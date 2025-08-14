An cư, sinh lời tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Group Nam Hà Nội

Kim Ngân 2 là phân khu tiềm năng giữa lòng đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City, hội tụ cả hai giá trị an cư và đầu tư sinh lời.

Phân khu Kim Ngân 2 sở hữu nhiều dòng sản phẩm nổi bật như biệt thự mặt tiền 10-11 m, townhouse mặt tiền 4-8 m với số lượng biệt thự chiếm đa số. Trong số 4 phân khu thấp tầng kề cận đại lộ lễ hội, nơi đây có mật độ dân cư thấp nhất, tạo nên không gian sống riêng tư, yên tĩnh giữa lòng phố thị.

Quy hoạch đột phá

Nằm ở vị trí chiến lược ngay trung tâm đại đô thị, Kim Ngân 2 dễ dàng kết nối ba tuyến giao thông huyết mạch của Sun Urban City gồm Điện Biên Phủ, đại lộ lễ hội và đường Lê Công Thanh.

Kim Ngân 2 có mật độ dân cư thấp, đa dạng sản phẩm bất động sản. Ảnh phối cảnh.

Tuyến Điện Biên Phủ đóng vai trò trục giao thông chiến lược, kết nối liền mạch ba đại công viên thể thao, sinh thái và lễ hội. Đây cũng là trục đường chính dẫn thẳng về khu đô thị Đại học Nam Cao - nơi quy tụ trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đào tạo chất lượng cao. Ở chiều ngược lại, cư dân mất 5-7 phút để tiếp cận Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, mang đến sự thuận tiện và an tâm. Tuyến đường này còn giúp cư dân kết nối nhanh chóng với trung tâm TP Phủ Lý (cũ) hay dẫn lên cao tốc đi Hà Nội.

Phân khu được quy hoạch tại vị trí gần quảng trường trống Đọi Tam, vòng xoay trung tâm kết nối toàn dự án. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái 1.001 tiện ích nội và ngoại khu với vô vàn trải nghiệm.

Phân khu Kim Ngân 2 nằm ngay trung tâm dự án. Ảnh phối cảnh.

Mạng lưới giao thông nội khu được quy hoạch đồng bộ, liên kết đa hướng, tạo nền tảng cho khu đô thị đáng sống. Với vị trí đẹp, Kim Ngân 2 nắm trong tay lợi thế về giá trị đầu tư cũng như cơ hội nâng cao chất lượng sống.

Hưởng trọn tiện ích đại đô thị

Không chỉ thuận tiện về giao thông, nhà phố, biệt thự Kim Ngân 2 còn hưởng trọn nhịp sống sôi động của công viên lễ hội. Tại đây, cư dân có thể trải nghiệm chuỗi sự kiện âm nhạc ngoài trời, show nhạc nước quy mô quốc tế, pháo hoa hàng tuần, chợ đêm Vui-Fest cùng chuỗi hoạt động giải trí đậm màu sắc lễ hội.

Hệ sinh thái tiện ích nội - ngoại khu trong bán kính vài trăm mét. Ảnh phối cảnh.

Với mật độ xây dựng 18%, dành đến 200 ha cho cảnh quan cây xanh và mặt nước, Sun Urban City kiến tạo không gian đô thị đáng sống, nơi nhu cầu của mỗi thành viên trong gia đình đều được đáp ứng. Đó là công viên thể thao với đa dạng loại hình chăm sóc sức khỏe như sân pickleball, nhà thi đấu trong nhà, đường chạy bộ, sân thể thao đa năng; công viên Sun World với 14 tổ hợp vui chơi hiện đại, 40 đường trượt đem đến trải nghiệm thú vị; công viên thể thao với những tiện ích lần đầu xuất hiện như đảo pháo hoa, nhà máy bia tươi...

Hệ thống tiện ích nội khu Kim Ngân 2 mang đến cho cư dân đặc quyền tiếp cận các loại hình vui chơi, giải trí, dịch vụ trong vài bước chân. Tiêu biểu là clubhouse 2 tầng hiện đại, tích hợp nhiều không gian chức năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - thư giãn - chăm sóc sức khỏe. Tầng 1 là không gian dịch vụ thương mại kết hợp bể bơi 4 mùa rộng 300 m2, nơi cư dân có thể thả mình trong làn nước quanh năm. Tầng 2 là khu tập gym, yoga rộng 500 m2, mang đến trải nghiệm luyện tập chuyên nghiệp trong không gian khoáng đạt, riêng tư.

Clubhouse mang đến không gian sống tiện nghi. Ảnh phối cảnh.

Sự hiện diện ngày một rõ nét của hạ tầng hiện đại, hệ tiện ích phong phú và dòng khách đổ về giúp Sun Urban City trở thành điểm đến thu hút du khách, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị BĐS như townhouse, villa tại Kim Ngân 2.

Tiềm năng sinh lời trong dài hạn

Bên cạnh vị trí đắt giá và hệ sinh thái tiện ích cao cấp, Kim Ngân 2 còn mang đến sự an tâm cho nhà đầu tư nhờ pháp lý minh bạch. Tất cả sản phẩm đều sở hữu lâu dài, phù hợp mục đích an cư lẫn đầu tư.

Trong bối cảnh sáp nhập Hà Nam - Ninh Bình - Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm phát triển phía nam thủ đô, nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng và thu hút FDI. Điều này mở ra không gian phát triển và tạo dư địa tăng giá cho BĐS.

Hội tụ tiện ích hiện đại và cơ hội sinh lợi bền vững, Sun Urban City trở thành điểm đến đầu tư tại miền Bắc. Ảnh phối cảnh.

Sun Urban City và Kim Ngân 2 đang là dự án được quan tâm bậc nhất tại miền Bắc, hội tụ 2 yếu tố không gian sống cao cấp và cơ hội đầu tư dài hạn, cùng khả năng sinh lợi theo thời gian.

“Kim Ngân 2 là tọa độ đáng cân nhắc trong toàn bộ dự án Sun Urban City. Phân khu quy tụ biệt thự, nhà phố có thiết kế hiện đại, định vị lối sống thượng lưu, đón đầu nhu cầu an cư và khai thác thương mại”, đại diện Sun Property cho biết.