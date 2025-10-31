Pi Group bắt tay SenGroup lan tỏa giá trị đô thị số Picity

Tại lễ ký kết hợp tác kiến tạo đô thị số Picity vừa diễn ra tại khách sạn Hilton Saigon (TP.HCM), Pi Group chính thức công bố SenGroup là đối tác phân phối chiến lược.

Sự kiện đánh dấu bước hợp lực giữa 2 thương hiệu mạnh - một bên là nhà phát triển tiên phong mô hình đô thị số, một bên là doanh nghiệp phân phối uy tín - cùng kiến tạo chuẩn sống thông minh, đẳng cấp và bền vững.

SenGroup sẽ đồng hành Pi Group trong việc triển khai tiếp thị dòng sản phẩm Picity.

Với chuyên môn vững vàng, mạng lưới thị trường bao phủ và đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, SenGroup là đối tác phân phối chiến lược của nhiều chủ đầu tư uy tín trên. Trong vai trò đối tác phân phối chiến lược, SenGroup sẽ đồng hành Pi Group trong việc triển khai tiếp thị dòng sản phẩm Picity. Vai trò này là cầu nối truyền tải giá trị thương hiệu, từ tầm nhìn công nghệ đến trải nghiệm sống mang tới khách hàng.

Đô thị số Picity của Pi Group được kiến tạo dựa trên triết lý “Lấy cư dân làm trung tâm - Lấy chất lượng làm nền tảng - Lấy công nghệ làm động lực phát triển”. Mô hình đô thị số này phát triển với 3 trụ cột chiến lược: Vận hành toàn diện bằng công nghệ (AI, IoT, blockchain); các giải pháp Smart Parking, Smart Elevator, Smart Locker, cảm biến môi trường, Smarthome và nền tảng vận hành Pi Care giúp tối ưu hóa vận hành; đảm bảo an ninh và cá nhân hóa trải nghiệm.

Tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế được thể hiện ở quy hoạch theo mô hình resort trong đô thị với hồ bơi muối khoáng vô cực, phòng gym thương hiệu quốc tế, sky lounge, khu vui chơi công nghệ trẻ em, khu wellness và golf 3D... mang đến trải nghiệm sống và tái tạo năng lượng.

Pi Group cũng hợp tác các tên tuổi như Otis, ABB, Osram, Imudex, Grohe, Adel và Keenon Robotics. Đây được xem là bảo chứng cho chất lượng, độ bền và khả năng vận hành thông minh mỗi sản phẩm Picity.

Đô thị số Picity được bảo chứng chất lượng bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Hợp tác giữa Pi Group với SenGroup tạo ra sức mạnh kép giữa nhà phát triển tầm nhìn và phân phối chuyên nghiệp. SenGroup nằm trong số 40 đại lý chiến lược được Pi Group trao chứng nhận, cho thấy uy tín và năng lực thực thi cao của doanh nghiệp.

Với vai trò đối tác chiến lược, SenGroup không chỉ phụ trách phân phối, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả bán hàng, mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng tinh hoa và giúp Pi Group lan tỏa giá trị “Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế” đến cộng đồng.

Trên thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, những đại lý chiến lược như SenGroup đã thể hiện vai trò vượt xa việc giao dịch. Họ là nhà tư vấn, trải nghiệm điểm chạm thương hiệu, bạn đồng hành lâu dài với cư dân tương lai.

Đôi bên sẽ đồng hành triển khai các dự án trong hệ sinh thái Picity như Picity Sky Park (phân khu SkyZen trên trục Phạm Văn Đồng) và Picity Central Park dự kiến ra mắt vào quý III/2026, với mục tiêu trở thành biểu tượng mới của đô thị số TP.HCM. Với SenGroup hỗ trợ phân phối, Pi Group tin tưởng vào khả năng tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, gia tăng trải nghiệm và tối đa hóa hiệu suất thị trường.

Sự hợp lực của hơn 40 đối tác phân phối hàng đầu thị trường khẳng định sức hút của đô thị số Picity.

Lễ ký kết giữa Pi Group và SenGroup không dừng lại ở buổi nghi lễ hợp tác, mà còn khởi đầu cho kỷ nguyên đô thị số tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm Picity được phân phối qua mạng lưới chiến lược là minh chứng sống cho cam kết về chất lượng, công nghệ và trải nghiệm sống hiện đại. Tất cả nhằm hướng tới kiến tạo cộng đồng cư dân thông minh, an toàn và thịnh vượng, nơi mỗi khoảnh khắc trở thành giá trị.