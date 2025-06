7 doanh nghiệp cá tra Việt được miễn thuế chống bán phá giá tại Mỹ

Doanh nghiệp dệt may thận trọng trước hạn áp thuế đối ứng

Dù lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước, các doanh nghiệp dệt may cho rằng vẫn phải thận trọng trong do kết quả đàm phán Việt Nam - Mỹ chưa “ngã ngũ”.