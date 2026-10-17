Nhà đầu tư nước ngoài bán 9 tỷ USD, chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao?

Khối ngoại bán ròng khoảng 9 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2026, nhưng VinaCapital cho rằng áp lực rút vốn chủ yếu mang tính ngắn hạn, trong khi triển vọng dài hạn vẫn tích cực.

Trong buổi chia sẻ với báo chí mới đây, bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, cho biết nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lũy kế khoảng 9 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2026. Diễn biến này kéo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam xuống khoảng 13%, mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Tuy nhiên, theo bà Thu, việc khối ngoại rút vốn không đồng nghĩa nhà đầu tư quốc tế mất niềm tin vào triển vọng dài hạn của Việt Nam.

Dòng tiền thận trọng

Theo bà Thu, làn sóng rút vốn ngoại thời gian qua chủ yếu xuất phát từ yếu tố kỹ thuật và chênh lệch lãi suất trong bối cảnh mặt bằng lãi suất toàn cầu neo cao.

Cụ thể, lợi suất trái phiếu Mỹ nay đã tiệm cận 5,5%. Khi lợi suất tăng, dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản có mức sinh lời hấp dẫn hơn so với rủi ro phải chấp nhận tại các thị trường mới nổi.

Ở trong nước, lãi suất tiền gửi cao làm gia tăng sức cạnh tranh của kênh tiết kiệm so với cổ phiếu. Cùng với áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng, mặt bằng lãi suất này khiến dòng vốn trong nước khó quay lại thị trường chứng khoán mạnh mẽ.

Diễn biến thị trường năm 2026 phản ánh phần nào những sức ép trên. Theo dữ liệu VinaCapital công bố, tính từ đầu năm 2025 đến cuối tháng 9/2026, nếu loại trừ tác động của cổ phiếu Vingroup, phần còn lại của thị trường chứng khoán giảm khoảng 7%.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì hoạt động kinh doanh tích cực, thậm chí ghi nhận doanh thu vượt kỳ vọng, nhưng giá cổ phiếu đi ngang hoặc giảm. Điều này cho thấy diễn biến thị giá chưa phản ánh đầy đủ tình hình kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp.

Theo bà Thu, khoảng cách giữa nền tảng kinh doanh và giá cổ phiếu có thể mở ra cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn. Những doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, khả năng tạo dòng tiền tốt và triển vọng tăng trưởng rõ ràng đáng được chú ý khi thị giá chịu sức ép từ xu hướng chung của thị trường.

Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital. Ảnh: BTC.

Sức chống chịu của nền kinh tế vẫn là điểm sáng

Ông Don Lam, Tổng giám đốc kiêm cổ đông sáng lập VinaCapital, nhận định Việt Nam không nằm ngoài những thách thức của kinh tế toàn cầu, nhưng sức chống chịu của nền kinh tế vẫn là điểm sáng.

Theo ông, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi là dấu mốc quan trọng, góp phần cải thiện vị thế của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Trong khoảng 3 năm tới, bà Thu cho biết thị trường sẽ hướng đến đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của MSCI. Để tiến gần mục tiêu này, Việt Nam cần tiếp tục triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, cải thiện công bố thông tin song ngữ và xử lý các vướng mắc liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài.

"Khi bước vào rổ MSCI Emerging Markets, thị trường Việt Nam mới chính thức kích hoạt dòng vốn ngoại thụ động và chủ động chảy vào với quy mô vượt trội", bà bổ sung.

Bên cạnh tiến trình nâng hạng, nền tảng kinh tế vĩ mô cũng góp phần củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Nhật Bản R&I đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức đầu tư. Việt Nam đồng thời duy trì tỷ lệ nợ công/GDP tương đối thấp so với khu vực, cán cân vãng lai tích cực, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ổn định và dự trữ ngoại hối ở mức an toàn.

Vị trí chiến lược và chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng tạo điều kiện để nền kinh tế tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Xu hướng dịch chuyển sản xuất, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn, đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Theo bà Thu, sự quan tâm này không chỉ thể hiện qua dòng vốn đầu tư cổ phiếu mà còn ở nhu cầu tài trợ vốn và phát triển các dự án dài hạn. Các định chế tài chính quốc tế đang tìm kiếm cơ hội tham gia tài trợ hạ tầng, trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư xã hội của Việt Nam được ước tính khoảng 38,5 triệu tỷ đồng .