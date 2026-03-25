Nhà máy điện hạt nhân Iran bị đánh trúng

Tên lửa Iran đánh trúng Tel Aviv, gây thiệt hại lớn, ít nhất 4 thương vong.

Mỹ nói vẫn “tấn công mạnh” Iran, trong khi UAV, tên lửa Iran nhắm đến Vùng Vịnh.

Iran phát động cuộc tấn công thứ 79 Iran tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công và đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.

Mỹ triển khai Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông

Khoảng 1.500 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ chuẩn bị được triển khai tới Trung Đông, một nguồn tin nói với ABC News.

Nguồn tin cho biết đợt điều động này sẽ bao gồm lực lượng mặt đất và bộ phận chỉ huy, phụ trách hậu cần và lập kế hoạch. Các binh sĩ dự kiến sẽ lên đường “trong thời gian tới”, sau khi nhận được mệnh lệnh đang được hoàn thiện trong ngày 24/3.

Sư đoàn Dù 82 trong cuộc tập trận tại Romania năm 2024. Ảnh: Quân đội Mỹ

Một lữ đoàn khoảng 3.000 binh sĩ của Sư đoàn 82 luôn trong trạng thái sẵn sàng cao với vai trò lực lượng phản ứng nhanh, có thể triển khai tới bất kỳ đâu trên thế giới trong vòng 18 giờ.

Đơn vị này chuyên thực hiện nhiệm vụ chiếm giữ các khu vực tranh chấp bằng cách đổ bộ đường không, là lực lượng bộ binh nhẹ, không mang theo xe tăng hay phương tiện hạng nặng.

290 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến với Iran

Ít nhất 290 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc chiến với Iran, theo một quan chức Mỹ.

Trong số này, 10 người bị thương nặng, được Bộ Chiến tranh Mỹ định nghĩa là tình trạng mà tính mạng của quân nhân vẫn đang bị đe dọa.

Nguy cơ xảy ra thảm họa ở nhà máy điện hạt nhân Iran

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Mariano Grossi, cảnh báo việc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran là động thái quân sự vượt “lằn ranh đỏ” về an toàn hạt nhân.

Ông Grossi cho biết IAEA đã được Iran thông báo về việc một số UAV đã rơi trúng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr trong ngày 17 và 24/3.

Dù không có thiệt hại xảy ra đối với nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nhưng ông Grossi kêu gọi các bên cần kiềm chế tối đa, để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân trong bối cảnh xung đột.

Hành động tấn công vào lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Bushehr có thể gây ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Theo IAEA, hành động tấn công vào lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Bushehr có thể gây ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng.

Nếu lõi lò phản ứng bị tấn công, khả năng phát tán phóng xạ vào khí quyển là rất cao. Vật liệu phóng xạ của nhà máy có thể bị phát tán ngoài nếu xảy ra một trong 3 tình huống: Lò phản ứng bị tấn công trực tiếp, bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng bị hư hại, hoặc nhà máy mất điện và không còn hệ thống dự phòng để làm mát lò phản ứng.

IAEA cho biết nếu bị tấn công, nhà máy điện hạt nhân Bushehr là nơi có thể gây ra nguy cơ thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất tại Iran, do đây là nhà máy đang hoạt động và chứa lượng lớn vật liệu hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Iran bị UAV đánh trúng

Iran cho biết một vật thể đã rơi trúng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Iran đã thông báo cho IAEA về vụ tấn công này. Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho biết: “Theo phía Iran, không có thiệt hại nào đối với nhà máy điện hạt nhân cũng như không có thương vong đối với nhân viên, và tình trạng của nhà máy vẫn bình thường”.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: Reuters.

IAEA một lần nữa kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa” nhằm “tránh các rủi ro về an toàn hạt nhân”.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran lên tiếng cáo buộc Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân “phục vụ mục đích hòa bình” của Iran, hành động này vi phạm luật pháp quốc tế.

Cảnh báo của IAEA được đưa ra sau khi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân là “mối đe dọa leo thang đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn môi trường”.

Iran liên tục phóng tên lửa vào Israel

Các đợt phóng tên lửa từ Iran tiếp tục gây thiệt hại và thương vong tại Israel trong ngày 24/3. 9 người, gồm một phụ nữ cao tuổi và sáu trẻ em, đã bị thương tại thành phố đông dân Bnei Brak không lâu sau khi quân đội Israel thông báo phát hiện tên lửa phóng từ Iran. Truyền thông nhà nước Iran cho biết khu vực này bị trúng tên lửa Iran.

Người dân tụ tập xung quanh các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống vùng Bờ Tây do Israel kiểm soát, ngày 24/3. Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ 12 kể từ nửa đêm 24/3 mà quân đội Israel ghi nhận các đợt phóng tên lửa từ Iran nhằm vào nước này.

Trước đó cũng trong ngày 24/3, một quả tên lửa đánh trúng trực tiếp Tel Aviv đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều tòa nhà, nhưng không có người thiệt mạng.

Israel tấn công Iran

Quân đội Israel ngày 24/3 cho biết đã tiến hành các cuộc không kích mạnh vào thành phố cổ Isfahan của Iran, khẳng định mục tiêu là các “cơ sở sản xuất”.

Hãng tin bán chính thức Mehr của Iran cho biết hàng chục cửa hàng đã bị hư hại. Cơ quan này cũng đưa tin các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã đánh trúng khu dân cư tại thành phố Tabriz ở tây bắc, khiến một số người thiệt mạng.

Xuất hiện cùng các trợ lý cấp cao tại Phòng Bầu dục chiều cùng ngày, Tổng thống Donald Trump né tránh câu hỏi liệu Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman có thúc giục ông tiếp tục cuộc chiến với Iran hay không, như The New York Times đưa tin. “Ông ấy là một chiến binh”, ông Trump nói với phóng viên. “Ông ấy đang chiến đấu cùng chúng ta”.

Cận cảnh phòng không Israel đánh chặn dồn dập giữa đêm Quân đội Israel phát hiện thêm loạt tên lửa từ Iran, yêu cầu người dân khẩn cấp vào nơi trú ẩn. Video lan truyền cho thấy hệ thống phòng không đánh chặn dồn dập trên bầu trời Tel Aviv.

Mỹ gửi đến Iran kế hoạch 15 điểm thông qua Pakistan

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gửi tới Iran một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh, được chuyển qua Pakistan, hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói với ABC News.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh về Gaza diễn ra tại Ai Cập năm 2025. Ảnh: NYT

Các nguồn tin cho biết kế hoạch này đề cập tới chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, cũng như các tuyến hàng hải, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết, bao gồm cả việc đề xuất được gửi tới quan chức Iran nào.

Hiện chưa rõ Israel có tham gia vào đề xuất này hay không. Iran vẫn khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Khi Tổng thống Trump và các nhà đàm phán của ông đang thăm dò khả năng ngoại giao mới này, chiến dịch Cơn thịnh nộ Dữ dội vẫn tiếp diễn không gián đoạn nhằm đạt được các mục tiêu quân sự do Tổng tư lệnh và Lầu Năm Góc đề ra.”

Ông Trump tái khẳng định Mỹ - Iran đang đàm phán, vẫn duy trì sức ép quân sự

Ông Trump khẳng định Mỹ và Iran đang có các cuộc tiếp xúc “rất mạnh mẽ” và đã đạt được nhiều điểm đồng thuận, mở ra khả năng đạt thỏa thuận nếu tiến trình 5 ngày tới diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nếu đàm phán không tiến triển, Washington sẽ nối lại các đòn tấn công quân sự vào Iran.

Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì sức ép quân sự song song với kênh ngoại giao. Quyết định hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran được đưa ra dựa trên “không khí tích cực” của các cuộc trao đổi, nhưng chỉ mang tính tạm thời và phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả đàm phán.

Iran bổ nhiệm Hội đồng An ninh Quốc gia mới

Iran đã bổ nhiệm ông Mohammad Baqer Zolqadr là thư ký mới cho Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, thay thế ông Ali Larijani, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel hồi tuần trước.

Ông Mohammad Baqer Zolqadr là thư ký mới của Hội đồng An ninh Quốc gia Iran. Ảnh: Reuters.

Ông Zolqadr là cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, từng nắm giữ nhiều vị trí an ninh cấp cao trước đây. Ông từng đứng đầu cơ quan phụ trách bầu cử có tên Mặt trận Nhân dân Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran.

Từ năm 2022, ông giữ chức thư ký Hội đồng Phân định Lợi ích của chính phủ Iran, cơ quan có nhiệm vụ giải quyết các bất đồng giữa quốc hội Iran và Hội đồng Giám hộ gồm các giáo sĩ và luật gia Hồi giáo, những người có quyền phủ quyết luật pháp.

Iran còn khoảng 1.000 tên lửa

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã nhắm vào hai cơ sở khí đốt và một đường ống khí đốt tại Iran ngay sau tuyên bố của ông Trump về việc dừng tấn công các cơ sở năng lượng của nước này.

Cụ thể, tòa nhà quản lý khí đốt và trạm điều chỉnh áp suất khí đốt trên phố Kaveh ở Isfahan đã bị nhắm mục tiêu. Báo cáo cho biết hai cơ sở này một đường ống khí đốt ở phía tây nam Iran “bị hư hại một phần”.

Sau khi bác bỏ tuyên bố của ông Trump về các cuộc đàm phán “mang tính xây dựng”, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu. Người phát ngôn của bộ chỉ huy quân sự cấp cao Iran cho biết lực lượng vũ trang sẽ chiến đấu “cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn”.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Alma của Israel tuyên bố Iran hiện còn khoảng 1.000 tên lửa. Tổ chức này ước tính Iran bắt đầu cuộc chiến với khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo.

TT Trump: Iran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý không theo đuổi và không sở hữu vũ khí hạt nhân, coi đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì các kênh tiếp xúc và đàm phán.

Ông khẳng định lập trường nhất quán của Washington là Tehran “không bao giờ được phép” sở hữu loại vũ khí này, đồng thời cho rằng phía Iran cũng đang hướng tới một thỏa thuận.

Dù vậy, tiến trình ngoại giao vẫn đi kèm sức ép mạnh từ phía Mỹ. Chính quyền Trump tiếp tục duy trì chiến lược gây áp lực quân sự và kinh tế để buộc Iran nhượng bộ, đồng thời nhấn mạnh thời gian dành cho một thỏa thuận là không nhiều.

Washington cũng để ngỏ khả năng áp dụng thêm các biện pháp cứng rắn nếu Tehran không đáp ứng các điều kiện liên quan đến chương trình hạt nhân.

Ở chiều ngược lại, các tín hiệu từ hai bên vẫn còn mâu thuẫn. Tuy nhiên, mới nhất, một nguồn tin Iran ngày 24/3 tiết lộ rằng đã có "sự tiếp cận" giữa Mỹ với Iran và Tehran sẵn sàng lắng nghe các đề xuất "bền vững" để chấm dứt chiến tranh.

"Đã có sự tiếp cận giữa Mỹ và Iran, do Washington khởi xướng, trong những ngày gần đây, nhưng chưa có gì đạt đến mức độ đàm phán toàn diện", CNN dẫn lời nguồn tin cho biết. "Các thông điệp đã được chuyển thông qua nhiều trung gian khác nhau để thăm dò xem liệu có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hay không".

Ông Trump: “Chúng ta đã thắng cuộc chiến này”

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng trong chiều 24/3: “Chúng ta đã thắng cuộc chiến này. Cuộc chiến này đã kết thúc bằng chiến thắng”.

Ông Trump trong cuộc họp báo chiều 24/3 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Ông đưa ra phát biểu trên trước khi tiếp tục chỉ trích một số hãng tin của Mỹ đưa “tin giả” về cuộc chiến, trong đó có New York Times.

“Nếu các bạn đọc New York Times, thì thấy như thể chúng ta không thắng trong cuộc chiến, dù hiện Iran không có Hải quân, không có Không quân, và không có gì cả. Trong khi chúng ta có máy bay bay trên bầu trời Tehran và nhiều nơi khác tại Iran. Họ không thể làm gì chúng ta, họ đã bị xóa sổ về mặt quân sự, họ đã bị đánh bại”, ông Trump nói.

Ông Trump cho rằng nếu ông muốn đánh sập “nhà máy điện rất lớn và rất mạnh” của Iran như ông từng đe dọa tấn công, thì “Iran cũng không thể làm gì”.

Ông Trump: Iran đã "tặng Mỹ món quà lớn" liên quan đến Hormuz

Trong cuộc họp báo ngày 24/3, Tổng thống Trump cho rằng Iran đã tặng Mỹ “một món quà rất lớn” liên quan đến vấn đề năng lượng và eo biển Hormuz.

Khi phóng viên hỏi tại sao ông vẫn muốn đàm phán với Iran nếu không tin tưởng họ, ông Trump trả lời: “Bởi vì họ sẽ đi tới một thỏa thuận. Họ đã làm điều gì đó ngày hôm qua, rất đáng kinh ngạc. Họ đã tặng chúng ta một món quà. Đó là một món quà rất lớn, trị giá một số tiền khổng lồ, và tôi sẽ không nói cho bạn biết món quà đó là gì, nhưng đó là một phần thưởng rất đáng kể. Điều đó có ý nghĩa với tôi, bởi chúng ta đang làm việc với đúng người”.

Khi được hỏi liệu điều này có liên quan đến eo biển Hormuz hay không, ông trả lời: “Đúng, nó liên quan đến dòng chảy của dầu và eo biển Hormuz”.

Nói về lãnh đạo Iran, ông Trump cho biết: “Chúng ta thực sự đã có thay đổi về bộ máy chính quyền của Iran, bởi vì các lãnh đạo hiện nay rất khác so với những người mà chúng ta phải đối mặt ban đầu, họ chính là những người đã tạo ra tất cả các vấn đề này. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể nói đây chính là thay đổi bộ máy chính quyền, đúng không?”.

Nổ lớn rung chuyển nhà máy lọc dầu của Mỹ Các đoạn video do nhân chứng quay lại cho thấy ngọn lửa và khói đen dày đặc bốc lên trên khu vực nhà máy lọc dầu ở Texas (Mỹ). Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và cảm nhận nhà cửa rung chuyển từ khoảng cách vài km.