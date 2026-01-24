Nhật Bản mời bác sĩ TP.HCM 'thị phạm' can thiệp tim mạch

Lần đầu được mời trình diễn ca can thiệp tim mạch trực tiếp tại hội nghị quốc tế ở Nhật Bản, bác sĩ Việt đã thực hiện thành công 3 ca phẫu thuật phức tạp.

Bác sĩ Đỗ Nguyên Tín thực hiện trình diễn ca can thiệp tim mạch theo lời mời từ phía Nhật Bản. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ban tổ chức Hội nghị Giáo dục Toàn cầu về Thông tim Chẩn đoán và Can thiệp (UEDICC) lần thứ 2 đã gửi thư mời chính thức đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), mời tham gia trình diễn các ca lâm sàng trực tiếp trong khuôn khổ hội nghị.

Theo nội dung thư mời, phiên trình diễn trực tiếp là một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị, nhằm tăng cường đào tạo thực hành cho các bác sĩ trẻ đang bắt đầu làm quen với lĩnh vực can thiệp tim mạch qua ống thông. Hội nghị UEDICC do một nhóm nghiên cứu chuyên sâu tại Nhật Bản tổ chức, tập trung vào giáo dục và đào tạo tim mạch can thiệp.

Phiên trình diễn dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Osaka, từ 13h đến 16h theo giờ Tokyo (tức 11h đến 14h giờ Việt Nam), với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu.

Ban tổ chức UEDICC khẳng định việc mời các chuyên gia từ TP.HCM trình diễn trực tiếp là một phần quan trọng của hội nghị. Phía Nhật Bản kỳ vọng sẽ học hỏi được những "bí quyết" thực chiến và kỹ năng lâm sàng tinh xảo trong các ca can thiệp phức tạp như: đóng ống động mạch (PDA) đa thiết bị, đặt stent ống động mạch và đóng lỗ thông liên nhĩ (ASD) thế hệ mới.

Đánh giá cao vị thế của y tế Việt Nam, hội nghị tin tưởng rằng những kinh nghiệm thực hành lâm sàng quý giá này sẽ là nhân tố then chốt tạo nên sự thành công và nâng cao chất lượng chuyên môn cho các đại biểu quốc tế tham dự.

TS.BS Đỗ Nguyên Tín, Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết trước đó, Bệnh viện đã thực hiện thành công 3 ca can thiệp tim mạch theo lời mời của phía Nhật Bản, với hình thức truyền hình trực tiếp để các chuyên gia và bác sĩ trẻ theo dõi, học tập.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về quá trình thực hiện, TS.BS Đỗ Nguyên Tín cho biết toàn bộ các ca can thiệp đều diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt. Theo bác sĩ Tín, dù Nhật Bản là quốc gia có nền y tế phát triển, song trong một số lĩnh vực điều trị chuyên sâu, đặc biệt là tim mạch can thiệp nhi, các bác sĩ Nhật vẫn cử nhân sự sang Việt Nam học tập và đào tạo.

Bác sĩ Tín cùng ê-kíp thực hiện ca thông tim qua bào thai. Ảnh: BVCC.

Việc ê-kíp Việt Nam được mời trình diễn trực tiếp là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn đã được tích lũy trong nhiều năm. Chỉ khi thật sự làm chủ kỹ thuật và triển khai thường quy với số lượng lớn, các bác sĩ mới đủ tự tin thực hiện truyền hình trực tiếp các ca can thiệp trước đông đảo chuyên gia quốc tế.

"Đây đều là những ca khó, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ, tất cả đều diễn ra an toàn và thành công”, bác sĩ Tín chia sẻ.

Theo Ban tổ chức UEDICC, với tầm quan trọng ngày càng lớn của lĩnh vực tim mạch can thiệp qua ống thông, phiên trình diễn trực tiếp được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực hành cơ bản cho các bác sĩ trẻ.

Việc bác sĩ Việt Nam tham gia và thực hiện thành công các ca can thiệp không chỉ mang lại giá trị chuyên môn cho hội nghị, mà còn góp phần khẳng định vị thế và uy tín của y học Việt Nam trên diễn đàn quốc tế.