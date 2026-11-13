NHAAN Resort & Spa Hoi An ra mắt nhà hàng hải sản Plait

Hải sản tươi ngon, nguyên liệu theo mùa và nghệ thuật chế biến trên lò nướng than Josper tạo nên trải nghiệm ẩm thực đậm dấu ấn địa phương.

NHAAN Resort & Spa Hoi An, Tapestry Collection by Hilton, khu nghỉ dưỡng đầu tiên thuộc thương hiệu Tapestry Collection by Hilton tại Việt Nam, giới thiệu nhà hàng ẩm thực bên sông Plait. Tại đây, thực đơn lấy cảm hứng từ hải sản miền Trung, nguyên liệu theo mùa và nghệ thuật nấu nướng trên bếp than Josper.

Tọa lạc bên sông Cổ Cò, Plait mang đến trải nghiệm ẩm thực tôn vinh nguyên liệu địa phương, nổi bật với hải sản đánh bắt trong ngày từ chợ cá Duy Hải (Hội An). Các loại hải sản như cá dìa vàng, cá chim trắng và cá lịch được chọn lọc mỗi sáng, mang đến thực đơn thay đổi theo thời tiết và con nước. Thực khách có thể tự chọn loại cá cùng cách chế biến nướng than trên bếp Josper hoặc nấu trong nồi lẩu thơm nồng.

Nguyên liệu tươi từ chợ cá đến lớp học nấu ăn tại Plait

Điều làm nên trải nghiệm ẩm thực tại Plait là sự gắn kết với văn hóa và ẩm thực của Hội An. Bếp trưởng Dương Danh Linh, sinh ra và lớn lên tại miền Trung, mang đến sự trân trọng với nguồn nguyên liệu địa phương và am hiểu nhịp chuyển mùa của vùng đất này. Tinh thần “mùa nào thức nấy” dẫn dắt anh từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến cách xây dựng thực đơn, để mỗi món ăn thể hiện hương vị đặc trưng từng mùa.

Plait là điểm hẹn ẩm thực bên dòng sông Cổ Cò.

Sự ra mắt của Plait bổ sung khía cạnh ẩm thực bản địa trong chuỗi chương trình “Gặp gỡ nghệ nhân” (Meet The Artisans) của NHAAN, bên cạnh hoạt động làm gốm cùng nghệ nhân Thanh Hà và trải nghiệm làm mộc cùng nghệ nhân Kim Bồng.

Thông qua chương trình lớp học nấu ăn, bếp trưởng Linh mời du khách tìm hiểu về nông sản bản địa và gặp gỡ những con người đằng sau các nguyên liệu ấy. Vào sáng sớm, khi hải sản được đưa vào bờ từ chiếc thuyền đánh cá địa phương, bếp trưởng sẽ dẫn du khách đến khu chợ nhộn nhịp, nơi họ có thể hiểu thêm về cách khung cảnh sống động này định hình đời sống Hội An suốt nhiều thập kỷ.

Bếp trưởng Dương Danh Linh ở Plait.

Trở về khu nghỉ dưỡng, lớp học nấu ăn theo chủ đề “No Menu” (Không thực đơn) cho phép bếp trưởng và thực khách cùng quyết định các món sẽ thực hiện, dựa trên nguyên liệu sẵn có và kỹ thuật nấu nướng của Hội An. Trải nghiệm khép lại bằng bữa ăn đậm dấu ấn cá nhân tại nhà hàng Plait.

Món ăn đặc trưng và nghệ thuật trình diễn tại bàn

Những món ăn đặc trưng của nhà hàng mang đến không khí như màn trình diễn, giàu tính trải nghiệm. Thực khách có thể cảm nhận hơi nóng từ món mực Tân Thành áp chảo trên đá núi lửa, hay ốc hương Ninh Hòa được flambé ngay tại bàn, mang đến khoảng khắc sống động. Cá ngừ vây vàng Phú Yên tươi sống được ủ khô (dry-aged) và áp lửa để nâng tầm hương vị và kết cấu, trong khi cá nguyên con nướng đất sét tạo điểm nhấn khi lớp vỏ đất sét được tách mở ngay trước mắt thực khách.

Tào phớ Hội An là thức quà gắn với phổ cổ qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh các món sống, món lạnh và hải sản xào chảo, thực đơn còn giới thiệu tôm sú Quảng Nam, tôm hùm Bình Ba và bò Wagyu nướng than. Cháo hàu mang đến hương vị ấm áp, gần gũi trước khi bữa ăn khép lại với lựa chọn tráng miệng, trong đó phải kể đến tàu phớ Hội An, thức quà gắn bó với phố cổ qua nhiều thế hệ.

Nghệ thuật pha chế gắn với cảm hứng Hội An

Sự chú trọng vào hương vị thiên nhiên và đặc trưng vùng miền của Plait cũng được thể hiện trong thực đơn đồ uống. Bộ sưu tập cocktail được thiết kế riêng, nhằm phản ánh vẻ đẹp bên sông và di sản nghệ nhân của vùng đất này, với thức uống đặc trưng như Lantern Glow - lấy cảm hứng từ đêm đèn lồng lung linh ở Hội An và Garden Breeze - gợi lên cảm giác dạo bước trong vườn đầy hoa.

Ông Sridhar Thota - Tổng quản lý NHAAN Resort & Spa Hoi An, Tapestry Collection by Hilton - chia sẻ: “Tại NHAAN, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách cơ hội khám phá giá trị văn hóa của miền Trung Việt Nam. Plait thể hiện tinh thần ấy qua trải nghiệm ẩm thực có sự tham gia trực tiếp của thực khách, nơi đội ngũ đầu bếp giới thiệu hương vị miền Trung và nâng tầm bằng các kỹ thuật chế biến đương đại”.

Món ăn của Plait được chế biến bằng hải sản “đánh bắt trong ngày”.

Plait là một trong 4 không gian ẩm thực tại NHAAN Resort & Spa Hoi An, bên cạnh nhà hàng phục vụ cả ngày Keng, Bồng Lounge bên sông và Nipa Pool Bar cạnh hồ bơi.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt bàn, độc giả có thể truy cập trang chính thức của NHAAN Resort & Spa Hoi An hoặc gửi email đến dadha_reservations@hilton.com.