Con đường trở thành triệu phú USD của nhà văn 37 tuổi

Cuốn sách bán chạy giúp James Clear có cơ hội diễn thuyết tại nhiều sự kiện với mức phí hàng chục nghìn USD, tích lũy tài sản trở thành triệu phú.

Nhà văn, diễn giả James Clear. Ảnh: PRN.

Nhà văn, diễn giả James Clear sở hữu tài sản ước tính 8 triệu USD . Tác phẩm đáng chú ý nhất của anh, Atomic Habits - Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ, lọt vào danh sách bán chạy của New York Times, được dịch ra 50 thứ tiếng, bán hơn 15 triệu bản trên toàn thế giới.

Clear còn diễn thuyết tại các công ty hàng đầu và từng xuất hiện trên Time, New York Times, Wall Street Journal và CBS This Morning. Hơn 1 triệu người đăng ký nhận bản tin 3-2-1 qua email của nhà văn triệu phú 37 tuổi.

Bước khởi đầu

Sau khi tốt nghiệp Đại học Denison (Mỹ), Clear bắt đầu công việc huấn luyện hiệu suất, hợp tác với các vận động viên và giám đốc điều hành giúp họ đạt được các mục tiêu.

Tuy nhiên, Clear không dừng lại ở đó. Anh sớm dấn thân vào lĩnh vực diễn thuyết trước công chúng, sử dụng kinh nghiệm và hiểu biết của mình để truyền cảm hứng, hướng dẫn người khác phát triển cá nhân.

Năm 2012, anh có những bước đầu tiên trong sự nghiệp viết lách, tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và hình thành các thói quen.

Cuốn sách triệu bản

Con đường dẫn đến thành công của Clear đến từ những thói quen nhỏ. Sau nhiều năm ghi chép, anh quyết định chia sẻ kinh nghiệm của mình qua các bài báo.

Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã thu hút được hơn 30.000 lượt người theo dõi và được biết đến như một chuyên gia về thói quen. Khi lượng độc giả tăng lên, các cơ hội kinh doanh đến với Clear bao gồm hợp đồng xuất bản cuốn sách ​Atomic Habits - Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ vào năm 2018.

Đây là tác phẩm nổi bật nhất của Clear, bán được 15 triệu bản trên toàn cầu. Sách chia sẻ các chiến lược giúp bạn xây dựng thói quen tốt, từ bỏ thói quen xấu và làm chủ những hành vi nhỏ dẫn đến kết quả đáng ghi nhận.

“Hãy tưởng tượng có một viên đá đặt trên bàn trước mặt bạn. Căn phòng lạnh lẽo và bạn có thể nhìn thấy hơi thở của mình. Căn phòng bắt đầu nóng lên. 26 độ C. 27. 28. Viên đá vẫn nằm trên bàn. 29. 30. 31 độ C. Không có gì xảy ra. Sau đó, 32 độ C. Đá bắt đầu tan chảy. Cao hơn 1 độ dường như không khác gì so với mức tăng nhiệt trước đó nhưng lại mở ra sự thay đổi lớn”, Clear chia sẻ.

Phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của Atomic Habits - Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ.

Các nguồn thu nhập khác

Theo High Income Source, James Clear được mời làm diễn giả cho nhiều công ty và sự kiện khác nhau. Một số khách hàng của anh bao gồm Amazon, American Express, AT&T, Facebook, Google, Microsoft… Mỗi sự kiện, Clear nhận được từ 50.000 tới 200.000 USD .

Học viện Thói quen của Clear cung cấp chương trình đào tạo thay đổi thói quen cho các học viên thông qua những bài giảng ngắn hàng ngày với bằng chứng khoa học cụ thể.

Trên mạng xã hội, Clear có 1 triệu người theo dõi ở Instagram, gần 943.000 người tại Twitter và 11.700 người đăng ký YouTube. Với lượng người quan tâm lớn như vậy, Clear có thể kiếm tiền thông qua hợp tác với các thương hiệu, tiếp thị liên kết và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng mình.

Clear không ngại ngần xuất hiện trước công chúng để chia sẻ hiểu biết. Tuy nhiên, anh hiếm khi đề cập tới cuộc sống riêng tư. Những chia sẻ hiếm hoi cho thấy Clear có cuộc sống hạnh phúc.

Theo Blinkist, Clear kết hôn với người bạn gái lâu năm, Kristy Barn vào tháng 5/2015. Anh không thấy đó là sự ràng buộc, anh say mê trong chương kế tiếp của cuộc đời.

“Chúng tôi mới kết hôn được 8 tháng nhưng tôi cảm thấy ổn trong 80 năm tới”, Clear viết. Chuyên gia về thói quen đang thích thú với thói quen mới. Tình cảm mà anh bày tỏ như một lời tri ân ngọt ngào dành cho bạn đời.