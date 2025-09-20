Tác giả ‘Chạng Vạng’ tiết lộ kế hoạch viết tiếp về Bella và Edward

Nhà văn Stephenie Meyer có kế hoạch viết tiếp câu chuyện về cặp đôi chính của “Chạng vạng” là Bella Swan và Edward Cullen, theo tờ People.

Đã 17 năm kể từ khi tác giả Stephenie Meyer kết thúc loạt truyện Chạng Vạng với cuốn sách thứ tư Hừng Đông. Tuy nhiên, bà đang chuẩn bị một tương lai cho cặp đôi tình nhân bất hạnh Bella Swan và Edward Cullen.

Ý tưởng tiếp theo về Bella và Edward

Khi được hỏi về tương lai của loạt truyện này, Stephenie Meyer chia sẻ với chương trình ăn khách Good Morning America: "Đối với tôi, Bella và Edward đã bị đóng băng khi cuốn Hừng Đông kết thúc. Và tôi đang phác thảo những câu chuyện khác của họ".

Dù không chắc về việc hoàn thiện bản thảo hay thời điểm ra mắt, bà khẳng định chắc chắn với người hâm mộ về tương lai của cặp đôi này.

Stephenie Meyer vẫn tiếp tục sáng tạo câu chuyện về Bella Swan và Edward Cullen. Ảnh: News Nation.

Meyer chia sẻ: "Tôi sẽ nhờ ai đó công bố những phác thảo này sau khi tôi chết, nếu tôi chưa làm được điều đó".

"Và dù có ra mắt được hay không thì với tôi, những câu chuyện của họ vẫn tiếp diễn", bà nói thêm.

Nếu có thể, Meyer thậm chí muốn viết lại bốn cuốn tiểu thuyết gốc: Chạng Vạng năm 2005, Trăng Non năm 2006, Nhật Thực năm 2007 và Hừng Đông năm 2008.

Meyer chia sẻ rằng bà rất muốn làm mới những cuốn sách đó "nếu có thể" vì "giờ tôi viết hay hơn rồi".

Dấu ấn của Chạng Vạng sau 20 năm

Nếu có thêm những cuốn tiểu thuyết mới thì đây sẽ không phải là lần đầu tiên Meyer mở rộng thế giới của Chạng Vạng. Bộ truyện này đã được xây dựng thành một loạt phim bom tấn kéo dài năm phần, thu về 3,3 tỷ USD . Thành công của bộ phim cũng đã đưa tên tuổi của Kristen Stewart trong vai Bella, Robert Pattinson trong vai Edward và Taylor Lautner trong vai Jacob Black lên một tầm cao mới.

Năm 2020, Meyer đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết Mặt trời Lúc Nửa Đêm, kể câu chuyện theo góc nhìn của Edward. Một thông cáo báo chí vào thời điểm đó mô tả cuốn sách "mang một góc nhìn mới mẻ và u ám" so với bản gốc.

Phần mô tả viết: "Gặp gỡ Bella là điều vừa hấp dẫn vừa đáng sợ nhất Edward từng trải qua trong nhiều năm làm ma cà rồng. Khi chúng ta tìm hiểu thêm những chi tiết thú vị về quá khứ của Edward và sự phức tạp trong suy nghĩ nội tâm của anh, chúng ta hiểu tại sao đây lại là cuộc đấu tranh quyết định cuộc đời anh".

Loạt phim Chạng Vạng đã giúp tên tuổi của Kristen Stewart, Robert Pattinson và Taylor Lautner thăng hoa. Ảnh: The People.

Năm 2024, có thông tin cho rằng Netflix đang phát triển một loạt phim hoạt hình sẽ tái hiện các sự kiện của Mặt trời Lúc Nửa Đêm, tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có thông tin gì thêm.

Đến tận bây giờ, Meyer vẫn ngạc nhiên khi các tiểu thuyết của mình thành công vang dội, điều bà cho rằng một phần do Bella là một nữ anh hùng khác thường trong thế giới văn học.

Meyer chia sẻ: "Bella là một cô gái trầm tính và đọc nhiều sách. Chúng ta thường không có nhiều nhân vật anh hùng là những người đọc sách trầm lặng như vậy". Ngoài ra, Meyer cũng đưa ra giả thuyết rằng sự thành công của loạt truyện một phần do thể hiện được "một chút cảm giác của các cặp đôi khi đang yêu".

"Tôi không nghĩ mình có người hâm mộ khi bắt đầu tác phẩm. Nhưng đến giờ vẫn được mọi người quan tâm thì tôi thật sự rất vinh dự", nữ tác giả chia sẻ.

Câu chuyện tình yêu của Bella và Edward đã lay động cả một thế hệ độc giả. Với Meyer, tất cả đến với bà trong một giấc mơ. Bà kể lại giấc mơ rằng: "Đó là một chàng trai và một cô gái, họ ngồi dưới ánh nắng trong một khu rừng tuyệt đẹp. Chàng trai ấy lấp lánh và rạng rỡ. Và trong giấc mơ của tôi, khung cảnh đó thật đẹp".

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt bộ truyện, loạt phim này sẽ được ra mắt lại tại các rạp trên toàn nước Mỹ vào tháng 10.