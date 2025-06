Nhật Bản nhập hàng trăm tấn rau quả mỗi năm từ Việt Nam

Doanh nghiệp Việt đã xuất khẩu thành công hàng trăm tấn rau củ sang Nhật Bản. Ngoài nông sản, hàng dệt may, giày dép cũng được đánh giá đầy tiềm năng tại thị trường này.

Nhật Bản có nhu cầu cao đối với các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như cà phê, hạt điều, trái cây nhiệt đới và rau củ quả. Ảnh: Xuân Hoát.

Tại Hội thảo Chiến lược gia tăng cơ hội xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Nhật Bản do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức ngày 25/6, ông Shiotani Yuichiro, Tổng giám đốc Aeon TopValu Việt Nam cho biết sản phẩm đông lạnh đang là một hướng đi mới và quan trọng trong ngành thực phẩm, bán lẻ và tiêu dùng tại Nhật Bản mà các doanh nghiệp Việt cần đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, chương trình còn công bố những kết quả đáng chú ý về hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt.

Việt Nam xuất khẩu hàng trăm tấn rau quả sang Nhật Bản

Ông Shiotani Yuichiro cho biết Nhật Bản đang sở hữu công nghệ đông lạnh hàng đầu thế giới. Hoạt động chế biến và cấp đông được thực hiện ngay tại Việt Nam rồi xuất khẩu. Công nghệ cấp đông được đánh giá giúp gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu.

Theo ông, xoài Việt Nam khi xuất khẩu dạng tươi qua Nhật Bản chỉ để được khoảng 2-3 ngày. Tuy nhiên, khi được cấp đông, xoài để được lâu hơn, sản lượng tiêu thụ cũng sẽ nhiều hơn. Theo ước tính, xoài cấp đông có thể tiêu thụ được 450 tấn mỗi năm.

“Phương pháp cấp đông và bảo quản hoa quả đã được chúng tôi đề cập cách đây 2 năm và đã có doanh nghiệp thực hiện theo và cho kết quả tích cực" ông Shiotani Yuichiro nói và cho biết sản phẩm đông lạnh là hướng đi bền vững cho nông sản Việt khi xuất khẩu qua Nhật Bản.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm nông sản như đậu bắp mini được trồng tại các trang trại tỉnh An Giang, doanh nghiệp Việt đã xuất khẩu sang Nhật 62,5 tấn. Các loại rau củ quả khác như hỗn hợp ớt chuông, khoai lang cắt sợi cũng xuất khẩu với sản lượng hơn 120.000 gói.

Tại Lâm Đồng, sản phẩm cà tím nướng đóng gói đã được xuất khẩu sang Nhật hơn 150 tấn. Các loại rau củ quả nướng đóng gói khác cũng xuất liên tục với mỗi chuyến hàng gần 31 tấn.

Tổng giám đốc Aeon TopValu Việt Nam cho biết tuần trước Aeon Nhật Bản đã tổ chức tuần hàng Việt Nam tại Nhật, trưng bày sản phẩm trái cây tươi, hoa tươi nhập khẩu từ Việt Nam.

Chương trình nhận được sự đánh giá cao từ người tiêu dùng Nhật Bản. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia kết nối tại tuần lễ này đều được cân nhắc đưa vào hệ thống Aeon Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia và Nhật Bản.

Đẩy mạnh hàng Việt vào thị trường Nhật Bản

Bà Quyền Thị Thúy Hà, Trưởng chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), cho biết nông sản Việt là ngành hàng có nhiều tiềm năng và dư địa tại Nhật Bản.

"Nhật Bản có nhu cầu cao đối với các mặt hàng nông nghiệp an toàn và hữu cơ, đặc biệt là những sản phẩm thế mạnh của Việt Nam mà Nhật Bản không có điều kiện canh tác thuận lợi như cà phê, hạt điều, trái cây nhiệt đới và rau củ quả", bà Hà nói và cho biết kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của Nhật Bản đang tăng trưởng mạnh.

Đáng chú ý, nhập khẩu cà phê hạt của Nhật Bản trong năm 2024 đã tăng 20,2% so với năm 2023; trong khi nhập khẩu ca cao cùng các chế phẩm từ ca cao tăng 115%. Lực lượng hơn 634.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật cũng là một nhóm người tiêu dùng tiềm năng cho thực phẩm Việt.

Bà Hà cũng lưu ý các doanh nghiệp Việt cần quan tâm đến nhóm sản phẩm đông lạnh, bởi đây là thói quen tiêu dùng phổ biến của người Nhật đối với trái cây và thực phẩm. Tuy nhiên, đây lại là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp Việt do còn thiếu và yếu về công nghệ sau thu hoạch.

Ngoài nông sản, một ngành hàng của Việt Nam có cơ hội tiềm năng và dư địa lớn khi xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản là dệt may, da giày.

Năm 2023, Việt Nam là nhà cung cấp hàng may mặc và da giày lớn thứ hai cho Nhật Bản, chỉ sau Trung Quốc. Ảnh: GMC.

Bà Hà thông tin thị trường dệt may và da giày Nhật Bản có quy mô lớn, đạt 55,85 tỷ USD vào năm 2023, phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung từ nước ngoài với tỷ lệ nhập khẩu lên đến 98,5% về số lượng.

Năm 2023, Việt Nam là nhà cung cấp hàng may mặc và da giày lớn thứ hai cho Nhật Bản, chiếm 17,2% thị phần, chỉ sau Trung Quốc. Kể từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực, xuất khẩu dệt may và da giày từ Việt Nam sang Nhật Bản đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 25%. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu dệt may từ Việt Nam sang Nhật Bản đã tăng 6,4%.

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM, cho biết Nhật Bản là thị trường xuất khẩu tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức cho hàng hóa Việt Nam.

Để tận dụng tối đa cơ hội, ông Lữ cho rằng doanh nghiệp Việt cần vượt qua các thách thức khi xuất khẩu sang Nhật Bản như rào cản kỹ thuật, cạnh tranh sản phẩm nội địa, chất lượng sản phẩm, đóng gói... Do đó, các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, cập nhật kiến thức thị trường, chủ động xây dựng chiến lược phát triển bền vững và mở rộng hợp tác quốc tế.

"Chính sự chủ động và linh hoạt trong cách tiếp cận sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường Nhật Bản, góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu", ông Lữ khẳng định.

Năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt 46,23 tỷ USD , tăng 2,8% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt khoảng 24,61 tỷ USD , các mặt hàng xuất khẩu chủ lực bao gồm hàng dệt, may; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, thiết bị, dụng cụ; gỗ và các sản phẩm gỗ, đồ nội thất, các sản phẩm nhựa.

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản khoảng 21,62 tỷ USD , với các nhóm hàng chính như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; sắt thép; điện thoại các loại và linh kiện.