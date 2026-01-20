15 nhà văn thu nhập cao nhất

|
15. Ken Follett. Nếu cái tên này không mấy quen thuộc với độc giả, thì ông chính là tác giả của cuốn sách ăn khách The Pillars of the Earth, xuất bản năm 1989. Cùng với tiểu thuyết lịch sử, nhà văn Follett cũng nổi tiếng với tiểu thuyết kinh dị và đã bán được khoảng 160 triệu ấn bản sách trên toàn thế giới. Ông cũng sở hữu khối tài sản ròng ấn tượng là 50 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.
|
14. Suzanne Collins. Bà nổi tiếng với bộ ba tiểu thuyết The Hunger Games (Cuộc chiến sinh tử). Các tác phẩm này được xuất bản từ năm 2008 đến 2010 và đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của thể loại tiểu thuyết giả tưởng dành cho thanh thiếu niên. Năm 2020, bà phát hành cuốn tiền truyện The Ballad of Songbirds and Snakes cũng rất thành công. Tài sản ròng hiện tại của bà là 90 triệu USD.
|
13. Stephenie Meyer. Bộ truyện đầu tiên của Meyer là Twilight (Chạng vạng), bắt đầu được xuất bản năm 2005. Tác phẩm không chỉ được đón nhận nồng nhiệt mà còn khởi đầu một cơn sốt lớn về thể loại tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng dành cho thanh thiếu niên. Bộ truyện gồm bốn cuốn sách, hai tiểu thuyết phụ, một truyện ngắn và năm bộ phim bom tấn chuyển thể. Tác phẩm này đã mang lại cho Meyer khoảng 75 triệu USD từ năm 2008 đến 2018. Tài sản ròng của bà là 120 triệu USD.
|
12. George R.R. Martin. Ông bắt đầu sự nghiệp bằng việc bán truyện ngắn cho các tạp chí vào đầu những năm 1970. Từ khởi đầu khiêm tốn đó, ông đã trở thành một trong những tác giả được yêu thích nhất trong thế giới giả tưởng và thậm chí còn được gọi là "Tolkien của Mỹ". Ông nổi tiếng nhất với loạt truyện A Song of Ice and Fire, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Game of Thrones. Ông cũng đã viết hàng chục tiểu thuyết, truyện ngắn và các tác phẩm khác. Tài sản ròng của ông được ước tính là 120 triệu USD.
|
11. Janet Evanovich. Bà bắt đầu viết văn từ những năm 1970, nhưng thành công bắt đầu đến với One for the Money vào năm 1994, một tiểu thuyết trinh thám tập trung vào nữ thợ săn tiền thưởng Stephanie Plum. Sau thành công của phần đầu tiên, loạt truyện này tiếp tục được phát hành. Phần mới nhất Now or Never ra mắt vào năm 2025 và phần thứ 32 sẽ ra mắt trong năm nay. Ngoài bộ truyện này, Evanovich đã viết một số cuốn sách khác thuộc thể loại lãng mạn và trinh thám. Tài sản ròng của bà ước tính là 140 triệu USD.
|
10. E.L. James. Cuốn truyện Fifty Shades of Grey (50 sắc thái) được xuất bản năm 2011 đã mang lại lượng người hâm mộ lớn cho E.L. James. Thành công thương mại của bộ truyện này cũng đã mở đường cho sự đón nhận của độc giả với thể loại tiểu thuyết khiêu dâm. Loại truyện này thu hút rất nhiều độc giả và là chủ đề của nhiều video phổ biến trên #BookTok (với biểu tượng quả ớt cay). Tài sản ròng của tác giả là 150 triệu USD.
|
9. Dan Brown. Tên tuổi của Brown gắn liền với bộ truyện The Da Vinci Code (Mật mã Davinci) năm 2003. Tác phẩm đã được chuyển thể thành hai bộ phim và đã bán được hơn 80 triệu bản trên toàn thế giới. Về tổng thể, ông đã bán được hơn 250 triệu bản sách thuộc thể loại trinh thám và vẫn tiếp tục ra mắt tác phẩm mới. Brown có giá trị tài sản ròng khoảng 160 triệu USD.
