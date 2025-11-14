10 nhà văn giàu nhất thế giới, J.K. Rowling không phải số 1

|
Tiểu thuyết gia người Mỹ John Grisham đứng thứ 10 với giá trị tài sản ròng là 400 triệu USD. Ông được biết đến với một số tác phẩm kinh dị về đề tài pháp lý như The Firm (Hãng luật) và The Pelican Brief (Hồ sơ bồ nông). Cả hai tác phẩm này đều được chuyển thể thành phim và đều rất hút khách. Theo Celebrity Net Worth, Grisham kiếm được từ 50 đến 80 triệu USD tiền bản quyền sách và phim cùng với các khoản ứng trước mỗi năm. Ảnh: John Grisham.
|
Vị trí thứ chín thuộc về ông hoàng kinh dị người Mỹ Stephen King. Giá trị tài sản ròng của King là 500 triệu USD. Trong suốt sự nghiệp của mình, King đã xuất bản hơn 60 tiểu thuyết và bán được hơn 350 triệu bản trên toàn thế giới. Một số tác phẩm nổi tiếng nhất của King bao gồm The Shinning - Thị kiến, Carrie - Vũ hội đẫm máu, Misery - Chiếc máy đánh chữ đẫm máu ở vùng núi tuyết và Salem's Lot - Thị trấn ma cà rồng. Ảnh: LA Times.
|
Nhà hảo tâm quyền lực người Mỹ Rose Kennedy có giá trị tài sản ròng là 500 triệu USD vào thời điểm bà qua đời năm 1995. Rose là người đứng đầu gia tộc Kennedy và là tác giả của cuốn tự truyện nổi tiếng Times to Remember xuất bản năm 1974. Ảnh: OpenAI/Keystone-France.
|
Tiểu thuyết gia người Brazil Paulo Coelho đứng thứ bảy trong số những tác giả giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng là 500 triệu USD. Tiểu thuyết Nhà giả kim của ông là một trong những cuốn sách nổi tiếng khắp toàn cầu. Kể từ khi Nhà giả kim ra mắt năm 1988, Coelho đã xuất bản thêm 30 cuốn sách nữa. Ông cũng giỏi viết lời bài hát và sáng tác nhạc. Cuốn sách gần đây nhất của ông là Maktub ra mắt năm 2023 và cuốn The Supreme Gift dự kiến ra mắt tháng 3/2026. Ảnh: Rappler.
|
Ở vị trí thứ sáu là họa sĩ truyện tranh người Mỹ Matt Groening với giá trị tài sản ròng 600 triệu USD. Ngoài việc là tác giả của một số tiểu thuyết đồ họa, Groening còn là nhà sáng tạo của loạt phim hoạt hình nổi tiếng The Simpsons. Ngoài ra, Groening còn là nhà sản xuất truyền hình, nhà văn, kiêm họa sĩ hoạt hình. Ảnh: Slashfilm.
|
Với giá trị tài sản ròng hơn 600 triệu USD, tác giả người Mỹ Danielle Steel đứng thứ năm trong số những tác giả giàu nhất thế giới. Steel nổi tiếng nhất với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nhiều cuốn trong số đó đã chiếm vị trí số một trong danh sách tác phẩm ăn khách của tờ New York Times. Trong sự nghiệp của mình, bà đã viết hơn 180 cuốn sách với doanh số hơn 800 triệu bản. Cuốn sách mới nhất của bà The Colour of Hope ra mắt tháng 11/2025.
|
Vị trí thứ tư là họa sĩ truyện tranh người Mỹ Jim Davis với khối tài sản ròng 800 triệu USD. Davis nổi tiếng với bộ truyện tranh ăn khách quốc tế Garfield từ năm 1978. Kể từ khi ra mắt, Garfield đã có nhiều phần ngoại truyện và chuyển thể thành công, bao gồm loạt phim truyền hình trên CBS và các chương trình truyền hình đặc biệt do Davis chấp bút. Ảnh: The Hundreds.
|
Với khối tài sản ròng 800 triệu USD, tác giả người Mỹ James Patterson là nhà văn giàu thứ ba thế giới. Ông được biết đến nhiều nhất với loạt tiểu thuyết Alex Cross, Thám tử Michael Bennett và Women's Murder Club. Ông đã viết hơn 140 tiểu thuyết kể từ năm 1976 và sách của ông đã bán được hơn 425 triệu bản trên toàn thế giới cho đến nay. Ảnh: LA Times.
|
Tác giả người Anh Joanne Rowling, còn được gọi là J.K. Rowling, là nhà văn giàu thứ hai thế giới với giá trị tài sản ròng một tỷ USD. Bộ truyện nổi tiếng toàn cầu của bà Harry Potter đã bán được hơn 600 triệu bản và được dịch sang 84 ngôn ngữ. Tác phẩm cũng được chuyển thể thành phim và trò chơi điện tử. Ảnh: Business Insider.
|
Grant Cardone là người giữ vị trí đầu tiên trong số các tác giả giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng 1,6 tỷ USD. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách kinh doanh nổi tiếng, đặc biệt là The 10X Rule: The Only Difference Between Success and Failure. Ngoài việc là một tác giả, Cardone còn là CEO của bảy công ty tư nhân và điều hành 13 chương trình kinh doanh. Ảnh: YouTube.
