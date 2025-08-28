Tôn Bằng dọa kiện khi bị tố ngoại tình

Diễn viên Trung Quốc Tôn Bằng bị tố ngoại tình, từng mua nhà cho nhân tình. Diễn viên lập tức phủ nhận và tuyên bố sẽ khởi kiện người tung tin.

Theo China Times, con trai của Tôn Bằng và Địch Oanh, Tôn An Tá, gần đây bị một người phụ nữ tự xưng là bạn gái tố cáo lừa dối. Người này còn cho biết Tôn Bằng từng ngoại tình, thậm chí mua nhà cho tình nhân.

Ngay sau đó, Tôn An Tá đã cùng bạn gái hiện tại, Jenny Jiang, quay video giải thích, kêu gọi khán giả đừng tin những thông tin vu khống trên mạng xã hội. Người đại diện của Tôn An Tá còn nghi ngờ bạn gái cũ của anh - Anai - có liên quan đến ồn ào lần này. Trong khi đó, Địch Oanh - vợ Tôn Bằng - cũng khẳng định sẽ kiện người tung tin với tội danh phỉ báng.

Trước loạt cáo buộc, Tôn Bằng thông qua công ty quản lý đã ra tuyên bố. Văn bản nêu rõ: “Công ty chúng tôi sẽ cùng ông Tôn Bằng tiến hành mọi hành động pháp lý cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kiện phỉ báng và bôi nhọ, chống lại những cá nhân tung tin thất thiệt, cố ý gây hại đến ông Tôn Bằng và gia đình, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông”.

Hình ảnh gia đình Tôn Bằng. Ảnh: @Sunpeng.

Phía Tôn Bằng còn nhấn mạnh những thông tin lan truyền gần đây đều sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng nghệ sĩ. Công ty kêu gọi truyền thông và công chúng không phát tán tin đồn chưa kiểm chứng.

Tôn Bằng sinh năm 1965, bước vào làng giải trí từ năm 1983 với phim Tiểu Bối Chi Câu Chuyện. Ông nổi bật với hình ảnh “đại ca” trong nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh như Bao Thanh Thiên - Trảm Mỹ Án, loạt phim Giao Đầu. Ngoài ra, ông còn quen thuộc với khán giả qua vai trò MC.

Tôn Bằng kết hôn với nữ diễn viên Địch Oanh năm 1998, có một con trai là Tôn An Tá. Sau một lần ly hôn, cả hai tái hôn vào năm 2007. Năm 2018, gia đình rơi vào khủng hoảng khi con trai bị bắt tại Mỹ vì đe dọa xả súng và tàng trữ vũ khí. Hai vợ chồng đã chi gần 1 triệu USD để xử lý vụ việc. Trải qua biến cố, Tôn An Tá sau đó thay đổi, trở nên trầm tĩnh hơn.