|
8. Jeffrey Archer. Tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông là Kane and Abel năm 1979, nhưng gia tài văn học của ông không chỉ có thế. Ông đã viết 42 tiểu thuyết và tuyển tập truyện ngắn, bán được hơn 275 triệu bản sách. Giá trị tài sản ròng của ông vào khoảng 200 triệu USD.
|
7. Dean Koontz. Nếu bạn từng bước vào một hiệu sách cũ, rất có thể bạn đã thấy sách của Koontz chiếm đầy khu vực trinh thám. Cuốn sách đầu tiên của ông được xuất bản năm 1968 và đã giúp tên tuổi ông thành công trong nhiều thập kỷ sau đó. Cho đến nay, ông đã viết hơn 110 tiểu thuyết và có giá trị tài sản khoảng 200 triệu USD.
|
6. Nora Roberts vượt trội hơn Koontz về số lượng sách được bày bán trong các hiệu sách cũ. Mặc dù nổi tiếng nhất với thể loại lãng mạn, Roberts cũng rất đa tài khi sáng tác nhiều tác phẩm thuộc loại giả tưởng và trinh thám, ví dụ như loạt truyện In Death. Bà đã viết hơn 230 tiểu thuyết và kiếm được 128 triệu USD. Celebrity Net Worth ước tính thu nhập hàng năm của bà là 20-30 triệu USD. Tổng tài sản ròng của bà là 400 triệu USD.
|
5. John Grisham là một luật sư và cựu thành viên Hạ viện Mississippi. Ông là tác giả ăn khách của nhiều tiểu thuyết trinh thám pháp lý, ví dụ A Time to Kill, The Firm và The Rainmaker. Những cuốn sách này đều đã được chuyển thể thành phim. Sách của Grisham đã bán được hơn 300 triệu bản và mang lại cho ông khối tài sản ròng 400 triệu USD.
|
4. Stephen King được gọi là ông hoàng của thể loại trinh thám. Sử dụng cả tên thật và bút danh Richard Bachman, ông phát hành tác phẩm mới khoảng 20 tuần một lần kể từ năm 1974. Mặc dù một số tác phẩm là truyện ngắn và kịch bản phim, ông có nhiều cuốn sách đồ sộ, dày 1.000 trang. King cũng là tác giả nhiều câu chuyện đã truyền cảm hứng cho các bộ phim nổi tiếng. Nhờ sức sáng tạo của mình, ông có khối tài sản ròng khoảng 500 triệu USD.
|
3. Danielle Steel đã chiếm lĩnh thị trường sách lãng mạn trong nhiều thập kỷ. Bà đã viết hơn 180 cuốn sách, bắt đầu từ năm 1973, và bán được hơn 800 triệu bản. Bà cũng có 23 cuốn đã được chuyển thể thành phim. Tất cả tiền bản quyền sách và phim được tích lũy và nâng giá trị tài sản ròng của bà lên 600 triệu USD.
|
2. James Patterson là một trong những tác giả tiểu thuyết trinh thám sung mãn nhất thế giới. Nổi tiếng nhất với loạt truyện Alex Cross, ông cũng xuất bản hơn một trăm cuốn sách khác, với nhiều cuốn đã được chuyển thể thành phim. Ông đã bán được hơn 400 triệu bản, đưa ông trở thành một trong những tác giả ăn khách nhất mọi thời đại. Theo Celebrity Net Worth, ông có giá trị tài sản ròng ước tính là 800 triệu USD.
|
1. J.K. Rowling nổi lên nhờ loạt truyện giả tưởng dành cho trẻ em Harry Potter. Tác phẩm này đã có tác động đáng kể đến văn hóa đại chúng hiện đại sau khi được chuyển thể thành tám bộ phim lớn, nhiều công viên giải trí và một trò chơi điện tử nổi tiếng. Ngoài bộ sách này, Rowling đã tham gia tư vấn cho nhiều bộ phim. Dưới bút danh Robert Galbraith, bà cũng viết các tiểu thuyết trinh thám khác. Bà đang đứng đầu danh sách giàu lên nhờ sáng tác, với tổng giá trị tài sản ròng là 1 tỷ USD.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.