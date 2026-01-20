15 nhà văn thu nhập cao nhất

12. George R.R. Martin. Ông bắt đầu sự nghiệp bằng việc bán truyện ngắn cho các tạp chí vào đầu những năm 1970. Từ khởi đầu khiêm tốn đó, ông đã trở thành một trong những tác giả được yêu thích nhất trong thế giới giả tưởng và thậm chí còn được gọi là "Tolkien của Mỹ". Ông nổi tiếng nhất với loạt truyện A Song of Ice and Fire, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Game of Thrones. Ông cũng đã viết hàng chục tiểu thuyết, truyện ngắn và các tác phẩm khác. Tài sản ròng của ông được ước tính là 120 triệu USD .