững trong sự nghiệp diễn xuất. Cô có hai phim liên tục là Công tử Bạc Liêu và Yêu nhầm bạn thân đều có doanh thu không cao. Trong đó, phim Công tử Bạc Liêu nhận phản ứng dữ dội. Phim gây thất vọng với kịch bản hời hợt, tác phẩm bị cho là xây dựng méo mó hình tượng Công tử Bạc Liêu.

Nữ diễn viên sinh năm 1996, từng tham gia The Face 2018. Cô sở hữu khuôn mặt sắc sảo, thu hút và vẻ ngoài gợi cảm. Trên trang cá nhân, Trâm Anh chịu khó cập nhật những hình ảnh trong công việc, đời thường.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất trên Tri Thức - Znews, Trâm Anh chia sẻ về quãng thời gian bị vu oan là “tiểu tam”, sau khi tham gia phim truyền hình Cây táo nở hoa. Cô nói: "Thời điểm đó, tôi bị đồn là chen chân vào mối tình của hai anh chị đang quen nhau. Tự nhiên tôi bị tấn công. Nhiều người chỉ trích rằng tôi là tiểu tam từ trong phim ra ngoài đời. Nhiều người còn nặng lời, nói ba mẹ tôi không biết dạy con. Những lời nói đó không đúng sự thật khiến tôi tổn thương… Có những đêm nằm mơ tôi cũng thấy người ta chửi mình".

