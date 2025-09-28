Liên tiếp cây xanh ngã đè bẹp ôtô trong mưa bão ở Đà Nẵng

Trong ngày 28/9, ít nhất đã có 2 vụ cây xanh ngã gãy đè trúng 2 ôtô của người dân ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

Chiều 28/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nhanh chóng dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh ngã đè trúng ôtô của người dân khi cơn bão số 10 áp sát bờ biển.

Chiếc ôtô bị cây đè trúng trong mưa gió.

Theo đó, lúc 13h55 cùng ngày, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 nhận tin từ người dân về sự cố cây đổ ngã đè lên một ôtô đang đỗ tại ngã 3 đường Nguyễn Tư Giản - Mỹ An 9, phường Ngũ Hành Sơn. Đơn vị đã xuất một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Đà Nẵng làm nhiệm vụ.

Sau khi tiếp cận hiện trường, xác định không có người bị nạn trong xe, chỉ huy cho tiến hành dùng máy cưa cắt cành cây, di chuyển cây xanh ngã đổ ra khỏi ôtô. Đồng thời, dọn dẹp hiện trường trả lại mặt đường cho xe lưu thông.

Trước đó, vào khoảng 6h50 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 cũng đã nhanh chóng cắt cây xanh ngã đổ lên một ôtô để giải cứu 6 người mặc kẹt.