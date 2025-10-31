Pi Group và BTCLand Việt Nam lan tỏa chuẩn sống đô thị số Picity

BTCLand Việt Nam vừa trở thành đối tác phân phối chiến lược của Pi Group, đồng hành đưa chuẩn mực “Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế” đến khách hàng tại Picity.

Là một trong hơn 40 đối tác chiến lược được Pi Group trao chứng nhận tại sự kiện, BTCLand Việt Nam hội tụ các thế mạnh cốt lõi gồm kinh nghiệm thị trường sâu rộng, năng lực tư vấn chuyên sâu cho phân khúc cao cấp, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và chiến lược triển khai linh hoạt.

Đảm nhận vai trò quan trọng trong mạng lưới phân phối, BTCLand Việt Nam được kỳ vọng là cầu nối hiệu quả, đồng hành Pi Group lan tỏa trọn vẹn những giá trị và chuẩn mực sống khác biệt của đô thị số Picity đến khách hàng mục tiêu.

BTCLand Việt Nam chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược đô thị số Picity.

Đô thị số Picity được phát triển dựa trên triết lý “Lấy cư dân làm trung tâm - Lấy chất lượng làm nền tảng - Lấy công nghệ làm động lực phát triển”. Hệ sinh thái đô thị số Picity được vận hành dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: Quản lý vận hành toàn diện bằng công nghệ AI - IoT - blockchain; hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế; đồng bộ thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Các thương hiệu quốc tế hợp tác cung cấp thiết bị và nền tảng công nghệ cho đô thị số Picity gồm: Otis (thang máy), ABB và Osram (thiết bị điện, chiếu sáng), Imudex (smarthome), Grohe (thiết bị vệ sinh), Adel (khóa điện tử công nghệ cao) và Keenon Robotics (giải pháp robot tự động vận hành). Sự đồng hành của các đối tác uy tín toàn cầu giúp Picity bảo chứng chất lượng và nâng tầm chuẩn sống quốc tế cho đô thị số tại Việt Nam.

Pi Group hợp tác chiến lược với loạt thương hiệu toàn cầu để kiến tạo đô thị số Picity.

Sự kết hợp giữa Pi Group và BTCLand Việt Nam tạo ra sức mạnh cộng hưởng giữa quy mô phát triển của tập đoàn cùng mạng lưới phân phối chuyên nghiệp. Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh mạnh mẽ, BTCLand Việt Nam không chỉ đảm nhiệm hoạt động phân phối sản phẩm, mà còn đóng vai trò lan tỏa giá trị đô thị số Picity, từ chất lượng vượt trội đến trải nghiệm sống thực tế của cư dân tương lai.

Các dự án tiêu biểu trong hệ sinh thái Picity được BTCLand Việt Nam giới thiệu gồm Picity Sky Park và phân khu cao cấp SkyZen trên trục Phạm Văn Đồng, hướng đến phong cách sống cân bằng giữa “nghỉ dưỡng - công nghệ - sức khỏe”. Đặc biệt, dự án Picity Central Park tại phường Thuận An, dự kiến ra mắt vào quý I/2026, được định vị trở thành biểu tượng mới của đô thị số tại TP.HCM, thể hiện rõ triết lý phát triển bền vững và tầm nhìn quốc tế của Pi Group.

Sự hợp lực của các đối tác chiến lược hàng đầu là bảo chứng thành công cho đô thị số Picity.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược đánh dấu bước khởi đầu mạnh mẽ trong hành trình đưa chuẩn sống đô thị số đến cộng đồng. Sự đồng hành của BTCLand Việt Nam được kỳ vọng góp phần tạo nên những dấu ấn tăng trưởng mới, khi mỗi sản phẩm Picity giới thiệu đều là minh chứng cho chất lượng, công nghệ, trải nghiệm sống vượt trội mà Pi Group cam kết mang lại cho khách hàng.