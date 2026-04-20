Nhà phân phối HiPP tại Việt Nam lên tiếng

Sau thông tin thu hồi tại hệ thống SPAR (Áo), đơn vị phân phối tại Việt Nam khẳng định các sản phẩm trong nước không nằm trong diện ảnh hưởng.

Theo cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo (AGES), ngày 19/4, Công ty HiPP phối hợp cùng chuỗi bán lẻ SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm dinh dưỡng đóng lọ vị cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato), loại 190 g, tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ có chứa chất độc hại.

Trước diễn biến này, Công ty TNHH Thương mại Vạn An - đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm HiPP tại Việt Nam từ năm 2003 - cho biết đã làm việc trực tiếp với hãng để làm rõ thông tin.

Thông báo của Công ty TNHH Thương mại Vạn An về vụ việc.

Theo đó, việc thu hồi chỉ áp dụng đối với các sản phẩm dạng lọ thủy tinh được mua tại hệ thống SPAR ở Áo, không liên quan đến các thị trường khác. Đơn vị này khẳng định các sản phẩm HiPP đang lưu hành tại châu Á, bao gồm Việt Nam, không bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này.

Đồng thời, phía HiPP cho biết sự việc không xuất phát từ lỗi sản phẩm hay quy trình sản xuất. Hệ thống sản xuất và kiểm soát chất lượng của hãng vẫn được duy trì nghiêm ngặt, các sản phẩm rời khỏi nhà máy trong tình trạng đạt chuẩn. Theo thông tin từ nhà sản xuất, nghi vấn xuất phát từ hành vi can thiệp từ bên ngoài mang tính chất tội phạm, và vụ việc đang được các cơ quan chức năng tại châu Âu điều tra.

Về phía Công ty TNHH Thương mại Vạn An, doanh nghiệp cho biết không công bố, không nhập khẩu và không phân phối các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tại thị trường Việt Nam.

Đồng thời, công ty đang chủ động theo dõi sát sao thông tin từ cơ quan chức năng và đối tác HiPP, sẵn sàng cập nhật kịp thời đến đối tác và người tiêu dùng khi có diễn biến mới. Đại diện doanh nghiệp cho biết việc công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, giúp người tiêu dùng nắm rõ tình hình và tránh hiểu nhầm liên quan đến các sản phẩm đang lưu hành tại Việt Nam.

Theo Reuters, tối 19/4, cảnh sát bang Burgenland cho biết mẫu kiểm nghiệm từ hũ HiPP “cà rốt với khoai tây” (190 g), do một khách hàng báo cáo tại khu vực Eisenstadt-Umgebung, đã cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Trước diễn biến này, ngày 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước, yêu cầu rà soát và xử lý sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu.

Trước hết, các đơn vị cần rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với các sản phẩm hũ ăn dặm HiPP đang lưu hành. Đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp chịu trách nhiệm công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng ngay việc sử dụng, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo từ nhà sản xuất.

Các doanh nghiệp liên quan phải báo cáo cụ thể về số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán ra thị trường cũng như lượng còn tồn kho, kèm theo đề xuất hướng xử lý đối với các lô hàng thuộc diện thu hồi.