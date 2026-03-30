Nhan sắc ngọt ngào của hai nàng á hậu Miss World

Lê Phương Khánh Như sở hữu gương mặt ngọt ngào với những đường nét mềm mại, nổi bật với nụ cười tự tin và rạng rỡ - vũ khí giúp người đẹp dễ dàng chinh phục người đối diện. Trong phần thi ứng xử top 3, người đẹp có phần trả lời đầy tự tin và trôi chảy, gây ấn tượng mạnh mẽ. Cô cũng là thí sinh được đánh giá có kỹ năng ngoại ngữ trôi chảy nhất top 3.

“Chúng tôi đã kể những câu chuyện về lịch sử của mình, về cách các thế hệ đi trước vượt qua thử thách. Chúng tôi kể những câu chuyện về cách người dân đã vượt qua đại dịch COVID-19. Chúng tôi kể về cách con người vượt qua lũ lụt và bão tố. Và tôi vô cùng tự hào khi được đứng tại đây với tư cách là một cô gái Việt Nam, cũng như một thí sinh của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, để lan tỏa thông điệp sắc đẹp vì mục đích cao cả”, Khánh Như trả lời ứng xử.

Cô chia sẻ thêm: “Trong thời gian tới, chúng tôi vô cùng tự hào, vô cùng, vô cùng tự hào khi trở thành quốc gia đăng cai Hoa hậu Thế giới lần thứ 73. Tôi tin rằng đây không chỉ là một lễ kỷ niệm, mà còn là cơ hội lớn để Việt Nam vươn mình tiến lên với niềm tự hào, sự kiên cường và lòng nhân ái”.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa). Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM và từng đoạt một số danh hiệu như Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Quán quân Én Vàng UEF 2024... Trước khi tới đấu trường sắc đẹp Miss World Vietnam năm nay, người đẹp đã được biết tới là một MC tài năng, có khả năng giao tiếp, ứng xử trôi chảy, lưu loát.

Là người đầu tiên trả lời ứng xử top 3, Trương Tâm Như khó tránh khỏi hồi hộp nhưng vẫn tự tin hoàn thành tốt phần thi của mình. Trước câu hỏi “muốn gửi gắm điều gì tới thế giới về đất nước thân yêu của mình, với tư cách là đại sứ cho cuộc thi Miss World được đăng cai tại Việt Nam năm nay”, người đẹp cho biết cô muốn chia sẻ từ ẩm thực, danh thắng cho đến con người Việt Nam

“Chúng tôi có rất nhiều món ăn đặc sắc ở khắp ba miền. Về cảnh quan thiên nhiên, các bạn sẽ phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ từ núi non tới biển cả. Và cuối cùng, con người chúng tôi kiên cường, thân thiện, giàu lòng trắc ẩn, chăm chỉ và ngập tràn hy vọng”, Tâm Như trả lời bằng tiếng Anh.

Tâm Như sinh năm 2005 tại Huế, hiện là sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng. Người đẹp sở hữu thành tích học tập tốt, nổi bật với chứng chỉ IELTS 8.0. Cô cũng từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024. Ngoài danh hiệu Á hậu 2 tại Miss World Vietnam 2025, Tâm Như còn chiến thắng phần thi Queen Talk cũng thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.