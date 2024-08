Bảy tiểu thuyết giàu tiềm năng chuyển thể sau 'It Ends With Us'

Một tác phẩm giàu tiềm năng khác là It Starts With Us, phần tiếp theo của It Ends With Us. Xuất bản năm 2022, cuốn sách là hành trình 2 nhân vật Lily và Altas cố gắng tìm ra tình cảm của họ dành cho nhau. Tuy nhiên, cách It Ends With Us có một số điều chỉnh xoay quanh Ryle, người yêu của Lily trước khi cô nảy sinh tình cảm với Altas, sẽ kéo theo nhiều thay đổi nếu It Starts With Us được chuyển thể.