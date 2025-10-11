Nhà Glazer chốt thời điểm bán MU

Tương lai của MU một lần nữa dậy sóng khi xuất hiện thông tin nhà Glazer xem xét bán đội bóng trước tháng 2/2027.

Jim Ratcliffe có thể mất quyền điều hành nếu MU bị bán đứt.

Theo The Athletic, gia đình Glazer đặt ra hạn chót cho thương vụ bán đội bóng nhằm đón đầu làn sóng đầu tư từ Trung Đông. BBC Sport cho biết tập đoàn có trụ sở tại Abu Dhabi (UAE) xem xét mua lại toàn bộ cổ phần của nhà Glazer, với mức giá dự kiến vượt 5 tỷ bảng, cao gấp 6 lần số tiền họ bỏ ra để thâu tóm MU năm 2005 (790 triệu bảng).

Dưới quyền kiểm soát của nhà Glazer, "Quỷ đỏ" ngập trong nợ nần - hiện đã vượt mốc 1 tỷ bảng, dù doanh thu vẫn nằm trong nhóm cao nhất châu Âu. Chỉ riêng mùa hè qua, MU phải vay thêm 105 triệu bảng để phục vụ chuyển nhượng.

Sự bất mãn của người hâm mộ kéo dài suốt nhiều năm, trong khi nội bộ CLB cũng thay đổi mạnh mẽ. Tỷ phú Jim Ratcliffe nắm gần 29% cổ phần, đồng thời phụ trách toàn bộ hoạt động bóng đá, từ việc bổ nhiệm CEO Omar Berrada đến cải tổ trung tâm huấn luyện Carrington.

Tuy nhiên, nếu nhà Glazer bán đội bóng, Ratcliffe cũng có thể bị buộc bán theo bởi điều khoản gọi là drag-along, cho phép người mua nắm toàn bộ 100% cổ phần.

Sau hơn 20 năm nắm quyền, nhà Glazer có lẽ sắp đến thời điểm rời Old Trafford. Dù vậy, như mọi khi, chủ Mỹ vẫn muốn ra đi với mức giá cao nhất có thể.