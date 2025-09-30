Phân khu có hệ tiện ích hiện đại bậc nhất đô thị Sun Group nam Hà Nội

Tại phân khu Flora Avenue của khu đô thị Sun Urban City, mỗi bước chân đều chạm nghìn tiện ích: Từ trường học, cơ sở y tế, trung tâm dưỡng lão đến công viên vui chơi giải trí.

Không gian sống tại đây được ôm trọn bởi cây xanh, vườn hoa, nổi bật với trục đại lộ hoa hơn 10 ha, mở ra cuộc sống vừa lãng mạn vừa tràn đầy năng lượng.

Cả thế giới cảnh quan trước hiên nhà

Thay vì phải ngược lên Tây Bắc để ngắm ban tím, hay bay hàng tiếng đồng hồ sang tận Nhật Bản mới có thể chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ, cư dân Flora Avenue chỉ cần dạo bước ngay dưới hiên nhà là có thể tận hưởng những cảnh sắc ấy. Đại lộ hoa bên dòng kênh 27 m nằm ngay trung tâm phân khu, trải dài với những tán cây xanh mướt, trong đó điểm nhấn là mai anh đào và ban Tây Bắc thay nhau khoe sắc.

Đại lộ hoa mang đến cảnh sắc thiên nhiên trong lành giữa đô thị hiện đại. Ảnh: Sun Property.

Đan xen trong phân khu là những “pocket-garden” đậm dấu ấn văn hóa bản địa, mỗi khu vườn đều mang trải nghiệm riêng. Vườn Liễu Đôi lấy cảm hứng từ lễ hội vật truyền thống, bao quanh bởi hàng liễu rủ, mở ra không gian yên bình. Thảm cỏ rộng và ghế ngồi đồi cỏ, vườn đánh cờ, pavilion và kiot hay các tiểu cảnh điêu khắc… tạo nên trải nghiệm vận động và thư giãn trọn vẹn.

Dưới những tán cây quýt Lý Nhân - sản vật đặc trưng của địa phương, Vườn Quýt kết hợp khéo léo các trò chơi lấy cảm hứng từ hình tượng quả quýt, hòa cùng các mảng xanh sinh thái, mang đến không gian vừa vui nhộn, vừa gần gũi với thiên nhiên.

Vườn nội khu đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và gắn kết cộng đồng. Ảnh: Sun Property.

Trong khi đó, Vườn Lụa mở ra không gian thanh lịch với cảm hứng từ di sản lụa Nha Xá. Con đường chính uốn lượn như dải lụa bay trong gió, dẫn lối qua hồ sen, vườn hoa, không gian vui chơi độc đáo, rực rỡ sắc màu.

Mỗi hàng cây, mỗi góc vườn tại Flora Avenue đều mang câu chuyện riêng. Tất cả hòa quyện thành bức tranh sống động để mỗi ngày của cư dân đều là một hành trình khám phá với thiên nhiên đa sắc ngay trong chính khu nhà mình. Đặc biệt, dãy nhà phố ven trục đại lộ hoa với mặt tiền hướng ra dòng kênh xanh mát sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những gia chủ đề cao giá trị nghỉ dưỡng.

Hệ sinh thái tiện tích đồng bộ

Nếu không gian trung tâm phân khu là bản giao hưởng của cảnh sắc thiên nhiên thì những trải nghiệm ngay nội khu sẽ mang đến cảm hứng sống dồi dào, tích cực, năng động.

Cư dân có đặc quyền tận hưởng 4 công viên lớn liền kề nội khu. Ảnh: Sun Property.

Công viên nước Sun World Hà Nam, thế giới của những trò chơi nước hiện đại và đẳng cấp, cùng công viên thể thao 22 ha, tổ hợp các “sân chơi” đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay đối diện… chỉ cách phân khu một con đường rộng 32 m. Bên cạnh đó, công viên sinh thái với tổ hợp Kid Universal nổi bật như không gian lý tưởng cho học sinh, sinh viên và các gia đình có trẻ nhỏ. Ngoài ra, trong bán kính 500 m, cư dân dễ dàng tiếp cận công viên văn hóa với vô số trải nghiệm lần đầu xuất hiện tại Hà Nam, từ nhà máy bia đến sân golf, mang đến những phút giây khám phá trọn vẹn ngay trước cửa nhà.

Trong không gian sống xanh, giàu trải nghiệm, chủ đầu tư Sun Group đã quy hoạch đồng bộ các tiện ích thiết yếu. Với trường mầm non, trường nghề và trung tâm dưỡng lão, phân khu đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sinh hoạt, mang đến trải nghiệm toàn diện cho cư dân mọi lứa tuổi, tạo nền tảng cho một cuộc sống tiện nghi, hiện đại. Cư dân Flora Avenue cũng được tận hưởng những trải nghiệm giải trí, lễ hội ngay trong lòng đô thị: Từ các đại nhạc hội, show trình diễn nhạc nước, pháo hoa rực rỡ đến khu chợ đêm sầm uất.

Phân khu Flora Avenue sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ bậc nhất Sun Urban City. Ảnh: Sun Property.

Trong tương lai, hệ sinh thái Sun Mega City 1.690 ha mở ra nhiều đặc quyền. Điểm nhấn là quần thể du lịch - văn hóa phỏng dựng hoàng thành Thăng Long và cuộc sống thời Lý - Trần, hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch quốc tế trong tương lai.

Quảng trường Thời Đại chính thức khánh thành ngày 27/9. Ảnh: Ánh Dương.

Hơn nữa trong tương lai gần, khi đô thị Đại học Nam Cao cùng các cơ sở mới của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đi vào vận hành, khu vực phía nam thủ đô sẽ trở thành “điểm hẹn” của đội ngũ giảng viên, bác sĩ, sinh viên và chuyên gia. Làn sóng cư dân tri thức này sẽ có xu hướng hội tụ về Flora Avenue, kiến tạo một cộng đồng văn minh, trí thức, đồng thời mở ra tiềm năng gia tăng giá trị thương mại, dịch vụ lưu trú cho các chủ nhân.