Nhẫn đính hôn của công chúa Dubai trị giá bao nhiêu?

French Montana và Sheikha Mahra Bint khoe nhẫn đính hôn 1,1 triệu USD với khán giả. Điểm nhấn của chiếc nhẫn là viên kim cương 11,53 carat được cắt gọt tinh xảo.

Theo Page Six, rapper French Montana và công chúa Sheikha Mahra Bint trở thành tâm điểm chú ý sau màn đính hôn tại Tuần lễ thời trang Paris hồi tháng 6. Mới đây, chiếc nhẫn giúp rapper người Mỹ gốc Moroco chinh phục công chúa Dubai được tiết lộ.

Trên trang cá nhân, Sheikha Mahra Bint đăng tải bức ảnh tay trong tay với vị hôn phu, nổi bật là chiếc nhẫn kim cương trị giá 1,1 triệu USD . Được biết, chiếc nhẫn do Eric the Jeweler từ thương hiệu Mavani & Co thiết kế. Viên kim cương cắt kiểu lục giác, nặng 11,53 carat được đánh giá hoàn hảo cả về màu sắc và độ tinh khiết.

Trong bài viết mô tả chiếc nhẫn, Mavani & Co cho biết: "Thiết kế thanh lịch và hiếm có này là biểu tượng hoàn hảo cho câu chuyện tình yêu độc đáo của cặp đôi". Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ khen ngợi chiếc nhẫn kim cương, đồng thời gửi lời chúc mừng tới cặp sao.

French Montana và Sheikha Mahra Bint đính hôn với chiếc nhẫn 1,1 triệu USD . Ảnh: @xtianna/Sheik Mahra.

Chuyện tình giữa rapper và công chúa khởi đầu từ tháng 10/2024 khi cả hai đi chơi chung nhiều địa điểm tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Họ cùng ăn tối, cưỡi lạc đà và đi đến nhà thờ.

Sau nhiều tháng hẹn hò, French Montana và Sheikha Mahra Bint quyết định về chung một nhà khi tham dự sự kiện thời trang vào tháng 6/2025. Đại diện nam rapper chia sẻ: "Kế hoạch tổ chức đám cưới đang được tiến hành, ngày tháng cụ thể và các công việc đang được hai gia đình hoàn thiện. Họ được cho là rất hào hứng và ủng hộ cặp đôi".

French Montana tên thật là Karim Kharbouch, chủ nhân của loạt bản hit như Unforgettable, Wiggle, Lockjaw. Trước đây, French Montana từng trải qua cuộc hôn nhân 7 năm với vợ cũ Deen Kharbouch, họ ly hôn vào năm 2014. Hai người có chung con trai là Kruz Kharbouch.

Trong khi đó, Sheikha Mahra Bint là con ngoài giá thú của Tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum với một phụ nữ Hy Lạp. Cô sống với mẹ ở Hy Lạp và Anh từ nhỏ, đến năm 25 tuổi mới về Dubai nhận cha.

Từng theo học tại Đại học London (Anh) nên Sheikha Mahra Bint có phong cách và suy nghĩ rất cởi mở. Nàng công chúa không dùng mạng che mặt hay khăn trùm đầu như nhiều phụ nữ Hồi giáo, thậm chí từng đăng hình mặc bikini lên mạng xã hội. Do đó, cô được nhiều người gọi là "nàng công chúa nổi loạn".

Tháng 6/2023, Sheikha Mahra Bint tổ chức hôn lễ với Hoàng thân Sheikh Mana Bin Mohammed Al Maktoum. Cặp đôi sớm có con chung là một bé gái. Sau một năm kết hôn, tháng 7/2024, công chúa gây sốc khi thông báo ly hôn.