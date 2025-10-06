Sun Centro Town - sống, nghỉ dưỡng giữa trung tâm vịnh di sản Hạ Long

Tổ hợp căn hộ Sun Group tại Bãi Cháy (Quảng Ninh) đang thu hút giới đầu tư miền Bắc.

Ngay cả những căn hộ view nội khu cũng lọt tầm ngắm bởi lợi thế giá “mềm”, không gian yên tĩnh song vẫn hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp của đại đô thị Sun Elite City.

Không gian sống “chữa lành” cho đa thế hệ

Xu hướng đầu tư bất động sản ít nhiều đã đổi thay những năm qua. Nếu trước đây, việc bảo toàn tài sản, gia tăng giá trị trong tương lai là ưu tiên số một, giờ đây, bất động sản còn được xem như kênh đầu tư cho sức khỏe - “tài sản” quý giá nhất của con người. Theo nghiên cứu đăng trên Health & Place của Anh, cư dân sống tại nơi nhiều cây xanh, không khí trong lành gần biển có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn mặt bằng chung. Môi trường biển giúp giảm căng thẳng, tăng cường vận động ngoài trời và phục hồi năng lượng.

Sun Centro Town gần biển với bầu không khí trong lành. Ảnh: Sun Property.

Tại Việt Nam, trong khi nhiều thành phố lớn đang đối mặt với áp lực ô nhiễm không khí, khói bụi và mật độ xây dựng dày đặc, Bãi Cháy lại nổi bật như một “lá phổi xanh” ven biển. Không gian thoáng đãng ngay bên vịnh biển giúp cân bằng nhịp sống, tái tạo năng lượng và duy trì lối sống lành mạnh - điều giới trung lưu và thượng lưu ngày càng coi trọng.

Sun Centro Town - tổ hợp căn hộ trung tâm đại đô thị Sun Elite City được ví như “trái tim” của Bãi Cháy, nhờ vị trí sát biển, hướng vịnh Hạ Long nên hưởng trọn không gian thoáng đãng, trong lành. Gió biển, nắng vàng và mảng xanh thiên nhiên tạo nên một vùng “tiểu khí hậu” đặc quyền cho cư dân và du khách, giúp thể chất lẫn tinh thần thêm khỏe mạnh.

Cuộc sống tại Sun Centro Town mỗi ngày sẽ như một kỳ nghỉ dưỡng. Buổi sáng, cư dân được đánh thức tự nhiên bởi tiếng sóng biển. Buổi chiều, bãi biển và hệ tiện ích vui chơi giải trí của đại đô thị giúp xua tan mệt mỏi. Khi thành phố lên đèn, cư dân hòa mình vào chợ đêm hay các lễ hội sôi động trong bán kính chỉ vài bước chân. Đêm về, không gian thoáng đãng từ khoảng sân vườn và hàng cây nội khu mang đến sự thư thái.

Sun Centro Town nằm ở vị trung tâm đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property.

Đặc quyền ấy đến từ ngay những căn hộ view nội khu. Dù không hướng thẳng ra đại dương, nhờ quy hoạch thông minh cùng cảnh quan mở, những làn gió mát từ vịnh Hạ Long vẫn dễ dàng lan tỏa khắp không gian sống.Căn hộ view nội khu chinh phục khách hàng bởi sự yên tĩnh, riêng tư.

Với gia đình nhỏ, không gian vườn nội khu ngay dưới tòa nhà là nơi an toàn để trẻ em thoải mái vui chơi, học tập mà cha mẹ vẫn dễ dàng quan sát. Với những gia chủ trung niên hoặc người cao tuổi, đây là không gian nghỉ dưỡng cân bằng, tách biệt sự ồn ào từ tuyến phố du lịch ven biển. Còn với giới trẻ, đây là nơi tận hưởng nhịp sống hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn có khoảng lặng riêng tư.

Bể bơi mái kính - một trong nhiều tiện ích đẳng cấp tại Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property.

Ngay trong nội khu Sun Centro Town, hệ tiện ích đã được quy hoạch bài bản để đáp ứng toàn diện nhu cầu sống - nghỉ dưỡng: Từ phòng gym hiện đại, spa chăm sóc sức khỏe, hồ bơi thư giãn đến dãy phố thương mại, siêu thị tiện lợi. Cư dân không cần phải đi xa mà vẫn tận hưởng trọn “thế giới tiện nghi” thu nhỏ.

Bài toán sinh lời bền vững

Không dừng lại ở trải nghiệm, căn hộ view nội khu còn hấp dẫn bởi mức chi phí hợp lý. So với căn view biển, mức giá dễ tiếp cận hơn, mở ra cơ hội sở hữu second home nghỉ dưỡng ngay vịnh di sản. Đây cũng là lựa chọn an cư mới cho người dân Quảng Ninh.

Càng về đêm không khí tại Bãi Cháy càng sôi động. Ảnh: Sun Property.

Quảng Ninh vốn là điểm đến du lịch hàng đầu cả nước với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Theo thống kê, 7 tháng đầu năm nay, tỉnh đón hơn 14,6 triệu khách, chỉ sau Hà Nội, TP.HCM, trong đó Bãi Cháy là khu vực hút khách hàng đầu khi bao gồm các tâm điểm “check-in” như quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest, tổ hợp Sun World Ha Long…

“Con số 15 triệu du khách trong vòng 7 tháng đầu năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy nhu cầu lưu trú cao cấp, hiện đại, gần các trung tâm vui chơi giải trí tại Bãi Cháy nói riêng, Quảng Ninh nói chung ngày càng lớn. Điều này mở ra cơ hội khai thác cho thuê căn hộ Sun Centro Town, nhất là với các căn view nội khu có mức giá “mềm” hơn nhưng giá trị khai thác cho thuê không kém căn view biển”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) nhận định.

Sun Centro Town nhộn nhịp với các khối đế thương mại. Ảnh: Sun Property.

Trên thế giới, bất động sản ven biển luôn là món tài sản được đảm bảo mức tăng trưởng ổn định. Theo dữ liệu từ mô hình định giá tự động (AVM) của PropTrack, giá trị tại nhiều địa điểm ven biển hấp dẫn bên ngoài thủ đô đã tăng hơn 10%, phần lớn nhu cầu đến từ người mua trong thành phố.

Sun Centro Town trong quần thể Sun Elite City chính là gợi ý tối ưu cho giới đầu tư đang tìm kiếm bất động sản biển tại các trung tâm du lịch.