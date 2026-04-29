Nhập khẩu LNG của châu Á chạm đáy 7 năm

Nhập khẩu LNG của châu Á trong tháng 3 giảm xuống mức thấp nhất 7 năm khi eo biển Hormuz đóng cửa làm gián đoạn nguồn cung.

Một tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được tàu kéo đưa về phía nhà máy nhiệt điện ở Futtsu, phía đông Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Báo cáo thị trường khí đốt hàng tháng công bố mới đây của tổ chức đại diện các nước sản xuất khí đốt, Gas Exporting Countries Forum (GECF), cho biết nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của châu Á trong tháng 3 đã giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 21,12 triệu tấn.

Đây là mức thấp nhất trong tháng 3 kể từ năm 2019, chủ yếu do nguồn cung LNG từ Qatar và United Arab Emirates suy giảm trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, theo Oil Price.

"Châu Á ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất, với lượng nhập khẩu trong tháng 3 chạm đáy trong 7 năm khi thị trường chuẩn bị đối mặt với tình trạng thắt chặt nguồn cung, đặc biệt đáng chú ý khi hơn 80% lượng LNG đi qua eo biển Hormuz này trước xung đột đều hướng tới thị trường châu Á", GCEF nêu trong báo cáo.

Đà giảm nhập khẩu LNG của châu Á chủ yếu đến từ các khách hàng lớn là Trung Quốc đại lục, Ấn Độ và Pakistan, và chỉ được bù đắp một phần nhờ lượng nhập khẩu tăng thêm tại Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Dù sản lượng từ Qatar giảm, Đài Loan đã tăng cường nhập khẩu LNG từ Brunei, Canada và Mỹ để đáp ứng nhu cầu khí đốt trong nước đang tăng cao.

Trong khi đó, Thái Lan tăng nhập khẩu LNG tái xuất từ Trung Quốc nhằm bù đắp sự thiếu hụt từ Qatar và lượng khí nhập qua đường ống suy giảm. Hàn Quốc cũng giảm nhập khẩu từ Qatar nhưng phần lớn được thay thế bằng nguồn cung từ Canada và LNG tái xuất từ Trung Quốc.

Kể từ khi chiến tranh tại Iran bùng nổ, Trung Quốc đã liên tục bán lại khối lượng LNG kỷ lục cho các khách hàng châu Á khác, trong bối cảnh nhu cầu nội địa trầm lắng và nguồn cung khí đốt cùng tồn kho trong nước vẫn ở mức dồi dào. Thị trường nội địa Trung Quốc được cung ứng tốt khiến nhu cầu mua LNG giao ngay suy yếu.

Việc eo biển Hormuz thực tế bị đóng cửa đã kéo theo toàn bộ sản lượng LNG xuất khẩu của Qatar và UAE bị đình trệ. Ngoài ra, năng lực sản xuất LNG của Qatar đã bị tổn hại nghiêm trọng do các đợt tấn công tên lửa của Iran, buộc tập đoàn nhà nước QatarEnergy phải tuyên bố bất khả kháng đối với các hợp đồng và bắt đầu tiến hành thống kê thiệt hại.