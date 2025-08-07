Son Heung-min tạo cơn sốt tại Mỹ

Dù chỉ mới ra mắt LAFC, tiền đạo Son Heung-min lập tức cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn.

Son phấn khích trong ngày ra mắt đội mới. Ảnh: Reuters.

Tài khoản Instagram của LAFC ngay lập tức cán mốc 1 triệu người theo dõi sau khi công bố thương vụ Son Heung-min. Trước đó, đội bóng được thành lập vào năm 2014 từng chiêu mộ nhiều ngôi sao như Gareth Bale hay Giorgio Chiellini, nhưng chưa ai tạo nên sức hút lớn như Son.

Hôm 6/8, khi tiền đạo người Hàn Quốc vừa đáp xuống sân bay Los Angeles, người hâm mộ sớm có mặt để chào đón anh. Los Angeles cũng là nơi có cộng đồng người Hàn Quốc lớn nhất trên thế giới. Điều này giúp Son nhận được sự chào đón nhiệt liệt khi mới đến Mỹ.

Karen Bass, Thị trưởng Los Angeles, cho biết: "Thay mặt hàng triệu người hâm mộ ở Los Angeles và trên khắp thế giới, chúng tôi chào đón Son đến thành phố này. Đây là khoảnh khắc rất đáng nhớ của Los Angeles".

Sau khi gia nhập LAFC, Son trở thành ngôi sao danh tiếng nhất của đội bóng này và gánh vác nhiều trách nhiệm trong việc xây dựng hình ảnh của CLB cũng như giải đấu.

Theo ESPN, LAFC trả mức phí khoảng 26 triệu USD để chiêu mộ Son. Con số này phá vỡ kỷ lục 22 triệu USD mà Atlanta United chi để ký hợp đồng với tiền đạo Emmanuel Latte Lath vào mùa đông năm ngoái.

Ngoài khoản phí kỷ lục, LAFC còn dành sự ưu ái cho Son khi sẵn sàng trả anh mức lương cao thứ hai tại MLS, vào khoảng 8,7 triệu USD mỗi năm, chỉ đứng sau Lionel Messi ( 20,4 triệu USD mỗi năm).

