Bí mật những boongke hạt nhân vẫn tồn tại giữa thế giới hiện đại

Từ Đức đến Thụy Sĩ, nhiều hầm trú ẩn hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh vẫn tồn tại và được tái sử dụng với mục đích mới, hé lộ những bí mật chưa từng được tiết lộ về thời kỳ lo sợ tận thế.

Các boongke bí mật được xây dựng ở nhiều quốc gia để phòng trường hợp bị đe dọa hạt nhân. Ảnh: RBC-Ukraine.

Theo trang tin RBC-Ukraine, trong suốt thế kỷ XX, đặc biệt là trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nỗi sợ hãi thường trực về nguy cơ hạt nhân đã định hình tư duy chiến lược và chính sách của nhiều quốc gia. Trước bối cảnh đó, chính phủ các nước đã lên kế hoạch cho sự sống còn bằng cách xây dựng các thành phố ngầm, cơ sở lưu trữ và trung tâm thông tin liên lạc được thiết kế để chịu đựng những thảm họa tiềm tàng.

Những địa điểm này, từng được coi là tuyệt mật, là nơi chuẩn bị cho việc trú ẩn khẩn cấp. Theo thời gian, những di tích lịch sử này đã được chuyển đổi mục đích, mở cửa cho khách du lịch, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu, mang đến cái nhìn hiếm hoi về một thời kỳ đầy biến động.

Dưới đây là những boongke bí mật nổi tiếng nhất thế giới, cùng với vị trí và mục đích sử dụng hiện tại của chúng.

Regierungsbunker (Đức)

Tọa lạc gần Bonn, thủ phủ cũ của Tây Đức, Regierungsbunker được xây dựng như một trung tâm chính phủ khẩn cấp để đảm bảo hoạt động liên tục trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân. Khu phức hợp này là một công trình kiến trúc đồ sộ, bao gồm hơn 17 km đường hầm cùng với hệ thống hỗ trợ sự sống tự cung tự cấp và cơ sở thông tin liên lạc đầy đủ. Thậm chí, boongke này còn có phòng riêng được chuẩn bị cho các bộ trưởng.

Sau khi nước Đức thống nhất, hầm trú ẩn này trở nên lỗi thời về mặt chiến lược. Năm 2008, một phần của khu phức hợp đã được mở cửa cho công chúng và ngày nay nó hoạt động như một bảo tàng, tái hiện hình ảnh của một quốc gia duy trì sự sống và quyền lực dưới lòng đất.

Burlington Bunker (Anh)

Burlington Bunker nằm ở Wiltshire, bên dưới thị trấn Corsham, là một trong những hầm ngầm bí mật lớn nhất nước Anh. Nó được thiết kế như một thành phố ngầm để phục vụ việc sơ tán của chính phủ, có khả năng duy trì sự sống cho khoảng 4.000 người.

Các tiện ích bên trong boongke này gần như hoàn chỉnh, bao gồm một trường quay, bệnh viện, phòng ăn và thậm chí cả phòng vệ sinh dành riêng cho thủ tướng. Boongke đã được giữ bí mật cho đến năm 2004. Ngày nay, một số khu vực mở cửa cho các nhà nghiên cứu, trong khi các khu vực khác đóng vai trò là trung tâm dữ liệu và cơ sở lưu trữ hiện đại.

Diefenbunker (Canada)

Diefenbunker, tọa lạc tại Carp, Ontario, là trụ sở phòng thủ dân sự của Canada, được đặt theo tên của Thủ tướng John Diefenbaker. Được xây dựng vào năm 1959, cấu trúc của cơ sở này được thiết kế đặc biệt để chịu được một vụ nổ hạt nhân và đảm bảo sự hoạt động liên tục của chính phủ.

Hiện tại, Diefenbunker được sử dụng làm bảo tàng Chiến tranh Lạnh. Du khách có thể khám phá các phòng ốc, thiết bị, tài liệu thực tế và thậm chí tham gia mô phỏng báo động hạt nhân. Đây được coi là một trong những cơ sở được bảo tồn tốt nhất trên thế giới cùng loại.

Khách sạn Swiss Zero Star (Thụy Sĩ)

Giữa vùng núi Thụy Sĩ, một boongke phòng thủ dân sự cũ đã được cải tạo thành một khách sạn độc đáo mang tên "0 sao". Khách sạn này hoạt động dựa trên triết lý tối giản và biệt lập hoàn toàn: không có TV, internet hay bất kỳ phương tiện giải trí nào. Du khách chỉ có một chiếc giường, một chiếc đèn và trải nghiệm sống động về lịch sử và sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Đây không chỉ là một điểm thu hút khách du lịch mà còn là một dự án triết học, gợi lên sự suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của sự thoải mái, an toàn và tự do trong thời hiện đại.

Tóm lại, những hầm trú ẩn bí mật này là biểu tượng mạnh mẽ của nỗi sợ hãi thời chiến, tư duy chiến lược và sự khéo léo của con người. Chúng cũng minh chứng cho cách thời gian đã thay đổi mục đích: những gì từng bị che giấu, giờ đây đã được phơi bày và được cuộc sống hiện đại tái định nghĩa từ bên trong.