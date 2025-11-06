Danh tiếng và tài sản của 'nữ hoàng' BookTok

Colleen Hoover đã trở thành một trong những tác giả hưởng lợi nhiều nhất từ BookTok với khối tài sản ròng hiện khoảng 10 triệu USD, theo Prestige.

Nhà văn Colleen Hoover Ảnh: Jasmine Archie/Texasmonthly.

Nhờ sức ảnh hưởng trên BookTok, Colleen Hoover đã xuất bản hơn 28 cuốn sách và hiện nằm trong những tác giả thành công nhất ở thể loại văn học tuổi mới lớn và tiểu thuyết lãng mạn.

Bà cũng có sáu tác phẩm được chuyển thể thành phim, đáng chú ý là It Ends With Us năm 2024 và mới đây nhất là Regretting You vừa được ra mắt tháng 10/2025. Ngoài ra, người hâm mộ Hoover cũng chuẩn bị được đón xem bộ phim ​​​​Reminders of Him vào tháng 3/2026 và sau đó là Verity vào tháng 10/2026.

Được độc giả trìu mến gọi là CoHo, bà mẹ 3 con 42 tuổi đã trở thành một tiếng nói quan trọng trong giới văn chương và ảnh hưởng đến một lượng lớn nữ độc giả trẻ.

Con đường nổi tiếng cùng BookTok

Sinh ra và lớn lên ở Texas, Hoover mơ ước trở thành nhà văn từ nhỏ. Tuy nhiên, khát vọng này dường như đã bị dập tắt khi bà kết hôn với mối tình thời trung học ở tuổi 20. Sau khi có ba người con ở tuổi 26, Hoover nghĩ mình dường như sẽ gắn bó với sự nghiệp công tác xã hội.

Mãi đến năm 2012, bà mới quay lại với nghề viết và tự xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay Slammed. Mặc dù bước vào thế giới xuất bản mà không có người đại diện, Slammed vẫn thu hút được sự chú ý của các blogger và nhà phê bình sách, từ đó đưa cuốn sách vào top ăn khách của tờ New York Times. Đây là một kỳ tích gần như không thể đối với một tác phẩm tự xuất bản.

Sau thành công của Slammed, Hoover đã phát hành Point of Retreat vào năm 2012. Cùng năm đó, nhà xuất bản Atria Books đã tiếp cận để tái bản hai tác phẩm này và giúp Hoover được nhiều độc giả biết đến hơn.

Đến năm 2013, Hoover từ bỏ công việc công tác xã hội để theo đuổi nghề viết toàn thời gian.

Một điểm chung trong các tác phẩm của Colleen Hoover là những câu chuyện được xây dựng hấp dẫn và có nhiều diễn biến thay đổi chóng mặt. Chính yếu tố bất ngờ này đã thu hút người dùng TikTok trẻ, vốn quen với nhịp điệu nhanh và ưa thích sự thay đổi. Trong cộng đồng TikTok, hơn 40% người dùng có độ tuổi từ 16-24.

Khi đại dịch Covid-19 xảy đến và mạng Internet trở thành con đường duy nhất kết nối xã hội, mối quan hệ của CoHo với độc giả còn trở nên sâu sắc hơn. Sự quan tâm của họ đã giúp tài khoản Instagram của CoHo hiện có khoảng 1,9 triệu người theo dõi và tài khoản TikTok của bà có hơn 1,3 triệu người quan tâm. Cho tới nay, bà đã bán được khoảng 20 triệu cuốn sách. Năm 2023, bà được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Danh tiếng và giá trị tài sản

Nhiều báo cáo cho thấy từ 2015 đến nay, sách của CoHo đã nằm trong danh sách ăn khách của New York Times trong khoảng 120 tuần. Ngoài sự nổi tiếng trên mạng xã hội, bà còn nhận được sự quan tâm lớn trên nền tảng đọc sách Goodreads, chỉ đứng sau những nhân vật có tầm ảnh hưởng khác như Stephen King và Bill Gates.

CoHo vấp phải nhiều chỉ trích vì khai thác các đề tài đen tối trong những tác phẩm dành cho thanh thiếu niên và tuổi mới lớn. Ảnh: Vulture.

Mặc dù đạt được thành công vang dội trong văn đàn, CoHo cũng nhận phải nhiều lời chỉ trích vì các tác phẩm của bà chủ yếu khai thác những chủ đề đen tối, như xâm hại tình dục, bạo hành gia đình và các vấn đề sức khỏe tinh thần. Ngoài ra, các nhân vật cũng chủ yếu là người da trắng và dị tính.

Tuy nhiên, những tranh cãi này vẫn không ngăn được các tác phẩm của bà tiếp tục được chuyển thể thành phim và CoHo cũng tiếp tục có nhiều dự án mới. Vào tháng 9/2025, CoHo đã công bố ngày phát hành và bìa cho cuốn sách mới được mong đợi từ lâu Woman Down. Hoover luôn khẳng định đây là một trong những cuốn sách đen tối nhất mà bà từng viết. Cuốn sách dự kiến ​​phát hành vào ngày 13/1/2026 trên nền tảng Amazon Publishing.

Với những bước tiến lớn trong sự nghiệp văn chương, không có gì ngạc nhiên khi Colleen Hoover đã xây dựng được khối tài sản ròng đáng kể. Theo báo cáo, ước tính giá trị tài sản ròng của bà lên tới 10 triệu USD .

Con số này là hoàn toàn khả thi khi chỉ tính riêng năm 2022, CoHo đã bán được hơn 8,6 triệu bản in sách, nhiều hơn doanh số của J.K. Rowling, Stephen King và John Grisham cộng lại, theo Circana Bookscan.

Là một trong những tên tuổi lớn nhất trong thể loại tiểu thuyết lãng mạn, CoHo cũng đã giành được nhiều Giải thưởng của Goodreads cho hạng mục Sách lãng mạn hay nhất với Confess, It Ends with Us và Without Merit. Cuốn Verity của bà cũng giành giải thưởng cho hạng mục sách lôi cuốn, hấp dẫn (PageTurner) của giải thưởng sách Anh British Book Awards năm 2023.

Bên cạnh việc kiếm tiền bản quyền từ sách, Hoover còn thành lập dịch vụ cung cấp sách cho độc giả đăng ký Bookworm Box. Bà cũng là người sáng lập Heartbones Entertainment, một công ty sản xuất phim và truyền hình chuyển thể từ tác phẩm của mình.