Nhan sắc ngọt ngào của hai nàng á hậu Miss World

  • Thứ hai, 30/3/2026 05:35 (GMT+7)
Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM với sự góp mặt của 47 thí sinh. Khánh Như và Tâm Như lần lượt được xướng tên là á hậu 1 và á hậu 2.

Khanh Nhu anh 1Khanh Nhu anh 2

Lê Phương Khánh Như sở hữu gương mặt ngọt ngào với những đường nét mềm mại, nổi bật với nụ cười tự tin và rạng rỡ - vũ khí giúp người đẹp dễ dàng chinh phục người đối diện. Trong phần thi ứng xử top 3, người đẹp có phần trả lời đầy tự tin và trôi chảy, gây ấn tượng mạnh mẽ. Cô cũng là thí sinh được đánh giá có kỹ năng ngoại ngữ trôi chảy nhất top 3.

Khanh Nhu anh 3Khanh Nhu anh 4

“Chúng tôi đã kể những câu chuyện về lịch sử của mình, về cách các thế hệ đi trước vượt qua thử thách. Chúng tôi kể những câu chuyện về cách người dân đã vượt qua đại dịch COVID-19. Chúng tôi kể về cách con người vượt qua lũ lụt và bão tố. Và tôi vô cùng tự hào khi được đứng tại đây với tư cách là một cô gái Việt Nam, cũng như một thí sinh của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, để lan tỏa thông điệp sắc đẹp vì mục đích cao cả”, Khánh Như trả lời ứng xử.

Khanh Nhu anh 5Khanh Nhu anh 6

Cô chia sẻ thêm: “Trong thời gian tới, chúng tôi vô cùng tự hào, vô cùng, vô cùng tự hào khi trở thành quốc gia đăng cai Hoa hậu Thế giới lần thứ 73. Tôi tin rằng đây không chỉ là một lễ kỷ niệm, mà còn là cơ hội lớn để Việt Nam vươn mình tiến lên với niềm tự hào, sự kiên cường và lòng nhân ái”.

Khanh Nhu anh 7Khanh Nhu anh 8

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa). Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và từng đoạt một số danh hiệu như Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Quán quân Én Vàng UEF 2024... Trước khi tới đấu trường sắc đẹp Miss World Vietnam năm nay, người đẹp đã được biết tới là một MC tài năng, có khả năng giao tiếp, ứng xử trôi chảy, lưu loát.

Khanh Nhu anh 9Khanh Nhu anh 10

Trương Tâm Như mang số báo danh 014 giành được ngôi vị á hậu 2. Cô sở hữu nét đẹp trong trẻo, nữ tính với những đường nét mềm mại.

Khanh Nhu anh 11Khanh Nhu anh 12

Là người đầu tiên trả lời ứng xử top 3, Trương Tâm Như khó tránh khỏi hồi hộp nhưng vẫn tự tin hoàn thành tốt phần thi của mình. Trước câu hỏi “muốn gửi gắm điều gì tới thế giới về đất nước thân yêu của mình, với tư cách là đại sứ cho cuộc thi Miss World được đăng cai tại Việt Nam năm nay”, người đẹp cho biết cô muốn chia sẻ từ ẩm thực, danh thắng cho đến con người Việt Nam

Khanh Nhu anh 13Khanh Nhu anh 14

“Chúng tôi có rất nhiều món ăn đặc sắc ở khắp ba miền. Về cảnh quan thiên nhiên, các bạn sẽ phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ từ núi non tới biển cả. Và cuối cùng, con người chúng tôi kiên cường, thân thiện, giàu lòng trắc ẩn, chăm chỉ và ngập tràn hy vọng”, Tâm Như trả lời bằng tiếng Anh.

Khanh Nhu anh 15Khanh Nhu anh 16

Tâm Như sinh năm 2005 tại Huế, hiện là sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng. Người đẹp sở hữu thành tích học tập tốt, nổi bật với chứng chỉ IELTS 8.0. Cô cũng từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Ngoài danh hiệu Á hậu 2 tại Miss World Vietnam 2025, Tâm Như còn chiến thắng phần thi Queen Talk cũng thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Lý do Phương Oanh được chọn là hoa hậu

Chung kết Miss World Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh. Song kết quả này nhận ý kiến trái chiều trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Gia cảnh Hoa hậu Phương Oanh

Gia đình của Phương Oanh có mặt đông đủ để cổ vũ người đẹp trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025. Người thân tiết lộ cô sống tích cực, tự lập từ bé.

Áp lực đè nặng ca sĩ Việt

Các ca sĩ Việt có lượng fan lớn, trung thành càng dễ đối mặt với áp lực. Quyền lực từ người hâm mộ buộc họ làm việc chỉn chu, cẩn trọng hơn.

