Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Thống đốc Niigata dự kiến phê duyệt việc tái khởi động một phần Kashiwazaki-Kariwa, mở đường để Tepco đưa nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới vận hành trở lại sau hơn 10 năm.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa của Công ty Điện lực Tokyo tại tỉnh Niigata. Ảnh: JIJI.

Japan Times cho biết Thống đốc tỉnh Niigata Hideyo Hanazumi có thể công bố quyết định chấp thuận tái khởi động một phần nhà máy ngay từ ngày 21/11.

Tại cuộc họp báo hôm 19/11, ông tuyên bố: “Tôi không còn điều gì cần phải hỏi, xem xét hay cân nhắc thêm trước khi đi đến quyết định cuối cùng”.

Quyết định của ông Hanazumi sẽ tháo gỡ nút thắt cuối cùng trong nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ của Tập đoàn Điện lực Tokyo (Tepco) nhằm đưa nhà máy hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa hoạt động trở lại, sau khi bị đóng cửa do thảm họa Fukushima năm 2011.

Trước đó, hai lò phản ứng số 6 và số 7 của Kashiwazaki-Kariwa đã vượt qua các đánh giá an toàn của Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản. Việc chuẩn bị tái vận hành lò phản ứng số 6 đã hoàn tất từ tháng 10 năm nay.

Để đưa ra quyết định, Thống đốc Niigata đã tổ chức nhiều phiên điều trần, khảo sát cư dân và trao đổi ý kiến với lãnh đạo các địa phương xung quanh. Ông cũng trực tiếp tới kiểm tra cơ sở Kashiwazaki-Kariwa và thăm nhà máy Fukushima số 1.

Trong buổi làm việc ngày 12/11, Thị trưởng thành phố Kashiwazaki - ông Masahiro Sakurai - thúc giục thống đốc sớm đưa ra quyết định, trong khi Thị trưởng Hiroo Shinada của làng Kariwa khẳng định sẽ tôn trọng phán quyết của tỉnh trưởng. Nhà máy nằm trên địa bàn cả hai khu vực này.

Khảo sát của chính quyền tỉnh cho thấy, người dân tại 4/9 đô thị nằm trong bán kính 30 km quanh nhà máy bày tỏ ý kiến phản đối tái khởi động, phản ánh sự chia rẽ nhất định trong dư luận địa phương.

Tepco hiện dự định đưa hai lò phản ứng số 6 và 7, cũng là hai đơn vị lớn nhất, vào hoạt động trở lại. Tổng công suất của hai lò đạt 2.710 MW, trong khi toàn bộ nhà máy có công suất thiết kế lên đến 8.212 MW. Công ty cũng cân nhắc việc ngừng hoạt động vĩnh viễn một số lò phản ứng còn lại.

Để thúc đẩy sự đồng thuận, Tepco trước đây đã cam kết gói hỗ trợ 100 tỷ yen (khoảng 644 triệu USD ) cho các cộng đồng địa phương trong nỗ lực nhằm tháo gỡ các vướng mắc kéo dài nhiều năm giữa doanh nghiệp và dân cư.

Việc tái khởi động cũng phù hợp định hướng của tân Thủ tướng Sanae Takaichi, người đang thúc đẩy việc mở rộng sử dụng điện hạt nhân nhằm củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Việc vận hành lại một phần Kashiwazaki-Kariwa được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản giảm bớt nhu cầu nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Nhật Bản hiện là khách hàng LNG lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, trong bối cảnh chính phủ Takaichi đặt ưu tiên giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.

Từ sau thảm họa Fukushima, Nhật Bản đã siết chặt các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân và đến nay đã có 14 lò phản ứngđược tái khởi động. Tính đến cuối tháng 10, 11 lò đang hoạt động, với tổng công suất hơn 10.600 MW, so với 54 lò vận hành trước năm 2011.

Theo chuyên gia Go Katayama của Kpler, nếu lò số 6 được tái vận hành đầu năm tới, Nhật Bản có thể giảm nhu cầu LNG năm sau khoảng 1 triệu tấn.

Trong một diễn biến khác, Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara thông báo Nhật Bản đã hoàn tất việc bàn giao tên lửa phòng không Patriot PAC-3 cho Mỹ theo hợp đồng ký từ tháng 7 năm ngoái.

Ông Kihara nhấn mạnh: “Việc xuất khẩu này sẽ góp phần tăng cường liên minh Nhật - Mỹ, củng cố an ninh quốc gia và đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.