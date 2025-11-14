10 nhà văn giàu nhất thế giới, J.K. Rowling không phải số 1

Tiểu thuyết gia người Brazil Paulo Coelho đứng thứ bảy trong số những tác giả giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng là 500 triệu USD . Tiểu thuyết Nhà giả kim của ông là một trong những cuốn sách nổi tiếng khắp toàn cầu. Kể từ khi Nhà giả kim ra mắt năm 1988, Coelho đã xuất bản thêm 30 cuốn sách nữa. Ông cũng giỏi viết lời bài hát và sáng tác nhạc. Cuốn sách gần đây nhất của ông là Maktub ra mắt năm 2023 và cuốn The Supreme Gift dự kiến ra mắt tháng 3/2026. Ảnh: Rappler.