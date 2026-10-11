Hơn 112.000 tỷ đồng tiền ngoại rời chứng khoán Việt Nam từ đầu năm

Từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 112.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Riêng tuần 5-9/10, giá trị bán ròng lên tới gần 14.000 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài gia tăng đột biến, trong bối cảnh VN-Index tiếp tục giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.730 điểm.

Trong 5 phiên giao dịch từ ngày 5 đến 9/10, khối ngoại bán ròng khoảng 13.917 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Đáng chú ý, phần lớn giá trị bán ròng tập trung vào phiên cuối tuần, khi một giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) khiến giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tăng vọt.

MCH chiếm gần 70% giá trị bán ròng cả tuần

Thống kê cho thấy áp lực bán của khối ngoại xuất hiện xuyên suốt 5 phiên giao dịch vừa qua.

Trong phiên đầu tuần 5/10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 283 tỷ đồng . Sang phiên 6/10, quy mô tăng mạnh lên 2.519 tỷ đồng , trước khi hạ nhiệt còn 934 tỷ đồng vào ngày 7/10 và 446 tỷ đồng trong phiên 8/10.

Đỉnh điểm là phiên giao dịch ngày 9/10, khi khối ngoại mua vào 3.629 tỷ đồng nhưng bán ra tới 13.361 tỷ đồng , tương ứng giá trị bán ròng 9.732 tỷ đồng . Riêng phiên này đã chiếm gần 70% tổng giá trị bán ròng cả tuần.

Tâm điểm của hoạt động rút vốn là cổ phiếu MCH. Phiên 9/10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 9.593 tỷ đồng tại mã này trong phiên 9/10, bỏ xa các cổ phiếu còn lại.

Đáng chú ý, MCH ghi nhận hơn 64,2 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận trong phiên, với mức giá 150.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị khoảng 9.641 tỷ đồng . Dữ liệu giao dịch cho thấy lượng cổ phiếu này được nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cho nhà đầu tư trong nước.

RIÊNG MCH BỊ BÁN RÒNG GẦN 9.600 TỶ ĐỒNG TUẦN 5-9/10

Nhãn MCH PNJ TCB FPT HDB SHB PLX VIC DGW DCM Giá trị giao dịch ròng tỷ đồng -9590 -710 -430 -270 -220 180 130 120 110 90

Quy mô giao dịch thỏa thuận đặc biệt lớn khiến giá trị bán ròng của khối ngoại tăng đột biến.

Thực tế, nếu chỉ xét giao dịch khớp lệnh trong phiên 9/10, khối ngoại bán ròng khoảng 188 tỷ đồng , thấp hơn rất nhiều so với giá trị bán ròng tính cả giao dịch thỏa thuận.

Đối với diễn biến giá, cổ phiếu MCH đóng cửa phiên cuối tuần tại 143.000 đồng/cổ phiếu, giảm 0,4% so với tham chiếu. Đây cũng là phiên điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi 5 phiên tăng giá liên tiếp của mã này, từ ngày 2 đến 8/10.

Ngoài MCH, danh sách cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh trong tuần còn có PNJ với hơn 700 tỷ đồng , TCB hơn 430 tỷ đồng , FPT hơn 270 tỷ đồng, HDB hơn 220 tỷ đồng và ACB hơn 220 tỷ đồng .

Một số cổ phiếu khác như VHM, VCI, MSB và HAH cũng chịu áp lực bán ròng, với giá trị dao động từ 90 tỷ đồng đến hơn 110 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn tìm kiếm cơ hội tại một số cổ phiếu riêng lẻ. SHB dẫn đầu danh sách mua ròng trong tuần với hơn 180 tỷ đồng , theo sau là PLX với khoảng 130 tỷ đồng và VIC gần 120 tỷ đồng .

Hơn 112.000 tỷ đồng rời thị trường từ đầu năm

Áp lực bán trong tuần vừa qua tiếp tục nối dài xu hướng rút ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm 2026.

Tính đến hết phiên 9/10, khối ngoại đã mua vào tổng cộng 554.545 tỷ đồng trên cả 3 sàn, trong khi giá trị bán ra lên tới 666.842 tỷ đồng .

Như vậy, giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm đã lên tới 112.297 tỷ đồng .

Xét theo từng cổ phiếu, VHM là mã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm, với giá trị 22.720 tỷ đồng . Theo sau là FPT với 14.990 tỷ đồng và VIC với 10.580 tỷ đồng .

Đáng chú ý, MCH đã vươn lên nhóm cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất thị trường với giá trị lũy kế 8.540 tỷ đồng , chủ yếu chịu tác động từ giao dịch thỏa thuận quy mô lớn trong phiên 9/10.

Các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán cũng xuất hiện dày đặc trong danh sách bị bán ròng, gồm ACB ( 6.580 tỷ đồng ), VCB ( 6.280 tỷ đồng ), STB ( 5.440 tỷ đồng ), HDB ( 5.270 tỷ đồng ), TCB ( 4.800 tỷ đồng ) và VPB ( 4.760 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, HPG dẫn đầu danh sách được khối ngoại gom ròng từ đầu năm với 3.870 tỷ đồng , tiếp đến là MSR với 3.630 tỷ đồng và MBB với 2.310 tỷ đồng .