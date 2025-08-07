Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Son Heung-min tạo cơn sốt tại Mỹ

  • Thứ năm, 7/8/2025 14:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù chỉ mới ra mắt LAFC, tiền đạo Son Heung-min lập tức cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn.

Son phấn khích trong ngày ra mắt đội mới. Ảnh: Reuters.

Tài khoản Instagram của LAFC ngay lập tức cán mốc 1 triệu người theo dõi sau khi công bố thương vụ Son Heung-min. Trước đó, đội bóng được thành lập vào năm 2014 từng chiêu mộ nhiều ngôi sao như Gareth Bale hay Giorgio Chiellini, nhưng chưa ai tạo nên sức hút lớn như Son.

Hôm 6/8, khi tiền đạo người Hàn Quốc vừa đáp xuống sân bay Los Angeles, người hâm mộ sớm có mặt để chào đón anh. Los Angeles cũng là nơi có cộng đồng người Hàn Quốc lớn nhất trên thế giới. Điều này giúp Son nhận được sự chào đón nhiệt liệt khi mới đến Mỹ.

Karen Bass, Thị trưởng Los Angeles, cho biết: "Thay mặt hàng triệu người hâm mộ ở Los Angeles và trên khắp thế giới, chúng tôi chào đón Son đến thành phố này. Đây là khoảnh khắc rất đáng nhớ của Los Angeles".

Sau khi gia nhập LAFC, Son trở thành ngôi sao danh tiếng nhất của đội bóng này và gánh vác nhiều trách nhiệm trong việc xây dựng hình ảnh của CLB cũng như giải đấu.

Theo ESPN, LAFC trả mức phí khoảng 26 triệu USD để chiêu mộ Son. Con số này phá vỡ kỷ lục 22 triệu USD mà Atlanta United chi để ký hợp đồng với tiền đạo Emmanuel Latte Lath vào mùa đông năm ngoái.

Ngoài khoản phí kỷ lục, LAFC còn dành sự ưu ái cho Son khi sẵn sàng trả anh mức lương cao thứ hai tại MLS, vào khoảng 8,7 triệu USD mỗi năm, chỉ đứng sau Lionel Messi (20,4 triệu USD mỗi năm).

Bàn thắng đưa Tottenham đến chức vô địch sau 17 năm Rạng sáng 22/5, nhờ bàn thắng của B.Johnson, Tottenham đánh bại MU 1-0 ở chung kết Europa League diễn ra trên sân vận động San Mames (Bilbao).

Thành tích bán kết World Cup 2002, sự phát triển của hệ thống K League vẫn là chưa đủ để bóng đá Hàn Quốc tự nuôi sống chính mình. Câu chuyện của nền bóng đá xứ kim chi được khắc họa trong Organizational Culture, Image, Identity in Professional South Korean Club Football của tác giả người Đức Nikolas Sonneborn.

Duy Luân

Son Heung-min Gareth Bale Son Heung-min Son Heung-min lafc mls

  • Gareth Bale

    Gareth Bale

    Gareth Frank Bale là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Anh nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng chơi bằng chân trái.

    • Ngày sinh: 16/7/1989
    • Nơi sinh: Cardiff, Wales
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Vị trí: Tiền vệ cánh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý