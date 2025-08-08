Nhầm lẫn tai hại về Son Heung-min

Son Heung-min trải qua khoảnh khắc khá ngượng ngùng trong ngày ra mắt LAFC khi một chính trị gia yêu cầu anh giúp tuyển Mỹ vô địch World Cup 2026.

Son Heung-min bị nhầm lẫn là cầu thủ Mỹ.

Son Heung-min gia nhập LAFC trong thương vụ chuyển nhượng trị giá 20 triệu bảng. Anh có lời chia tay cảm xúc với Spurs nhưng vẫn nở nụ cười trong buổi lễ ra mắt tại Los Angeles hôm 7/8.

Dù vậy, Son trải qua khoảng khắc e thẹn khi một chính trị gia mắc lỗi lớn trong lúc chào mừng đội trưởng tuyển Hàn Quốc đến Mỹ chơi bóng. Nghị sĩ Heather Hutt lên sân khấu và phát biểu trước huyền thoại Tottenham, song nhầm lẫn về quốc tịch của anh.

Bà nói: "Khi World Cup đến, chúng tôi mong chờ một chiến thắng tại Los Angeles cho đội tuyển Mỹ. Chúng tôi ở đây để giúp bạn hoàn thành điều đó". Đáp lại, Son chỉ biết nở nụ cười.

Siêu sao 33 tuổi cũng gặp Thị trưởng LA, Karen Bass, và các quan chức thành phố. Anh mô tả việc gia nhập LAFC là giấc mơ thành hiện thực. "Tôi đến đây để chiến thắng và chúng tôi chắc chắn sẽ thành công", Son kết luận.

Son gia nhập Tottenham từ Bayer Leverkusen năm 2015 với mức phí 22 triệu bảng, trở thành biểu tượng của CLB với 173 bàn thắng, trong đó có 127 pha lập công tại Premier League, cùng 101 kiến tạo sau 454 trận đấu.

Dù chỉ giành được một danh hiệu Europa League 2024, Son để lại dấu ấn đậm nét với nhiều giải thưởng cá nhân, nổi bật nhất là Chiếc giày Vàng Premier League mùa 2021/22 và Giải Puskas 2020 cho bàn thắng solo đẳng cấp thế giới vào lưới Burnley.