Tập đoàn năng lượng Mỹ muốn mua toàn bộ kho cảng LNG Cái Mép

AG&P LNG thuộc tập đoàn năng lượng Nebula Energy (Mỹ) công bố đã đạt thỏa thuận mua lại 100% cổ phần tại kho cảng LNG Cái Mép từ Công ty TNHH Hải Linh.

Sau khi nắm giữ 49% cổ phần tại kho cảng LNG Cái Mép vào năm 2024, AG&P LNG mới đây công bố đã tiếp tục đạt thỏa thuận mua toàn bộ số cổ phần còn lại. Tuy nhiên, giao dịch đang chờ các phê duyệt theo quy định.

Kho cảng LNG Cái Mép được đưa vào vận hành trong năm 2025, đến nay đã hoàn tất về mặt cơ khí, chạy thử và từng bước nâng công suất dưới sự phối hợp vận hành giữa AG&P LNG và Hải Linh. Hiện, dự án đã sẵn sàng cung cấp nguồn LNG ổn định cho các khách hàng hạ nguồn tại thị trường phía Nam.

AG&P LNG là doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng LNG có trụ sở tại UAE và Singapore, hiện vận hành chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu của tập đoàn mẹ Nebula Energy (Mỹ).

Còn Hải Linh được biết tới là một "đại gia" trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu khu vực phía Bắc. Đây cũng là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được phép kinh doanh khí LNG. Trước đó, chỉ có Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được phép hoạt động trong lĩnh vực này.

Nếu hoàn tất giao dịch, Công ty TNHH Cảng LNG Cái Mép sẽ trở thành công ty con do AG&P LNG sở hữu hoàn toàn. Tương tự lần mua 49% cổ phần vào năm 2024, AG&P LNG và Công ty TNHH Hải Linh không tiết lộ giá chuyển nhượng.

AG&P LNG cho biết kho cảng LNG Cái Mép có thể mở rộng công suất lên 6 triệu tấn mỗi năm, đồng thời sẽ là "kho cảng nhập khẩu LNG hàng đầu của Tập đoàn Nebula Energy".

Chủ tịch Nebula Energy Peter Gibson cho biết việc nắm quyền sở hữu hoàn toàn kho cảng LNG Cái Mép là một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với AG&P LNG cũng như quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. Hiện, kho cảng sẵn sàng trở thành một hạ tầng khí đốt then chốt tại khu vực miền Nam.

"Việc có toàn bộ 100% cổ phần kho cảng cho phép chúng tôi tích hợp toàn bộ chuỗi giá trị từ nguồn cung LNG, vận chuyển đến hệ thống phân phối hạ nguồn, qua đó cung cấp nguồn LNG ổn định với giá cả cạnh tranh cho các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp trên cả nước", Chủ tịch Nebula Energy cho hay.

Trong khi đó, ông Lê Văn Tám, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hải Linh, cho biết việc thoái vốn hoàn toàn tại kho cảng LNG Cái Mép sẽ giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực tài chính vào mảng kinh doanh xăng dầu và dự án Nhà máy điện Hiệp Phước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hải Linh tin rằng dưới sự quản lý của AG&P LNG - một doanh nghiệp hạ tầng LNG toàn cầu, được hậu thuẫn bởi Nebula Energy, kho cảng LNG Cái Mép sẽ phát huy tối đa tiềm năng, khi thị trường LNG của Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh.

Hiện, Việt Nam có 2 kho cảng LNG là Cái Mép và Thị Vải (do PV GAS đầu tư), cùng nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM.

Trong đó, kho cảng LNG Cái Mép có 3 bồn chứa trên bờ với tổng dung tích 220.000 m3, có khả năng chia nhỏ để tái nạp cho các tàu nhỏ hơn, cùng 14 trạm nạp khí thiên nhiên nén (CNG) và LNG cho xe bồn. Kho cảng này cũng được kết nối với Khu công nghiệp Phú Mỹ gần đó. Cảng cũng có kết nối đường ống tới cụm nhà máy điện lớn nhất Việt Nam, với tổng công suất điện khí đạt 3,9 GW.