Nhà máy điện tử 30 năm tuổi ở Biên Hòa vẫn còn mở rộng

Aqua (tiền thân là Sanyo) xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1996. Đến nay, đơn vị này vẫn được hoạt động, bổ sung thêm dây chuyền.

Công nhân tại nhà máy Aqua Việt Nam.

Aqua Việt Nam (tiền thân là Sanyo) là một trong những hãng điện tử quốc tế đầu tiên thâm nhập thị trường Việt Nam, xây dựng nhà máy để chủ động sản xuất phục vụ thị trường nội địa. Sau 30 năm, đơn vị này vẫn còn hoạt động, được mở rộng và nâng cấp công nghệ để phục vụ xuất khẩu.

Sau mở cửa, các doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc, Nhật Bản lần lượt xuất hiện tại Việt Nam để xây dựng cứ điểm sản xuất. Sony là công ty hiện diện diện qua hình thức liên doanh với Viettronics Tân Bình. Tuy nhiên đến 2008, nhà máy này đã đóng cửa. Sanyo là hãng thứ 2 xây dựng cơ sở lắp ráp tại Việt Nam với giấy phép xây dựng tại KCN Biên Hòa II năm 1996. Đến nay, nhà máy này vẫn còn hoạt động.

Mới đây, doanh nghiệp này công bố đã được gia hạn hoạt động nhà máy ở KCN Biên Hòa II đến năm 2045. Dự kiến, các khoản đầu tư bổ sung thêm 1.540 tỷ đồng ( 75 triệu USD ). Hiện tại, cơ sở này gồm các dây chuyền sản xuất tủ lạnh và máy giặt thương hiệu Aqua và Haier, phục vụ thị trường Việt Nam. Khoảng 20% sản lượng dành cho xuất khẩu đến các thị trường lân cận.

Nhà máy Aqua Việt Nam tại KCN Biên Hòa II đã hoạt động được 30 năm, vừa được gia hạn đầu tư đến 2046.

Hãng cho biết sau khoản đầu tư mới, công suất tổng 3 nhà máy sẽ nâng lên 1,6 triệu sản phẩm/năm. Ngoài cứ điểm sản xuất, Aqua cũng có bộ phận R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm) để tạo ra các chức năng phục vụ riêng thị trường trong nước.

Nhà máy tại Biên Hòa hiện sản xuất 3 dòng sản phẩm chính gồm máy giặt cửa trước, máy giặt cửa trên và tủ lạnh. Trong đó, máy giặt cửa trước là dây chuyền mới được nâng cấp, đưa vào hoạt động từ năm 2019. Tổ hợp này ứng dụng nhiều máy móc, cánh tay robot nên mức độ tự động hóa cao. Nó được tinh chỉnh để vừa sản xuất được cả sản phẩm cửa trên, ở cùng dây chuyền dập.

Tại Việt Nam, Sanyo hoạt động đến năm 2011. Thương vụ tốn nhiều giấy mực khi hãng điện máy qua tay Panasonic, trước khi được chuyển giao cho Haier ở các thị trường Đông Nam Á. Đến năm 2015, điện máy Sanyo biến mất hoàn toàn khi nó được chuyển sang nhận diện Aqua.

Bên cạnh các hãng Nhật Bản, các công ty điện tử Hàn Quốc cũng duy trì xây dựng cứ điểm sản xuất tại Việt Nam. LG có nhà máy đầu tiên vào năm 1995 ở Hưng Yên. Về sau, hãng này mở rộng ra sản xuất nhiều mảng, không chỉ sản phẩm tiêu dùng ở Hải Phòng. Samsung cũng vừa kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam khi họ xây dựng nhà máy đầu tiên vào năm 1996, chuyên sản xuất TV màu tại Thủ Đức, TP.HCM.