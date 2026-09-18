Khối ngoại 'sang tay' gần 20.000 tỷ chứng khoán Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch sôi động trong phiên 18/9 với tổng thanh khoản gần 20.000 tỷ đồng giữa lúc thị trường chuẩn bị đón thời điểm FTSE Russell nâng hạng Việt Nam.

Thanh khoản của nhà đầu tư nước ngoài chiếm hơn 70% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường hôm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch giằng co trong ngày 18/9. Mở cửa phiên, tâm lý nhà đầu tư tương đối tích cực khi dòng tiền đồng loạt tìm đến nhiều nhóm cổ phiếu. Chỉ số VN-Index theo đó nhanh chóng duy trì mức tăng 12-18 điểm, trong đó nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ chỉ số.

Sắc xanh cũng lan rộng trên bảng điện, giúp diễn biến thị trường trong phần lớn phiên sáng và đầu giờ chiều khá thuận lợi.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được đến cuối phiên. Từ đầu phiên chiều, VN-Index bắt đầu hạ độ cao khi áp lực chốt lời và bán ra gia tăng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng chú ý, nhiều mã ngân hàng đồng loạt giảm mạnh, tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.

Thanh khoản toàn thị trường cũng tăng vọt trong phiên hôm nay. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE, HNX và UPCoM đạt khoảng 27.100 tỷ đồng , tăng 44% so với phiên liền trước. Đáng chú ý, hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài diễn ra sôi động khi khối này có tổng giá trị mua bán gần 20.000 tỷ hôm nay.

Diễn biến này diễn ra ngay trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực vào ngày 21/9, tức phiên giao dịch đầu tuần tới.

Vì vậy, dòng tiền ngoại và hoạt động cơ cấu danh mục đang trở thành một trong những yếu tố được thị trường đặc biệt chú ý trong những phiên gần đây.

Kết phiên, VN-Index giảm 7,11 điểm (-0,4%) xuống 1.815,66 điểm; HNX-Index tăng 1,39 điểm (+0,5%) lên 275,29 điểm; UPCoM-Index tăng 0,24 điểm (+0,2%) lên 126,4 điểm.

Dù chỉ số chính giảm điểm, thị trường chung vẫn nghiêng về bên mua. Toàn thị trường ghi nhận 440 cổ phiếu tăng giá (gồm 40 mã tăng trần), 795 cổ phiếu giữ tham chiếu và 319 cổ phiếu giảm giá (gồm 29 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận 17 mã giảm, 10 mã tăng và 3 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index theo đó giảm khoảng 11 điểm xuống 1.964 điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh tập trung đáng kể ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index quay đầu giảm trong ngày cơ cấu cuối cùng của các quỹ ETF kỳ tháng 9. Ảnh: TradingView.

Ở nhóm tác động tiêu cực, CTG của VietinBank là một trong những mã gây sức ép lớn nhất khi giảm 3,7%. Các mã còn lại như VPL (-5%), TCB (-3,2%), BID (-2,6%), MBB (-3,2%), VPB (-2,7%), ACB (-4%), FPT (-3,5%), MCH (-1,8%) và BSR (-1,6%) cũng giảm sâu.

Việc nhiều cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn đồng loạt đi xuống khiến nỗ lực duy trì sắc xanh của VN-Index gặp khó khăn dù số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn áp đảo.

Ở chiều ngược lại, một số mã đóng vai trò kìm hãm đà giảm của thị trường như STB (+2,6%) dẫn đầu nhóm cùng với HPG (+1,7%), VCB (+0,5%), VCK (+3,3%), SSB (+2,8%), HVN (+3,5%), VJC (+1,7%), LPB (+1,1%) và GEX (+3,8%)

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm đáng chú ý trong phiên 18/9 khi tổng giá trị giao dịch của khối này lên tới gần 20.000 tỷ đồng . Sau khi cân đối giữa chiều mua và bán, khối ngoại mua ròng khoảng 1.200 tỷ đồng .

Dòng tiền ngoại tập trung mua vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và một số mã đang được giao dịch sôi động. Trong đó, HPG dẫn đầu danh mục được mua ròng với giá trị khoảng 250 tỷ đồng , tiếp đến là PNJ (+ 247 tỷ đồng ), SHB (+ 220 tỷ đồng ), STB (+ 201 tỷ đồng ), NVL (+ 201 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, VIC của Vingroup chịu áp lực bán ròng lớn nhất từ khối ngoại hôm nay với khoảng 319 tỷ đồng , theo sau là các mã TCB (- 199 tỷ đồng ) và CTG (-163 tỷ đồng).