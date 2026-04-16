Nhà đầu tư trình chủ trương dự án trung tâm hành chính mới của TP.HCM

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất làm nhà đầu tư trung tâm hành chính mới của TP.HCM với tổng vốn khoảng 30.800 tỷ đồng, theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM dự kiến nằm ngay vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin này được ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 16/4.

Theo đó, dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của TP.HCM được đặt tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), có quy mô hơn 33 ha, được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu.

Theo quy hoạch, công trình chính chiếm khoảng 7,84 ha, bố trí dọc theo đường Tố Hữu với chiều cao 33 tầng (30 tầng nổi, 3 tầng hầm). Diện tích còn lại dành cho các công trình và không gian công cộng quy mô lớn như Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch, công viên ngập nước và hồ trung tâm.

Đại diện Sở Xây dựng thành phố cho biết Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực trung tâm hành chính, nhà hát và công viên cảnh quan; trung tâm hành chính mới của TP.HCM; công trình nhà hát; quảng trường trung tâm và hầm xe.

Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới TP.HCM và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm được đưa vào danh mục các công trình động thổ dịp 30/4 tới.

Vị trí Trung tâm hành chính mới của TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.

Dự kiến khu vực quy hoạch tối đa cho khoảng 15.000 người. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức khoảng 6.000 người; lượt khách đến làm việc, giao dịch tại các trụ sở hành chính công khoảng 2.000 người; lượt khách đến các công trình văn hóa khoảng 3.000 người, lượt khách vãng lai tham quan công viên khoảng 3.000 người, lao động khoảng 1.000 người.

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính sẽ được xác định cụ thể theo đề án sắp xếp bố trí vị trí việc làm do cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì thực hiện lập và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện dự án.