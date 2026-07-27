Nhân viên bảo vệ thi đỗ đại học số 1 Trung Quốc

Trải qua 8 lần thi, một bảo vệ ở Trung Quốc đã trúng tuyển chương trình cao học tại Đại học Thanh Hoa - ngôi trường số 1 tại quốc gia này.

Yang có hai năm làm bảo vệ tại ký túc xá của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Ảnh: SCMP.

Theo tờ Jiupai News, Yang Xiao (31 tuổi, quê Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) ấp ủ giấc mơ trở thành sinh viên Đại học Thanh Hoa từ nhỏ.

Năm 2013, sau kỳ thi đại học (gaokao), anh trúng tuyển Học viện Mỹ thuật Trung ương. Tốt nghiệp năm 2018, Yang trở về quê mở trung tâm dạy vẽ. Sau đó, anh quyết định thi cao học vào Đại học Thanh Hoa để thực hiện ước mơ từ bé, đồng thời giữ lời hứa với bạn gái.

Tuy nhiên, ở lần thi đầu tiên, Yang thiếu hơn 100 điểm so với điểm chuẩn. Xấu hổ và không muốn bạn gái thất vọng, anh giấu kín sự thật, giả vờ mình đã nhập học và chờ cơ hội vào năm sau.

Dù vậy, lần thi thứ hai tiếp tục thất bại. Không thể tiếp tục nói dối, Yang chủ động chia tay. Anh rơi vào khủng hoảng tâm lý và liên tục tự dằn vặt, nghi ngờ bản thân.

Đến năm thứ ba ôn thi, Yang quen một phụ nữ qua mạng. Anh kể người phụ nữ này liên tục lấy cớ ốm đau, nợ nần cờ bạc để xin tiền, chiếm đoạt của anh hơn 1 triệu nhân dân tệ (gần 3,9 tỷ). Khi mối tình ảo kết thúc, Yang ôm một khoản nợ lớn. Cha mẹ anh phải đứng ra trả nợ giúp con trai, còn trung tâm dạy vẽ của anh cũng phá sản.

Những năm sau đó, Yang tiếp tục dự thi nhưng đều trượt. Để duy trì cuộc sống, anh làm lao công trong một năm, sau đó xin làm bảo vệ tại khu ký túc xá sinh viên quốc tế tại Đại học Thanh Hoa. Chia sẻ với truyền thông trong nước, Yang cho hay công việc bảo vệ mệt nhọc về thể xác, nhưng không đáng sợ bằng áp lực tâm lý.

Anh nhớ có một lần, một người mẹ đi qua, chỉ tay về phía anh rồi dặn con: "Nếu con không học hành chăm chỉ thì tương lai chỉ có đi làm bảo vệ như chú ấy".

Lời nói đó đụng chạm đến tự trọng, nhưng cũng trở thành động lực thôi thúc Yang. Ban ngày, anh lén vào các phòng học tại Thanh Hoa để nghe giảng. Ban đêm, trong lúc làm nhiệm vụ, anh tranh thủ bắt chuyện với sinh viên quốc tế để luyện tiếng Anh.

Sau đó, nhờ thể hiện tốt, anh được cất nhắc lên vị trí đội trưởng đội bảo vệ với mức lương cao hơn và công việc bớt áp lực, giúp anh có thêm thời gian ôn tập.

Yang cho biết giai đoạn làm bảo vệ đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của anh về lao động, giúp anh biết trân trọng con người ở mọi ngành nghề trong xã hội. Dù sống rất tiết kiệm, anh từng dùng hết tiền tích lũy mua vé máy bay tham dự một hội thảo khoa học.

Tháng 6 vừa qua, sau 8 năm kiên trì với 8 lần dự thi, Yang đã chính thức trúng tuyển vào Học viện Nghệ thuật và Thiết kế thuộc Đại học Thanh Hoa, vượt điểm chuẩn 34 điểm.

Chuyên ngành của anh là Di sản văn hóa phi vật thể và Đổi mới sáng tạo số. Chương trình học kéo dài 3 năm, nhưng Yang dự định hoàn thành trong 2 năm do hạn chế tài chính và muốn chuyển tiếp lên bậc học cao hơn.

Mục tiêu tiếp theo của anh là giành học bổng tiến sĩ toàn phần tại Đại học Harvard (Mỹ) để tiếp tục nghiên cứu sâu về di sản văn hóa phi vật thể.

Sự kiên trì của Yang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: "Xuất thân từ Học viện Mỹ thuật Trung ương, anh ấy vốn đã có nền tảng rất vững chắc. Dù lựa chọn con đường nào, tài năng của anh ấy rồi cũng sẽ tỏa sáng".