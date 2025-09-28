Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Liên tiếp cây xanh ngã đè bẹp ôtô trong mưa bão ở Đà Nẵng

  • Chủ nhật, 28/9/2025 19:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong ngày 28/9, ít nhất đã có 2 vụ cây xanh ngã gãy đè trúng 2 ôtô của người dân ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

Chiều 28/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nhanh chóng dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh ngã đè trúng ôtô của người dân khi cơn bão số 10 áp sát bờ biển.

anh huong bao so 10 anh 1

Chiếc ôtô bị cây đè trúng trong mưa gió.

Theo đó, lúc 13h55 cùng ngày, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 nhận tin từ người dân về sự cố cây đổ ngã đè lên một ôtô đang đỗ tại ngã 3 đường Nguyễn Tư Giản - Mỹ An 9, phường Ngũ Hành Sơn. Đơn vị đã xuất một xe cứu nạn, cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn.

anh huong bao so 10 anh 2

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Đà Nẵng làm nhiệm vụ.

Sau khi tiếp cận hiện trường, xác định không có người bị nạn trong xe, chỉ huy cho tiến hành dùng máy cưa cắt cành cây, di chuyển cây xanh ngã đổ ra khỏi ôtô. Đồng thời, dọn dẹp hiện trường trả lại mặt đường cho xe lưu thông.

Trước đó, vào khoảng 6h50 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 cũng đã nhanh chóng cắt cây xanh ngã đổ lên một ôtô để giải cứu 6 người mặc kẹt.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Đà Nẵng

      Đà Nẵng
      • Diện tích: 1.285km2
      • Dân số: 1,347 triệu (2016)
      • Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện
      • Vùng: Nam Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 236
      • Biển số xe: 43

