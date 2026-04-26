Nhánh đa bất ngờ gãy đổ, hàng chục người thoát chết trong gang tấc

  • Chủ nhật, 26/4/2026 17:48 (GMT+7)
Một cây đa di sản hàng trăm năm tuổi, nằm cạnh khách sạn Mỹ Trà (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ gãy nhánh, đổ xuống khi hàng chục người dân đang tập trung cúng giỗ Tổ Hùng Vương bên dưới. Vụ việc khiến người dân hoảng loạn, nhiều người thoát nạn trong gang tấc.

Sáng 26/4, tại phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi), hai nhánh lớn của cây đa di sản hàng trăm năm tuổi (nằm cạnh khách sạn Mỹ Trà) bất ngờ gãy đổ, rơi xuống khi hàng chục người dân đang tập trung làm lễ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương dưới gốc cây. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Rất may thời điểm xảy ra sự việc không gây thiệt hại về người.

Theo người dân chứng kiến, vào khoảng 7h cùng ngày, họ nghe tiếng “rét rét” lớn nên liền chạy lại quan sát và phát hiện một nhánh đa lớn bắt đầu tách khỏi thân và đổ xuống. Khoảng 5 phút sau, thêm một nhánh khác tiếp tục gãy.

Các nhánh đa dài hơn chục mét, phần ngọn vươn ra đường. Khu vực này có đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện rất hay dừng chờ. Rất may, thời điểm này có ít người qua lại nên không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Nhánh lớn của cây đa bị gãy.

Ông Đoàn Nhân Hòa (trú tổ dân phố Liên Hiệp 2B, phường trương Quang Trọng) cho biết, hai nhánh đa gãy đúng lúc bà con đang cúng Giỗ Tổ Hùng Vương bên dưới nên ai cũng hoảng hốt. “Rất may là mọi người đứng lệch hướng nên “thoát chết trong gang tấc”, chứ nếu đứng cúng trước miếu thờ như thường lệ thì hậu quả sẽ khó lường”, ông Hòa nói.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, trấn an người dân và phối hợp đơn vị chức năng xử lý cây gãy đổ, đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực.

Lực lượng chức năng tiến hành cắt tỉa, dọn hiện trường.

Cây đa nói trên có tuổi đời hàng trăm năm, đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Nhiều năm qua, cây đa không chỉ tạo bóng mát mà còn gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương. Đây được xem là một biểu tượng quen thuộc của người dân Quảng Ngãi.

Trước đó, vào tháng 9/2021, một cây đa cổ thụ cao hơn 10 mét, đường kính gốc khoảng 6 mét, trọng lượng khoảng 120 tấn đã bất ngờ bật gốc trên đường Nguyễn Văn Linh (thành phố Quảng Ngãi cũ, nay là phường Trương Quang Trọng) làm 3 ngôi nhà hư hỏng và 1 phụ nữ tử vong.

Cây đa sau đó được di dời về trồng lại tại khu vực núi Thiên Bút, cách vị trí cũ khoảng 9km, có dấu hiệu hồi sinh sự sống, tuy nhiên không may thời gian ngắn sau đó, bị “bà hỏa” thiêu rụi, khiến nhiều người tiếc nuối.

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

Cây gãy Quảng Ngãi cây đa di sản trăm tuổi

