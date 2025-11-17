Nhà vô địch CKTG Liên Minh Huyền Thoại giải thể

FPX xác nhận rút khỏi LPL từ năm 2026 sau thỏa thuận nhượng lại suất thi đấu, chấm dứt hành trình của đội tuyển từng vô địch thế giới 2019.

FPX rút khỏi giải đấu LPL sau hành trình 8 năm. Ảnh: Riot.

Ngày 17/11, FPX Esports Club chính thức tuyên bố rời giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc (LPL). Ban tổ chức cho biết họ đã hoàn tất thỏa thuận mua lại suất tham dự của đội và FPX sẽ ngừng góp mặt tại hệ thống thi đấu của giải kể từ ngày 1/1/2026. Đây là dấu mốc quan trọng, khép lại hành trình 8 năm của nhà vô địch thế giới 2019 tại đấu trường Trung Quốc.

Trong thư chia tay gửi người hâm mộ, FPX chia sẻ lại chặng đường từ khi thành lập vào cuối năm 2017. Đội mô tả thời điểm bước vào LPL là giai đoạn tràn đầy nhiệt huyết, khi mọi thành viên đến với nhau bằng tình yêu dành cho Liên Minh Huyền Thoại và mong muốn khẳng định tên tuổi trên sân khấu chuyên nghiệp.

Mùa giải 2018, FPX gặp nhiều khó khăn của một đội tuyển non trẻ. Tuy nhiên, tổ chức cho biết chính quãng thời gian đó giúp họ tích lũy kinh nghiệm và tạo nền tảng cho sự bứt phá sau này.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2019, khi FPX giành chức vô địch LPL mùa hè rồi tiến thẳng tới đỉnh cao thế giới. Tại Paris, đội đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh để lên ngôi vô địch Chung Kết Thế Giới năm đó. FPX mô tả khoảnh khắc đó như một “di sản không thể thay thế”, là sự kết tinh của tinh thần đồng đội, nỗ lực không ngừng và những cảm xúc bùng nổ của cả tập thể lẫn người hâm mộ.

Chức vô địch quốc tế giúp FPX trở thành biểu tượng đặc biệt trong lịch sử LPL, đồng thời khắc sâu hình ảnh “phượng hoàng” trong ký ức của rất nhiều người hâm mộ.

Những năm sau đó, FPX trải qua nhiều biến động. Giai đoạn 2020-2025, đội tuyển này liên tục thay đổi nhân sự, thử nghiệm hướng đi mới và tái cấu trúc toàn diện. Đội thừa nhận đã có những thăng trầm, lời chia tay và cả những lần hội ngộ, nhưng tinh thần gắn kết là yếu tố giúp họ duy trì động lực. Trong thư, FPX gọi hành trình của mình là “dấu ấn của việc theo đuổi ước mơ”, nơi từng khoảnh khắc thi đấu đều được khắc ghi bằng nỗ lực.

Khi xác nhận rời LPL, FPX gửi lời cảm ơn đến tuyển thủ, ban huấn luyện, đối tác, nhân viên và toàn bộ người hâm mộ đã đồng hành cùng đội suốt 8 năm.

Về phía giải đấu, ban tổ chức LPL cho biết việc mua lại suất tham dự của FPX nằm trong kế hoạch được bắt đầu từ cuối năm ngoái, với mục tiêu tối ưu hóa nhịp độ và mô hình vận hành. Ban tổ chức khẳng định thỏa thuận được đạt trên tinh thần tự nguyện và sẽ phối hợp để hỗ trợ tuyển thủ trong giai đoạn chuyển giao.

Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc bước vào giai đoạn đi xuống. Từ hơn 20 đội thi đấu chuyên nghiệp, nhiều tổ chức đang muốn rời giải. Thành tích đi xuống, lương tuyển thủ cao cùng giới hạn về độ tuổi người chơi khiến những tổ chức này dần mất khả năng cạnh tranh.