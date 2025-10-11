Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nhà Glazer chốt thời điểm bán MU

  • Thứ bảy, 11/10/2025 20:04 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Tương lai của MU một lần nữa dậy sóng khi xuất hiện thông tin nhà Glazer xem xét bán đội bóng trước tháng 2/2027.

Jim Ratcliffe có thể mất quyền điều hành nếu MU bị bán đứt.

Theo The Athletic, gia đình Glazer đặt ra hạn chót cho thương vụ bán đội bóng nhằm đón đầu làn sóng đầu tư từ Trung Đông. BBC Sport cho biết tập đoàn có trụ sở tại Abu Dhabi (UAE) xem xét mua lại toàn bộ cổ phần của nhà Glazer, với mức giá dự kiến vượt 5 tỷ bảng, cao gấp 6 lần số tiền họ bỏ ra để thâu tóm MU năm 2005 (790 triệu bảng).

Dưới quyền kiểm soát của nhà Glazer, "Quỷ đỏ" ngập trong nợ nần - hiện đã vượt mốc 1 tỷ bảng, dù doanh thu vẫn nằm trong nhóm cao nhất châu Âu. Chỉ riêng mùa hè qua, MU phải vay thêm 105 triệu bảng để phục vụ chuyển nhượng.

Sự bất mãn của người hâm mộ kéo dài suốt nhiều năm, trong khi nội bộ CLB cũng thay đổi mạnh mẽ. Tỷ phú Jim Ratcliffe nắm gần 29% cổ phần, đồng thời phụ trách toàn bộ hoạt động bóng đá, từ việc bổ nhiệm CEO Omar Berrada đến cải tổ trung tâm huấn luyện Carrington.

Tuy nhiên, nếu nhà Glazer bán đội bóng, Ratcliffe cũng có thể bị buộc bán theo bởi điều khoản gọi là drag-along, cho phép người mua nắm toàn bộ 100% cổ phần.

Sau hơn 20 năm nắm quyền, nhà Glazer có lẽ sắp đến thời điểm rời Old Trafford. Dù vậy, như mọi khi, chủ Mỹ vẫn muốn ra đi với mức giá cao nhất có thể.

Hai huyền thoại MU tới Việt Nam

Nemanja Vidic và Dimitar Berbatov đặt chân đến TP.HCM vào sáng 11/10, trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng trăm người hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

31:1854 hôm qua

Màn kịch đằng sau tin đồn MU bị bán

Tin đồn MU bị bán gây xôn xao làng bóng đá Anh nhưng đằng sau có thể là câu chuyện khác liên quan trực tiếp đến kế hoạch tái thiết sân Old Trafford trị giá 2 tỷ bảng.

33:2010 hôm qua

MU đặt dấu chấm hết cho chữ ký đầu tiên của Ten Hag

Tương lai của Tyrell Malacia tại Manchester United coi như chính thức khép lại sau mùa giải năm nay.

44:2641 hôm qua

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Minh Nghi

Nhà Glazer bán MU Nhà Glazer bán đứt MU

    Đọc tiếp

    Tuong lai HLV Kluivert se ra sao? hinh anh

    Tương lai HLV Kluivert sẽ ra sao?

    1 giờ trước 16:08 12/10/2025

    0

    Indonesia tan mộng World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq, còn tương lai của HLV Patrick Kluivert phủ bóng hoài nghi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý