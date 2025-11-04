Nhà phân phối xe điện Wuling lãi gần 2 tỷ đồng trong quý III

TMT Motors lãi sau thuế 1,9 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 92 tỷ đồng.

TMT Motors lãi gần 2 tỷ đồng trong quý III. Ảnh: TMT.

CTCP Ôtô TMT (TMT Motors) vừa công bố báo cáo tài chính quý III, cho biết doanh thu thuần đạt 388 tỷ đồng , tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình, doanh số tăng trưởng nhờ việc công ty đẩy mạnh hoạt động bán hàng trong nước, trong đó có xe tải 10 tấn. Ban lãnh đạo cho biết thêm sản lượng bán hàng trong quý III đều là các dòng xe Euro 5 có chất lượng, mẫu mã phù hợp và giá thành cạnh tranh.

Giá vốn hàng bán giảm 13% giúp công ty lãi gộp 46 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ âm 41,7 tỷ đồng . Trừ thuế cùng các chi phí, TMT Motors lãi ròng 1,9 tỷ đồng , cải thiện so với mức lỗ 93 tỷ đồng trong quý III năm ngoái.

Tuy nhiên so với quý II, khoản lợi nhuận trong kỳ kinh doanh gần nhất đã giảm 90%, do doanh thu giảm một nửa. Công ty cho biết quý III trùng với thời điểm tháng 7 Âm lịch - giai đoạn thị trường ôtô thường suy giảm do sức mua của khách giảm.

Lũy kế 9 tháng, TMT Motors đạt doanh thu 1.620 tỷ đồng , giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lãi sau thuế gần 57 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ lỗ gần 192 tỷ đồng .

Năm nay, TMT Motors lên kế hoạch doanh thu 3.839 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng . Như vậy kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 21% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

TMT Motors vốn được biết đến với các dòng xe tải Cửu Long, Tata, Howo, DFSK, TMT. Từ năm 2022, công ty chuyển hướng sang chiến lược ôtô điện, chọn phân khúc xe nhỏ giá rẻ và bắt tay SAIC GM Wuling Automobile đưa mẫu Wuling HongGuang MiniEV vào Việt Nam. Hiện công ty phân phối 2 dòng xe là Wuling mini EV và Wuling Bingo.

Tính đến ngày 30/9, đơn vị này còn lỗ lũy kế 213 tỷ đồng , khiến vốn chủ sở hữu còn 169 tỷ đồng . Tổng tài sản đạt 1.642 tỷ đồng , tăng 12% sau 9 tháng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 42% tổng tài sản, ở mức 690 tỷ đồng .

Tình trạng lỗ luỹ kế đã khiến cổ phiếu TMT của TMT Motors bị xếp vào diện cảnh báo từ tháng 4 năm nay. Đến tháng 8 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ra quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TMT do lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/6 âm hơn 215 tỷ đồng , căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2025. Với tình trạng này, cổ phiếu TMT chưa đáp ứng quy chế niêm yết và vẫn bị cấm giao dịch ký quỹ.