Tập đoàn Hilton ký kết hợp tác chiến lược với Sun Group

Sáng 7/10, lãnh đạo cấp cao nhất của Tập đoàn Hilton đến Việt Nam, ký hợp tác chiến lược với Sun Group, phát triển 5 khách sạn cao cấp tại Quảng Ninh, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Hilton sở hữu 25 thương hiệu, hơn 8.800 khách sạn, gần 1,3 triệu phòng tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 200 triệu thành viên là khách hàng thân thiết. Đây là lần hợp tác tiếp theo giữa Sun Group và tập đoàn khách sạn danh tiếng thế giới Hilton, sau khi La Festa Phu Quoc - dự án mang thương hiệu cao cấp Curio Collection by Hilton - ra mắt, mang đến lựa chọn nghỉ dưỡng với phong cách Địa Trung Hải khác biệt, độc đáo cho du khách.

Lãnh đạo cấp cao nhất của Hilton ký kết hợp tác chiến lược với Sun Group.

Lần hợp tác mới này, với sự tham dự trực tiếp của ông Chris Nassetta - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hilton, đánh dấu bước phát triển lớn hơn về quy mô và tầm ảnh hưởng, khi Sun Group và Hilton đưa các thương hiệu lớn gồm Conrad Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts và DoubleTree by Hilton vào vận hành tại 3 miền của Việt Nam.

Ông Chris Nassetta - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hilton, nhấn mạnh: “Việt Nam từ lâu đã là một phần quan trọng trong hành trình phát triển của Hilton tại khu vực Đông Nam Á và việc mở rộng hợp tác với Sun Group đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường đó. Sự hợp tác này kết nối các thương hiệu toàn cầu được yêu thích của Hilton với kinh nghiệm am hiểu địa phương sâu sắc của Sun Group, để kiến tạo nên điểm đến đặc biệt, phản ánh nhu cầu ngày càng thay đổi của du khách hiện đại”.

Quần thể phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, bao gồm khách sạn thương hiệu Conrad, Hilton và DoubleTree by Hilton. Ảnh phối cảnh.

Phú Quốc được xem là điểm nhấn chiến lược trong thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên. Tại đây, Hilton mang tới thương hiệu khách sạn là Conrad Phu Quoc, Hilton Phu Quoc và DoubleTree by Hilton Phu Quoc, cung cấp gần 2.000 phòng nghỉ thuộc tổ hợp khách sạn đa thương hiệu tại quần thể du lịch và sự kiện quy mô lớn phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Với năng lực đón tiếp vượt trội, cụm khách sạn này có thể phục vụ số lượng lớn đại biểu, quan khách và phóng viên quốc tế tham dự sự kiện ngoại giao quan trọng của Việt Nam.

Cụm khách sạn này cũng dễ dàng kết nối trung tâm hội nghị, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Với sự ra đời của hãng hàng không mới Sun PhuQuoc Airways, tất cả tạo nên hệ sinh thái khép kín để đặc khu Phú Quốc sẵn sàng trở thành trung tâm MICE hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương, thu hút các sự kiện quốc tế cũng như dòng khách thượng lưu.

Hilton Quang Hanh Onsen Resort, Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh, Hilton Quang Hanh Onsen Resort sẽ mang dấu ấn dịch vụ đặc trưng của Hilton đến miền Bắc Việt Nam, với 216 phòng và biệt thự, đi kèm nhiều tiện ích như bể tắm của một khu nghỉ dưỡng mang phong cách Onsen chuẩn Nhật Bản, hứa hẹn mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe độc đáo.

Khu nghỉ dưỡng tại Đảo Xanh bên sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh.

LXR Hotels & Resorts là thương hiệu tuyển chọn, bao gồm những khách sạn độc lập mang phong cách cao cấp, lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam thông qua khu nghỉ dưỡng tại Đảo Xanh bên sông Hàn, Đà Nẵng. Với dịch vụ cá nhân hóa, thiết kế độc đáo và trải nghiệm văn hóa đậm chất bản địa, khách sạn hứa hẹn đưa du khách đến gần hơn với những giá trị ẩn giấu của Đà Nẵng trong không gian lưu trú sang trọng và tiện nghi. Đây cũng là lần đầu thương hiệu LXR Hotels & Resorts hiện diện tại Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sun Group, nói: “Việc đưa các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới của Hilton đến những điểm đến trọng điểm của Sun Group tại Quảng Ninh, Đà Nẵng và Phú Quốc sẽ góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho mô hình quần thể nghỉ dưỡng tích hợp vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe. Ở đó, văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên và tiêu chuẩn dịch vụ nghỉ dưỡng toàn cầu gắn kết để kiến tạo hành trình trải nghiệm ấn tượng cho mọi du khách đến Việt Nam”.

Sự hiện diện đồng thời của 4 thương hiệu độc đáo từ Hilton sẽ bổ sung gần 2.000 phòng nghỉ đạt chuẩn toàn cầu, đồng thời tạo ra sự đa dạng trong phân tầng trải nghiệm, từ sang trọng, độc bản cho đến toàn diện và thân thiện. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của du khách trong nước và quốc tế, mà còn nâng chuẩn dịch vụ khách sạn tại Việt Nam, giúp điểm đến như Quảng Ninh, Đà Nẵng và đặc biệt là Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới. Tại đó, mỗi chuyến đi không chỉ dừng lại ở lưu trú, tham quan, mà là hành trình trọn vẹn, để tận hưởng những dấu ấn bản địa đặc sắc và dịch vụ quốc tế đẳng cấp từ các thương hiệu toàn cầu.

Sự kiện cũng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong suốt 18 năm qua của Sun Group, trong việc đưa thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu về Việt Nam, góp phần định hình sự phát triển của ngành du lịch nghỉ dưỡng của đất nước và khẳng định vị thế của thương hiệu Việt Nam trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp toàn cầu.