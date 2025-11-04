Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Nhà phân phối xe điện Wuling lãi gần 2 tỷ đồng trong quý III

  • Thứ ba, 4/11/2025 17:45 (GMT+7)
  • 52 phút trước

TMT Motors lãi sau thuế 1,9 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 92 tỷ đồng.

TMT Motors lãi gần 2 tỷ đồng trong quý III. Ảnh: TMT.

CTCP Ôtô TMT (TMT Motors) vừa công bố báo cáo tài chính quý III, cho biết doanh thu thuần đạt 388 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình, doanh số tăng trưởng nhờ việc công ty đẩy mạnh hoạt động bán hàng trong nước, trong đó có xe tải 10 tấn. Ban lãnh đạo cho biết thêm sản lượng bán hàng trong quý III đều là các dòng xe Euro 5 có chất lượng, mẫu mã phù hợp và giá thành cạnh tranh.

Giá vốn hàng bán giảm 13% giúp công ty lãi gộp 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 41,7 tỷ đồng. Trừ thuế cùng các chi phí, TMT Motors lãi ròng 1,9 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 93 tỷ đồng trong quý III năm ngoái.

Tuy nhiên so với quý II, khoản lợi nhuận trong kỳ kinh doanh gần nhất đã giảm 90%, do doanh thu giảm một nửa. Công ty cho biết quý III trùng với thời điểm tháng 7 Âm lịch - giai đoạn thị trường ôtô thường suy giảm do sức mua của khách giảm.

Lũy kế 9 tháng, TMT Motors đạt doanh thu 1.620 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lãi sau thuế gần 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 192 tỷ đồng.

Năm nay, TMT Motors lên kế hoạch doanh thu 3.839 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 21% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

TMT Motors vốn được biết đến với các dòng xe tải Cửu Long, Tata, Howo, DFSK, TMT. Từ năm 2022, công ty chuyển hướng sang chiến lược ôtô điện, chọn phân khúc xe nhỏ giá rẻ và bắt tay SAIC GM Wuling Automobile đưa mẫu Wuling HongGuang MiniEV vào Việt Nam. Hiện công ty phân phối 2 dòng xe là Wuling mini EV và Wuling Bingo.

Tính đến ngày 30/9, đơn vị này còn lỗ lũy kế 213 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu còn 169 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 1.642 tỷ đồng, tăng 12% sau 9 tháng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 42% tổng tài sản, ở mức 690 tỷ đồng.

Tình trạng lỗ luỹ kế đã khiến cổ phiếu TMT của TMT Motors bị xếp vào diện cảnh báo từ tháng 4 năm nay. Đến tháng 8 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ra quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TMT do lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/6 âm hơn 215 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2025. Với tình trạng này, cổ phiếu TMT chưa đáp ứng quy chế niêm yết và vẫn bị cấm giao dịch ký quỹ.

Cổ phiếu nhà phân phối xe điện Wuling bị cảnh báo

Cổ phiếu TMT tiếp tục nằm trong diện cảnh báo do lỗ lũy kế hơn 215 tỷ đồng, dù TMT Motors ghi nhận lãi gần 55 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

18:08 23/8/2025

Nhà phân phối Wuling sắp bán xe máy điện, tuyên bố làm trạm đổi pin

TMT Motors cho biết sẽ ra mắt xe máy điện trong quý cuối năm.

14:03 2/8/2025

Nhà phân phối xe điện Wuling lập công ty trạm sạc

TMT Motors - đơn vị phân phối xe điện Wuling - chuẩn bị góp vốn thành lập công ty phát triển hạ tầng trạm sạc cho xe điện với tham vọng đầu tư tối thiểu 30.000 trạm sạc.

10:01 29/5/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

TMT Motors lãi TMT Motors kinh doanh cổ phiếu tmt Đồng bằng sông Cửu Long TMT Motors TMT Wuling

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

Đọc tiếp

Gia rau cu o TP.HCM tang manh theo mua hinh anh

Giá rau củ ở TP.HCM tăng mạnh theo mưa

1 giờ trước 17:37 4/11/2025

0

Do diễn biến mưa bão tại các tỉnh thành, lượng rau củ quả đổ về chợ truyền thống TP.HCM bị ảnh hưởng khiến giá nhiều mặt hàng tăng mạnh.

Chung khoan 'quay xe' bat ngo hinh anh

Chứng khoán 'quay xe' bất ngờ

2 giờ trước 16:57 4/11/2025

0

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến cú đảo chiều ngoạn mục trong phiên 4/11 khi VN-Index bật tăng hơn 34 điểm nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và lực mua ròng của khối ngoại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý