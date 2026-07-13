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Nhà lưu niệm Hoàng Thái hậu Từ Cung sau nhiều năm đóng cửa

  • Thứ hai, 13/7/2026 11:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau nhiều năm đóng cửa, xuống cấp và chưa phát huy hiệu quả giá trị di sản, Nhà lưu niệm Hoàng Thái hậu Từ Cung ở TP. Huế sắp được triển khai dự án chống xuống cấp.

Ngày 11/7, thông tin từ Văn phòng UBND TP. Huế cho biết lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương lập báo cáo đề xuất dự án chống xuống cấp Nhà lưu niệm Hoàng Thái hậu Từ Cung theo kiến nghị của Sở Văn hóa và Thể thao.

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Nhà lưu niệm Hoàng Thái hậu Từ Cung đóng cửa nhiều năm nay.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang giao Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai các thủ tục liên quan, bảo đảm tuân thủ quy định về xây dựng, bảo tồn di tích, quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, công trình hiện đã xuống cấp sau nhiều năm không được sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng nặng hơn nếu không được can thiệp kịp thời. Trên cơ sở ý kiến của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Xây dựng, đơn vị đã đề xuất lập dự án nhằm bảo tồn một địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời Hoàng Thái hậu Từ Cung.

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Công trình từng được chỉnh trang, khai thác dịch vụ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực nhưng sau đó đóng cửa và rơi vào cảnh hoang phế.

Nhà lưu niệm hiện tọa lạc tại số 145 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa. Đây là nơi Hoàng Thái hậu Từ Cung - thân mẫu vua Bảo Đại - sinh sống từ năm 1955 đến khi qua đời năm 1980.

Công trình gồm ngôi nhà chính hai tầng xây dựng từ thời Pháp, mang phong cách kiến trúc giao thoa Đông - Tây, cùng hệ thống nhà phụ, sân vườn và hòn non bộ trong khuôn viên.

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Mái nhà bị xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi Hoàng Thái hậu Từ Cung qua đời, ngôi nhà được giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. Công trình từng được chỉnh trang và khai thác kết hợp dịch vụ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực nhưng không duy trì lâu dài.

Cuối năm 2025, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bàn giao Nhà lưu niệm Hoàng Thái hậu Từ Cung cho Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. Sở tiếp tục giao Bảo tàng Mỹ thuật Huế khai thác và tổ chức các hoạt động văn hóa. Tuy nhiên, do chưa được tu bổ, công trình vẫn đóng cửa trong thời gian qua.

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https://tienphong.vn/nha-luu-niem-hoang-thai-hau-tu-cung-sau-nhieu-nam-dong-cua-post1858862.tpo#source=zone%2Fzone-timeline-7

Ngọc Văn/Tiền Phong

Huế Thừa Thiên Huế Nhà lưu niệm Hoàng Thái hậu Từ Cung

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